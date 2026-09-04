娃也要穿阿嬤背心！韓國大創「鄉村風娃衣」萌出新高度，碎花長褲+毛巾包頭超欠買

幫娃穿上阿嬤背心太會了吧！編輯王瀅瀅表示，韓國大創真的很懂怎麼搶我們的荷包。

近年年輕人間吹起一股「曬娃」熱潮，帶著各式棉花娃娃出門打卡拍照早已是生活日常。為了幫自家寶貝治裝，娃媽們在挑選娃娃配件與娃衣時更是毫不手軟！這次韓國大創（Daiso）驚喜推出全新「鄉村度假風」10cm娃衣系列，從復古味十足的「阿嬤背心」、超接地氣的「碎花褲套裝」到威風的「村長套裝」，每一款都萌度爆表，讓你的10cm娃娃瞬間化身韓劇裡準備回鄉下度過悠閒暑假的可愛小村民！

▲韓國大創推出10cm娃娃專屬的鄉村度假風娃衣，可愛程度爆表讓眾多網友直呼想買。

阿嬤同款時尚！經典碎花背心與鄉村草根風套裝

這次最受矚目的莫過於還原度極高的奶奶背心，滿滿的復古花朵圖案帶出正宗的鄉村感。背心貼心採用方便穿脫的按扣設計，並推出紅色與藍色兩款選擇，不論哪種顏色穿在娃娃身上都相當有親和力。

▲經典的阿嬤背心採用便利按扣設計，紅藍兩色碎花圖案滿滿復古懷舊感。

如果想讓造型更加吸睛，還可以選擇包含頭巾與長褲的鬆緊褲套裝，綠色系的碎花長褲搭配可以自由綁在脖子或頭上的白色毛巾，一穿上去就散發出濃濃的鄉村氛圍，手中的娃也瞬間多了好幾點純樸氣息。

▲碎花褲套裝附有吸睛的白色毛巾配件，綁在娃娃頭上立刻展現樸實鄉村風。

霸氣村長登場！穿上秒變鄉下當家大佬

想讓娃娃展現不同氣場的話，村長套裝絕對是首選。這套造型包含一頂氣派的綠色帽子與專屬背心，帽子上附有鬆緊帶方便固定在娃娃頭上，背心則採用易於穿脫的按扣或魔鬼氈設計。穿上它之後，自家娃娃彷彿立刻擁有了管理整座村莊的威嚴，同時又保有10cm娃娃特有的圓滾滾萌感，這種反差魅力讓人看了忍不住會心一笑。

▲村長套裝包含綠色帽子與專屬背心，讓10cm娃娃瞬間化身鄉下當家大佬。

百元入手鄉村時尚！這波娃衣不買不行

不論是滿滿懷舊感的花背心，還是角色扮演樂趣十足的村長裝，韓國大創這系列娃衣真的都超級欠買。重點是價格親民到不行，全系列每套都只要1000韓元（折合台幣約23-25元）就能入手！下次去韓國旅遊時，別忘記去大創挖挖寶，為自家娃娃穿上最吸睛的阿嬤背心與鄉村套裝，保證它是整條街上最潮的娃！

▲快幫自家寶貝換上最亮眼的阿嬤背心與鄉村套裝，讓你的心愛娃成為最吸睛的那一隻。





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