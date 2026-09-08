免費逛台北小惡魔HAPY展！日本潮流BLACK PEARLS登台，台日韓藝術家聯名創作要拍

台北免費展覽推薦！日本潮流藝術品牌BLACK PEARLS首度於台灣推出全新展覽，編輯鄭亦庭表示：即日起至9/20免費逛。

日本原宿潮流藝術品牌BLACK PEARLS(黑珍珠)登台！由長期在日本發展的華人藝術家暨設計師Josh Wang創立的BLACK PEARLS，以軟膠玩具為核心，從原宿潮流文化出發建立獨特收藏作品，這次攜手WE ART SPACE首度於台灣推出全新展覽，以招牌角色HAPY為主題，並邀集台日韓藝術家共同創作，透過不同文化視角重新詮釋經典角色，即日起至9/20免費逛，部分作品如果有喜歡的話，也能買回家喔。



▲免門票台北展覽！日本原宿潮流藝術品牌BLACK PEARLS首度於台灣推出展覽，即日起至9/20免費參觀。(攝影：鄭亦庭)



▲免門票台北展覽以招牌角色HAPY為創作主題，並邀集台灣、日本與韓國等多國藝術家重新詮釋。(攝影：鄭亦庭)





BLACK PEARLS代表性角色HAPY

▲本次展覽以BLACK PEARLS代表性角色HAPY為主題，戴著兜帽、頂著尖尖小惡魔角，將怪誕邪氣與街頭可愛風格融合。(攝影：鄭亦庭)





HAPY軟膠公仔結合動漫角色

▲現場展出多個結合經典動漫角色的HAPY創作，展現跨越地域限制的玩心能量。(攝影：鄭亦庭)





不同藝術家重新詮釋HAPY軟膠公仔

▲台北免費展覽！HAPY展集結台灣Kurt Wu、Eason Ko日韓藝術家重新詮釋HAPY。(攝影：鄭亦庭)



▲HAPY展現場藝術家合作作品開放線上競標，粉絲可私訊WE ART SPACE 官方IG洽詢。(攝影：鄭亦庭)





BLACK PEARLS《Hearts Around Playful Youth》展覽資訊

台北人氣展覽快跟上

日本原宿潮流藝術品牌BLACK PEARLS近年積極拓展亞洲市場，更曾與韓國生活風格品牌NO COFFEE 合作，品牌最具代表性的角色HAPY，戴著兜帽、頂著尖尖小惡魔角與圓滾滾大眼睛，將怪誕邪氣與街頭可愛融合，代表著即使長大也別忘了保留心中玩心與想像力的態度。本次展覽以「Hearts Around Playful Youth」為主題，邀請台、日、韓藝術家重新詮釋HAPY，融入個藝術家本身的獨特藝術語彙，讓HAPY角色展現出截然不同的樣貌，讓玩心成為跨越地域的共同語言，現場也同步展出BLACK PEARLS過去作品，走入展場就能看到HAPY軟膠公仔、插畫，另一區則有一整牆不同動作、表情的HAPY插畫，以及結合各種動漫角色的HAPY軟膠公仔們。這次展覽最大亮點就是將HAPY交由不同藝術家重新詮釋，包含台灣創作者 Kurt Wu、視覺藝術家Eason Ko，日本公仔藝術家 Mon、韓國SOFUBI與藝術玩具創作者 BJJ 等，超獨特風格創作都能在現場看到，如果有喜歡的作品，還能參與線上競標帶走，相關競標方式可直接私訊WE ART SPACE 官方 Instagram 詢問，多款限定創作具獨特性，收藏家千萬別錯過。展覽期間：即日起－9月20日（日），週一公休開放時間：10:30－19:00展覽地點：WE ART SPACE(台北市內湖區新湖二路130號)

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