可頌控敲碗成功！beard papa‘s迷你可頌擴大販售，新口味藍莓生乳要吃

編輯 鄭雅之 表示：之後去beard papa's不只要買泡芙，還要買迷你可頌～

泡芙控最期待的beard papa's期間限定口味又來了！日本第一連鎖泡芙beard papa's這次直接把療癒指數拉滿，除了推出重磅濃郁的「餅乾巧酥泡芙」與清爽果香的「藍莓生乳泡芙」外，原本一位難求的「迷你可頌三入組」也正式進駐全台門市。搭配雙連概念店獨家的「焦糖蘋果泡芙」與限時滿額贈活動，絕對是近期最欠吃的爆餡甜點首選。

▲全台門市開賣迷你可頌，金黃可頌外皮搭配果香濃郁的藍莓生乳內餡。 ▲小巧方便食用的mini藍莓生乳泡芙，清甜莓果風味深受大人小孩喜愛。





靈魂OREO碎餅交織濃醇奶香

身為重度巧克力控，這款「餅乾巧酥泡芙」絕對能帶來滿滿的幸福感。研發團隊將人氣經典OREO餅乾碎屑融進濃醇卡士達與鮮奶油中，一口咬下爆餡內餡，能吃到細緻的餅乾顆粒感與溫潤煉乳香。濃郁卻不甜膩的雙重口感在舌尖化開，完美撫平高壓工作帶來的焦慮感，是午後補充熱量與愉悅心情的神級美食。

▲beard papa's推出餅乾巧酥菠蘿泡芙，香脆菠蘿外皮包覆OREO卡士達內餡。





九月限定藍莓生乳酸甜滋味

如果偏好輕盈不負擔的口感，「藍莓生乳泡芙」絕對是降溫解悶的最佳選擇。微酸的莓果香氣與柔滑生乳完美平衡，搭配經典外皮入口，清甜果香瞬間在口中散開。最令人驚豔的是尾韻帶著淡淡的黑醋栗成熟果香，整體風味層次相當豐富。這款限定口味在午後空檔品嚐特別解膩，能幫昏昏欲睡的頭腦重新注入滿滿活力。

▲限定門市開賣藍莓生乳日式泡芙，經典雙層派皮填滿滑順清爽的藍莓生乳卡士達。





限定派皮「白巧碎餅耶克」要先吃

這次話題度極高的「白巧碎餅耶克」完全是派皮界的神作。職人先將招牌日式派皮裹上一層香醇白巧克力，再大方撒滿OREO餅乾碎粒，創造出極具存在感的雙重酥脆外殼。外層的可可甜香搭配內餡不論選香草卡士達或「藍莓生乳泡芙」內餡都非常吸睛，視覺與味覺都超過癮。

▲beard papa's話題新品白巧碎餅耶克，日式派皮淋上白巧克力與OREO餅乾碎，填滿果香濃郁的藍莓生乳內餡。





超夯迷你可頌擴大全台門市都有

這次最讓振奮的消息，莫過於「迷你可頌三入組」解除概念店限制、於全台門市販售。這款可頌外皮金黃酥翠且帶著微鹹奶油香，內裡保持著絕佳的空氣感與彈性。除了能自由搭配各式限定內餡之外，雙連概念店還能吃到隱藏版的「焦糖蘋果泡芙」內餡，焦糖的苦甜搭配香甜蘋果丁，口感豐富到讓人一顆接一顆停不下來。

▲beard papa's全台門市販售迷你可頌三入組，可搭配香濃餅乾巧酥內餡。

beard papa's九月限定泡芙口味

餅乾巧酥泡芙：單顆85元起，9月1日至9月30日全台門市販售。

藍莓生乳泡芙：單顆85元起，9月1日至9月30日限定門市販售。

白巧碎餅耶克：單顆85元起，9月1日至9月30日限定門市販售。

迷你可頌三入組：單組140元起，9月1日至9月30日全台門市販售。

焦糖蘋果泡芙：單顆85元起，9月1日至9月30日雙連概念店限定販售。





beard papa's滿額贈活動

9月11日至9月28日於全台指定門市單筆消費滿388元，即贈送日式香草泡芙乙顆，數量有限送完為止。





甜點控要吃新品！

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