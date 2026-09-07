台中海洋館中秋大請客！清水梧棲限定1,400張免費門票9月9日搶先預約

台中海洋館中秋加碼回饋海線鄉親，宣佈於2026年9月25日舉辦免費入館日，釋出1,400個免費名額。資深編輯李維唐指出，這次活動不僅打破傳統玻璃隔閡，更深耕在地共好的消費價值。

坐落於台中市清水區海洋路的台中海洋館，在2026年中秋佳節到來之際，特別為在地居民準備了一份充滿溫度的節慶好禮。長期深耕台中海線地區的台中海洋館，為了感謝周邊鄰里長久以來的陪伴與支持，正式宣布於2026年9月25日舉辦「中秋回饋‧相聚海洋」專屬睦鄰活動，全天候釋出多達1,400個免費入場名額，邀請在地鄉親在溫馨的中秋時節走進館內，體驗極具沉浸感的海洋生命之旅。

▲台中海洋館獨特岩石幾何造型建築外觀。圖／台中海洋館提供；窩客島編輯李維唐整理



零距離探索湛藍世界開放式展區打造視覺震撼

走進台中海洋館，最吸睛的莫過於打破傳統水族館藩籬的開放式展示空間。館方捨棄了過往厚重玻璃造成的隔閡感，讓民眾能以極近距離觀察海洋生物的姿態。當優雅的魟魚貼近水面游過，順暢的弧線與拍打水面傳來的清脆聲響，瞬間將人帶入奇妙的水下世界。台中海洋館企劃部副理林真表示，移除厚重玻璃的初衷不是為了讓民眾親手觸碰水池，而是希望縮短人類與海洋生物的心理距離，當孩子們能近距離看清生物的呼吸脈動時，內心對生命的尊重與好奇心便會油然而生。

▲台中海洋館沉浸式巨幅光影投影展示震撼視覺效果。圖／台中海洋館提供；窩客島編輯李維唐整理

線上預約搶先卡位完善分流保障最高品質體驗

為了確保每位蒞臨的鄉親都能享受舒適且安全的觀賞環境，館方在2026年9月25日活動當天規劃了嚴謹的空間容留管理措施。全天共分為7個梯次，時間從上午09:30延伸至下午16:30，每小時為一個場次，單一場次上限為200人。設籍於台中市清水區及梧棲區的居民，可以在2026年9月9日上午09:00起，前往官方售票平台的敦親睦鄰專區選擇合適梯次，輸入身分證字號即可輕鬆取得入場權限，活動當天憑身分證件與QR Code便能順利入場。

貼心照顧長者與幼童多元管道傳達共好理念

除了完善的線上預約系統，台中海洋館也同步考量到部分年長者不擅長使用智慧型手機與網路運作的實際情況。活動當天特別保留了50個現場名額，長輩只需攜帶身分證正本，於各場次開始前至入口處排隊領取號碼牌即可。針對6歲以下的幼童以及持有身心障礙手冊的鄉親，館方更提供免預約直接入場的禮遇。館方表示未來會持續落實在地共好的承諾，規劃更多海線地區的專屬活動，讓廣大的中部鄉親都能感受海洋的美好。

▲游弋姿態優雅的黑鰭礁鯊讓訪客近距離觀察海洋生態。圖／台中海洋館提供；窩客島編輯李維唐整理











中秋回饋‧相聚海洋 台中海洋館2026敦親睦鄰活動

活動時間：2026年9月25日（週五）09:30–16:30（全日共7場次）

活動內容：設籍台中市清水區與梧棲區之居民，可於2026年9月9日上午09:00起至官網預約，即可享有活動當天免費入館參觀優惠，全天共1,400個線上名額，另有現場長者保留名額50名。

台中海洋館

店家地址：台中市清水區海洋路

官方網站：https://tcaqua.com.tw/news/

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