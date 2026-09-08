日本神級炸豬排「成蔵」插旗大安區！無菜單炸豬排顛覆傳統，開幕日、訂位一次看

日本Tabelog評價第一炸豬排「成蔵」真的要開到台北了！編輯 鄭雅之 表示：9/23開放訂位我要先設好鬧鐘搶～
不用飛日本就能吃到神級炸豬排「成蔵」！在日本被老饕封為人生必吃神級豬排的「成蔵」，終於確定在10月6日正式插旗台北大安區。這家曾經稱霸日本評鑑Tabelog第一名並且榮獲米其林推薦的傳奇名店，這次不僅把經典低溫工藝搬來台灣，更打破傳統定食印象，要用精緻板前無菜單帶給台灣饕客全新美味驚喜。
獨家粉雪麵衣低溫慢炸鎖住滿滿肉汁
「成蔵」有別於傳統高溫油炸帶來的金黃香脆與重油感，靈魂人物三谷成藏先生研發出獨門的低溫炸藝技術。店家選用質地相當輕盈的特製生麵包粉，放入低溫清油中慢慢炸熟，再靠著餘溫靜置熟成。炸出來的「粉雪麵衣」呈現純淨絕美外觀，一口咬下不僅外衣細緻，肉質更是爆汁軟嫩，完全顛覆大家對炸豬排的想像。
板前無菜單炸豬排極致饗宴
這次台北店最讓人期待的就是用餐形式，店家採用台灣少見的板前無菜單套餐。廚師會針對不同部位豬肉分開現炸，剛起鍋時透過靜置讓中心慢慢熟成，使肉汁均勻分布。每一道豬排之間還會搭配清爽冷菜與「季節旬味」，甚至還有專屬搭酒提案，讓原本平民的豬排定食升格為極致精緻餐飲饗宴。
成蔵炸豬排熱門卡友搶先吃
想要嚐鮮的朋友千萬要記好時間，店家預計在9月23日於線上平台開放正式訂位。另外這次特別跟國泰世華銀行合作推出卡友限定餐會，讓幸運卡友能在10月2日至10月4日搶先體驗，餐會期間還會加碼送上「限定口味冰品」，名額有限預計9月18日開搶，熱愛日本美食的人絕對要設好鬧鐘準備準時搶位。
成蔵台北店 店家資訊
地址：臺北市大安區仁愛路四段27巷28弄1號
開幕日期：2026年10月6日
營業時間：每日11：00至14：30、17：00至21：30（店休日請參見官方社群）
成蔵台北店 國泰世華卡友專屬餐會
活動日期：2026年10月2日至10月4日
開放訂位時間：2026年9月18日於國泰世華專屬網頁開放預約
專屬好康：餐會期間獻上限定口味冰品
成蔵台北店 訂位資訊
開放訂位時間：2026年9月23日於 inline 平台開放預約
可預約期間：2026年10月6日至11月4日之席次
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