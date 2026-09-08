免費逛台北小惡魔HAPY展！日本潮流BLACK PEARLS登台，台日韓藝術家聯名創作要拍

台北免費展覽推薦！日本潮流藝術品牌BLACK PEARLS首度於台灣推出全新展覽，編輯鄭亦庭表示：即日起至9/20免費逛。
日本原宿潮流藝術品牌BLACK PEARLS(黑珍珠)登台！由長期在日本發展的華人藝術家暨設計師Josh Wang創立的BLACK PEARLS，以軟膠玩具為核心，從原宿潮流文化出發建立獨特收藏作品，這次攜手WE ART SPACE首度於台灣推出全新展覽，以招牌角色HAPY為主題，並邀集台日韓藝術家共同創作，透過不同文化視角重新詮釋經典角色，即日起至9/20免費逛，部分作品如果有喜歡的話，也能買回家喔。
BLACK PEARLS代表性角色HAPY日本原宿潮流藝術品牌BLACK PEARLS近年積極拓展亞洲市場，更曾與韓國生活風格品牌NO COFFEE 合作，品牌最具代表性的角色HAPY，戴著兜帽、頂著尖尖小惡魔角與圓滾滾大眼睛，將怪誕邪氣與街頭可愛融合，代表著即使長大也別忘了保留心中玩心與想像力的態度。
HAPY軟膠公仔結合動漫角色本次展覽以「Hearts Around Playful Youth」為主題，邀請台、日、韓藝術家重新詮釋HAPY，融入個藝術家本身的獨特藝術語彙，讓HAPY角色展現出截然不同的樣貌，讓玩心成為跨越地域的共同語言，現場也同步展出BLACK PEARLS過去作品，走入展場就能看到HAPY軟膠公仔、插畫，另一區則有一整牆不同動作、表情的HAPY插畫，以及結合各種動漫角色的HAPY軟膠公仔們。
不同藝術家重新詮釋HAPY軟膠公仔這次展覽最大亮點就是將HAPY交由不同藝術家重新詮釋，包含台灣創作者 Kurt Wu、視覺藝術家Eason Ko，日本公仔藝術家 Mon、韓國SOFUBI與藝術玩具創作者 BJJ 等，超獨特風格創作都能在現場看到，如果有喜歡的作品，還能參與線上競標帶走，相關競標方式可直接私訊WE ART SPACE 官方 Instagram 詢問，多款限定創作具獨特性，收藏家千萬別錯過。
BLACK PEARLS《Hearts Around Playful Youth》展覽資訊展覽期間：即日起－9月20日（日），週一公休
開放時間：10:30－19:00
展覽地點：WE ART SPACE(台北市內湖區新湖二路130號)
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