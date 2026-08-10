屁屁造型麵包太欠吃！韓首間「布丁狗咖啡廳」登陸首爾，100款周邊買到手軟再送整包濕紙巾。

整間店從裡到外都可愛的要命！編輯王瀅瀅表示，喜歡布丁狗的粉絲絕對要把它排入下次首爾旅遊的待去清單！

自帶療癒氣場的布丁狗向來擁有極高人氣，招牌貝雷帽與圓滾滾的黃色身軀，可愛模樣擄獲眾多粉絲的心。為慶祝布丁狗誕生30週年，韓國首度引進的布丁狗主題烘焙咖啡廳強勢登陸首爾，落腳於話題不斷的新世界百貨江南店。這個結合了烘焙麵包、特調飲品與周邊商品的複合式空間，不僅完美還原角色世界觀，更帶來滿滿的限定驚喜，絕對是近期造訪首爾不可錯過的夢幻行程。

▲全韓首家布丁狗主題烘焙咖啡廳登陸首爾新世界百貨江南店，吸引大批粉絲朝聖。

就像走入繪本！朝聖布丁狗開的烘焙坊大嗑療癒屁屁麵包

坐落於新世界百貨江南店地下1樓的「Sweet Park」，是集結全韓與全球頂級人氣名店的超大型甜點主題專區，宛如甜點界精品殿堂般的絕佳氛圍，早已是每位甜點控造訪首爾的必朝聖之地。而近期話題度爆表的新亮點，莫過於全韓首間「布丁狗主題烘焙咖啡廳」的常態進駐！一踏入門市，充滿角色世界觀的溫馨氛圍隨即映入眼簾，店內以可愛的藤籃意象打造商品陳列架，天花板造景與沿著軌道滑行的麵包展示裝置更是吸睛，讓整座空間宛如布丁狗親自經營的烘焙坊。

▲布丁狗咖啡廳常態進駐首爾頂級甜點專區Sweet Park，以滿滿的藤籃與軌道造景打造溫馨烘焙坊。

餐點設計更是細節滿滿，除了將布丁狗的可愛臉龐做成卡士達麵包，還有俏皮的屁屁造型紅豆麵包、招牌貝雷帽巧克力麵包與香甜的栗子吐司。搭配上巧克力香蕉特調，或是蛋白霜冰沙與地瓜冰沙等特調飲品，每一口都能吃進滿滿的甜美療癒感。若內用座位客滿時可現場登記候位，但如果時間有限，外帶麵包餐點也可享自由入場，方便隨手帶走美味。

▲各式布丁狗造型麵包與特調飲品吸睛登場，內用提供候位登記、外帶餐點更享自由入場。

錢包失守警報！100+款周邊與限定特典買到手軟

除了令人捨不得吃下肚的造型烘焙，現場的禮品區更準備了100多款周邊商品讓粉絲買個夠。除了日本直送商品外，更包含韓國獨家發售的玩偶與周邊，像是壓克力鑰匙圈、3款玩偶鑰匙圈，以及扁平與基本款收納包等熱門品項。為了慶祝新店開幕，官方也推出限定特典活動，只要在烘焙區單筆消費滿2萬韓元以上就能獲得布丁狗濕紙巾，而在禮品區購買任何周邊商品的顧客，更能直接獲得布丁狗限定貼紙，心動的粉絲可要把握機會，把它排進下回首爾必去清單裡吧！

▲店內禮品區集結上百款日本直送與韓國限定周邊，讓粉絲逛到想通通打包帶回家。

▲開幕期間消費滿額即贈布丁狗限定濕紙巾與貼紙，絕對是首爾自由行必訪的療癒亮點。

Pompompurin Bakery Cafe（폼폼푸린 베이커리 카페） 店家資訊

營運期間： 2026年7月28日（二）起常態營運

營業時間：平日 10:30-20:00、週末（五至日）及國定假日 10:30-20:30

店家地址： 首爾特別市瑞草區新盤浦路176（新世界百貨江南店 B1 Sweet Park）

入場方式： 內用座位額滿時需現場登記 Waiting 候位；外帶餐點與購買限定周邊採自由入場（現場營運方針將依實際狀況彈性調整）

烘焙與飲品售價

布丁狗栗子吐司： 8,000韓元（約NT$192）

布丁狗臉龐麵包： 6,500韓元（約NT$156）

布丁狗屁屁麵包： 6,500韓元（約NT$156）

布丁狗帽子麵包： 6,500韓元（約NT$156）

布丁狗的好朋友系列（司康／貝果／薄荷）： 6,500韓元（約NT$156）

布丁狗沉迷的巧克力香蕉特調： 7,500韓元（約NT$180）

布丁狗蛋白霜奶昔： 8,500韓元（約NT$204）

令人窒息的後背背影焦糖卡布奇諾： 8,500韓元（約NT$204）

限定周邊售價

布丁狗烘焙咖啡廳MagSafe磁吸手機支架（共 2 款）： 價格以現場標示為準

30週年毛絨玩偶鑰匙圈（Hello Kitty & 布丁狗）： 25,000韓元（約 NT$600）

絎縫收納包/包袋系列（共 5 款）： 12,000韓元起（約 NT$288起）

明信片（共7款）： 價格以現場標示為準

壓克力鑰匙圈： 6,000韓元（約 NT$144）

［9月預計新品］布丁狗烘焙咖啡廳 廚師造型玩偶 & 鑰匙圈： 價格以現場標示為準

開幕限定特典

烘焙區消費滿20,000韓元（約NT$480）以上，即贈布丁狗濕紙巾乙份。

禮品區購買任何周邊商品，即可獲得布丁狗限定貼紙乙張。

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