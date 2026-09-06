帶本命出門！追星必備韓國大創「3款收納好物」，Y2K摺疊手機卡套放上自擔帥照超吸睛

雖然收小卡很開心，但小卡的收納問題的確讓人煩心。編輯王瀅瀅表示，只能說韓國大創真的太懂追星人的心！

近幾年追星文化風靡全台，不論是剛入手的新專輯小卡，還是與螢幕愛豆合照的人生四格拍貼，都讓人隨時想把自家本命捧在手心隨身攜帶。不過小卡與拍立得照片材質脆弱、不易攜帶，若想隨身展示自擔，韓國大創最近推出的「追星收納好物」絕對是必備神器！從Y2K復古風鑰匙圈到大容量小卡相簿，讓你在妥善保護珍貴小卡的同時，也能打造專屬追星人的潮流配件，甜甜銅板價真的讓人忍不住全包回家！



▲韓國大創推出全新銀色系追星周邊，兼具實用防護與Y2K時尚感。

1.銀色摺疊手機造型小卡鑰匙圈套

首先介紹這款討論度極高的收納神器，直接把千禧年代的經典Y2K風格融入設計中。充滿復古感的手機線條拿在手上質感十足，特別是螢幕區域剛好能完美呈現5.5x8.6cm的標準小卡。只要放入心愛的照片，再利用隨附的金屬球鏈掛在隨身包包上，就像帶著一部隨時播放偶像帥照的專屬小手機，可愛又吸睛。

▲還原千禧年代經典摺疊機造型，掛在包包上隨時播放偶像帥照。

2.銀色小卡相簿

如果你是擁有滿滿小卡的收藏大戶，那麼這本質感滿點的銀色相簿絕對要入手。內頁採用雙面收納設計，總共提供40個口袋空間，讓珍貴卡片能得到最妥善的照顧。貼心的按扣設計防止照片意外滑落，側邊還特別設置了打孔，方便自由掛上喜愛的吊飾或鑰匙圈，建立個人專屬的偶像珍藏本。

▲提供40個口袋的雙面收納大容量，附貼心按扣防止小卡滑落，側邊打孔還能自由掛上喜愛的吊飾打造個人風格。

3.銀色四格照保護套

近年流行拍的人生四格照也有專屬的家了！這款保護套特別針對6x15.3cm的四格照尺寸量身打造，滿版銀色基底搭配經典復古圓點圖案，整體質感大幅升級。外層附有金屬球鏈，方便直接扣在經常背出門的背包上，隨時隨地展現對偶像的愛意，再也不用擔心照片在包包裡壓褶損壞。只能說這波大創新品絕對是能把「本命」帶在身邊的最佳神隊友，各位追星人們，下回不妨去韓國大創把這些可愛的小物帶回家吧！

▲專為人生四格照片量身打造的尺寸，滿版銀色配上復古圓點質感極佳。另附贈便利金屬球鏈，扣在隨身背包上再也不用擔心照片在包裡壓折壞掉。

韓果大創追星收納好物商品資訊

銀色摺疊手機造型小卡鑰匙圈套／貨號 1077752／1,000韓元（約台幣23元）

銀色小卡相簿（40口袋）／貨號 1077747／2,000韓元（約台幣46元）

銀色四格照保護套／貨號 1077735／1,000韓元（約台幣23元）





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