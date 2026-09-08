日本神級炸豬排「成蔵」插旗大安區！無菜單炸豬排顛覆傳統，開幕日、訂位一次看

日本Tabelog評價第一炸豬排「成蔵」真的要開到台北了！編輯 鄭雅之 表示：9/23開放訂位我要先設好鬧鐘搶～

不用飛日本就能吃到神級炸豬排「成蔵」！在日本被老饕封為人生必吃神級豬排的「成蔵」，終於確定在10月6日正式插旗台北大安區。這家曾經稱霸日本評鑑Tabelog第一名並且榮獲米其林推薦的傳奇名店，這次不僅把經典低溫工藝搬來台灣，更打破傳統定食印象，要用精緻板前無菜單帶給台灣饕客全新美味驚喜。



▲成蔵最具辨識度的「粉雪麵衣」與飽滿肉汁交織出極致口感，低溫慢炸工藝顛覆傳統油炸印象，每一口都是人生必吃的夢幻炸豬排體驗。

▲被譽為日本第一的傳奇炸豬排成蔵，以獨門低溫技術炸出雪白外觀，台北店不僅能嚐到招牌粉雪麵衣，更打破傳統改以無菜單料理形式呈現精緻饗宴。





獨家粉雪麵衣低溫慢炸鎖住滿滿肉汁

「成蔵」有別於傳統高溫油炸帶來的金黃香脆與重油感，靈魂人物三谷成藏先生研發出獨門的低溫炸藝技術。店家選用質地相當輕盈的特製生麵包粉，放入低溫清油中慢慢炸熟，再靠著餘溫靜置熟成。炸出來的「粉雪麵衣」呈現純淨絕美外觀，一口咬下不僅外衣細緻，肉質更是爆汁軟嫩，完全顛覆大家對炸豬排的想像。



▲成蔵創辦人三谷成藏憑藉職人堅持，研發出低溫炸藝工藝，精準掌握火候與時間，讓豬排切面呈現誘人的粉嫩色澤並鎖住滿滿肉汁，重新定義夢幻豬肉美味。





板前無菜單炸豬排極致饗宴

這次台北店最讓人期待的就是用餐形式，店家採用台灣少見的板前無菜單套餐。廚師會針對不同部位豬肉分開現炸，剛起鍋時透過靜置讓中心慢慢熟成，使肉汁均勻分布。每一道豬排之間還會搭配清爽冷菜與「季節旬味」，甚至還有專屬搭酒提案，讓原本平民的豬排定食升格為極致精緻餐飲饗宴。



▲顛覆傳統豬排定食，成蔵台北店採全預約制板前Omakase，依序呈獻精緻冷菜與不同部位炸物，並靜置熟成讓肉汁重新分布，打造頂級成藏炸豬排饗宴。





成蔵炸豬排熱門卡友搶先吃

想要嚐鮮的朋友千萬要記好時間，店家預計在9月23日於線上平台開放正式訂位。另外這次特別跟國泰世華銀行合作推出卡友限定餐會，讓幸運卡友能在10月2日至10月4日搶先體驗，餐會期間還會加碼送上「限定口味冰品」，名額有限預計9月18日開搶，熱愛日本美食的人絕對要設好鬧鐘準備準時搶位。



▲除了傳奇的粉雪低溫炸豬排，成蔵台北店也將以Omakase精神逐道呈獻精緻一品料理與「季節旬味」，讓饕客在板前盡情享受多元的揚物饗宴。

▲品牌創辦人三谷成藏親自指導，將獲得米其林必比登推介及Tabelog最高分肯定的神級技術完整傳承，讓台灣老饕不用飛日本也能吃到人氣成藏炸豬排。

成蔵台北店 店家資訊

地址：臺北市大安區仁愛路四段27巷28弄1號

開幕日期：2026年10月6日

營業時間：每日11：00至14：30、17：00至21：30（店休日請參見官方社群）





成蔵台北店 國泰世華卡友專屬餐會

活動日期：2026年10月2日至10月4日

開放訂位時間：2026年9月18日於國泰世華專屬網頁開放預約

專屬好康：餐會期間獻上限定口味冰品





成蔵台北店 訂位資訊

開放訂位時間：2026年9月23日於 inline 平台開放預約

可預約期間：2026年10月6日至11月4日之席次





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