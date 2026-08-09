出國有這些就萬無一失！MUJI無印良品5款隱藏版「旅遊好物」，可摺疊室內拖坐飛機外宿都超推。

只能說無印真的太懂人心！編輯王瀅瀅表示，每次走進飯店都秒扼腕自己沒帶拖鞋！

現代人生活節奏飛快，工作忙碌之餘，總會想安排一趟小旅行犒賞辛苦的自己。隨著出國度假的頻率越來越高，如果沒有提前做好準備，到了當地往往會因為各種突發狀況而手忙腳亂。像是打包行李時衣服總是把行李箱塞得爆滿，或是上了飛機想睡個覺卻因為頸部沒支撐而輾轉難眠，這些小困擾其實只要選對工具就能輕鬆化解。以下商品目前僅有第三款可在台灣無印商品官網中找到，其餘商品可能得等下回去日本時親自挑選購買，或上網找代購入手啦。

▲隨著出國旅行頻率增加，準備好便攜收納與舒適的旅途好物，能讓每次出發都更加輕鬆優雅。

1.綿混天竺平織便攜室內鞋（綿混天竺 携帯用ルームシューズ）

到了飯店或是長途飛機上，最需要的就是讓雙腳徹底解放。這款便攜室內鞋採用柔軟的棉混天竺布料，內側特別搭配舒適的毛圈布材質，穿起來溫柔包覆肌膚。最貼心的是它具備軟質可折疊的特性，能輕鬆收進隨身附贈的袋子裡，完全不佔行李空間，是機上與住宿時的最佳神隊友。

▲貼心的可折疊設計，附帶專屬收納袋讓拖鞋隨身攜帶變得毫無負擔。

2.吹氣頸枕（ふうっとふくらむ ネッククッション）

搭乘長途交通工具時，能隨時補眠絕對是保持體力的關鍵。這款頸枕擺脫了以往傳統充氣枕難吹氣又體積大的缺點，只要輕輕吹幾口氣就能快速充氣膨脹，給予頸部恰到好處的支撐力。收納時只需將空氣排出並捲起來，體積立刻變得極為輕巧，除了出國旅遊必備，平時放在辦公室午睡或日常通勤使用也相當方便。

▲不使用時能順手捲成輕巧尺寸，不管是旅行或平日辦公室午休都好用。

3.再生聚酯纖維分類收納袋.壓縮型（ポリエステル 仕分けケース 圧縮タイプ）

這款在台灣無印良品門市與線上官網就能輕鬆買到的熱銷神物，簡直是收納控的救星。面對換洗衣服或厚重衣物時，只要把它們通通放進袋中並拉上雙層拉鍊，就能瞬間將體積壓縮變小，大幅省下行李箱的空間。不只旅行時好用，日常生活中也很適合用來收納換季衣物，善用有限的居家空間。

▲拉上拉鍊即可輕鬆壓縮厚重衣物，瞬間釋放行李箱內大量空間。

4.旅行用萬用轉接插頭（トラベル用 変換プラグアダプター）

出國最怕遇到隨身電子產品沒電，而各地插座規格又不盡相同的窘境。這款萬用轉接插頭設計極為精巧，能組合並對應世界各地的插座形式，讓人出門在外安心感十足。隨袋還附贈印有各種組合拆解示意圖的專屬收納袋，再也不用擔心手忙腳亂組不出正確形狀，一袋在手就能輕鬆環遊世界。

▲體積極致輕巧且機能強大，能靈活組合並對應全球各地的插座規格。

5.聚酯纖維雙層網眼束口袋（ポリエステル メッシュ巾着 ダブルタイプ）

這款束口袋巧妙地結合了網眼與不透明布料，打造出極具巧思的雙層獨立分隔空間。可以將需要一眼辨識的隨身小物放在透光的網眼側，較私密的個人物品則安心放在布料側。內側與外側皆貼心設有掛繩，在飛機上或飯店內能直接掛在掛勾上使用，平日甚至能將長掛繩背在肩上當作輕便托特包，實用性超高！

▲採用透光網眼與不透光布面雙層設計，讓分類收納變得更有條理。

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