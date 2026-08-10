無印行李箱終於有密碼鎖！無印良品全新四輪硬殼止滑拉桿箱升級，無段式拉桿與靜音輪讓移動更優雅。

出國最怕行李拿錯與刮傷，無印良品推出全新改款四輪硬殼止滑拉桿箱。資深編輯李維唐表示，這次升級轉盤密碼鎖與防刮配色，極具市場吸引力與實用價值。

站在機場滾動的行李轉盤旁，眼前一片深黑沉悶的箱體不斷經過，不少旅人都曾體會過深怕拿錯行李的緊繃與焦慮。當旅行與日常出差轉化為生活的一部分，一只靜靜陪伴、順手耐用的行李箱，往往決定了一整趟行程的舒適度與心情。為了回應這些隱藏在移動細節裡的微小痛點，MUJI無印良品將廣受喜愛的經典「四輪硬殼止滑拉桿箱」進行改款設計，將生活的質感與安心感，順暢地融入每一次的出發與歸途之中。

▲旅人攜帶改款後的拉桿箱於月台候車，展現流暢優雅的移動生活步調。圖／MUJI無印良品提供；窩客島編輯李維唐整理



告別撞箱與細碎劃痕！沉穩大地配色與微調紋理讓質感更耐久

旅行的痕跡應該是記憶，而非箱體上刺眼的傷痕。傳統行李箱在經過多次運送拖行後，表面難免會留下難以忽視的刮痕，或是因為大同小異的外觀而在轉盤上讓人看花眼。MUJI無印良品捕捉到這份隱性的不安，在這次改款中特別重塑視覺語言，推出黑色、灰色、灰米與深藍4款富含大地沉穩氣息的色系，讓人在行李堆中能一眼認出自己的隨身夥伴。同時，團隊重新琢磨箱體的表面紋理，微小的質感紋路能巧妙隱藏長時間使用後產生的細碎刮痕，即便經過無數次遠行，依然維持簡約俐落的清爽面貌。

▲MUJI無印良品推出四輪硬殼止滑拉桿箱全新改款，提供20L、36L、75L與105L等4種容量尺寸選擇。圖／MUJI無印良品提供；窩客島編輯李維唐整理

卸下鑰匙遺失的焦慮！轉盤密碼鎖與一鍵止滑滾輪交織的安心感

出門在外最怕手忙腳亂，尤其是站在飯店大廳或海關前找不到行李箱鑰匙的那一刻。新款行李箱將防盜鎖具全面升級為直覺的轉盤式密碼鎖，只需指尖輕鬆撥動即可解鎖，徹底揮別找不到鑰匙的慌張；同時依然保留備用鑰匙，為忘記密碼的突發狀況多留一份從容。漫步在城市街頭或搭乘電車高鐵時，只需輕輕按下箱體上的止滑按鈕，即可牢牢鎖定滾輪，再也不必隨時伸手緊抓晃動的行李箱。搭配減震降噪的靜音輪與無段式自由調節拉桿，讓行進間的腳步顯得格外輕盈。令人驚喜的是，箱體選用了回收自飲水機水桶的再生聚碳酸酯材質，讓每次順暢無聲的移動，都轉化為對環境的一份溫柔善意。

▲防盜安全升級為轉盤式密碼鎖設計，降低遺失鑰匙的風險並兼顧解鎖便利性。圖／MUJI無印良品提供；窩客島編輯李維唐整理



依循旅程節奏挑選！從快閃快閃輕旅行到深度長途遠行的容量選擇

每一趟出走都有不同的節奏與故事，收納空間自然也需要精準對應。改款後的「四輪硬殼止滑拉桿箱」價格落在4,290元至8,900元之間，並推出20L、36L、75L與105L等4種靈活容量。面對1至2天的週末快閃輕旅行，20L（約17吋）的小巧體積能直接隨身登機；若想安排2至3天的小憩探索，36L（約20吋）則提供剛剛好的打包空間，同樣具備登機便利性；當踏上6至7天的海外渡假，75L（約27吋）能完美平衡衣物與伴手禮的收納需求；至於9天以上的長途深度大旅行，105L（約29吋）的大容量無疑是旅人堅實的靠山，陪伴人們在收穫滿滿的回憶後，輕鬆打包歸途。

▲MUJI無印良品推出四輪硬殼止滑拉桿箱全新改款，提供20L、36L、75L與105L等4種容量尺寸選擇。圖／MUJI無印良品提供；窩客島編輯李維唐整理









MUJI無印良品「四輪硬殼止滑拉桿箱」改款新上市

活動時間：即日起全台門市與官網上市

活動內容：

MUJI無印良品針對熱銷「四輪硬殼止滑拉桿箱」進行改款升級。

全系列推出20L、36L、75L與105L四種尺寸，並提供黑色、灰色、灰米與深藍四款質感顏色。

升級亮點包括轉盤式密碼鎖（附備用鑰匙）、優化防刮表面紋理、一鍵止滑滾輪鎖、無段式拉桿與靜音輪，箱體選用回收再生聚碳酸酯打造。

售價為4,290元至8,900元。

實體門市： 全台 MUJI無印良品專門店

官方網站： www.muji.tw





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