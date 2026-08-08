2026父親節優惠整理！7-11咖啡買二送二、麥當勞買一送一，11間超商速食優惠都吃。

編輯 鄭雅之 表示，父親節就是要吃優惠！從買一送一到超殺炸雞套餐，是全家歡聚省荷包的最佳時機。

今年父親節恰逢週末假期，各大便利商店、連鎖速食與手搖飲料品牌紛紛推出超殺好康。無論是想為辛苦的爸爸送上一杯濃郁咖啡，或是全家人圍坐在一起分享熱騰騰的炸雞與澎派比薩，都能找到最劃算的選擇。這次彙整了各大品牌的限量快閃折扣，讓大家在這個溫馨節日裡聰明消費，輕鬆享受美食與陪伴。



▲7-11現萃茶與CITY CAFE推出多重促銷，指定飲品享買2送2等超值優惠。



▲全家 Let's Café 咖啡推出父親節限時寄杯特惠，包含特濃美式、特濃拿鐵與單品咖啡皆有優惠折價。





超商咖啡與炸雞限時搶購

「全家」推出隨買跨店取限時優惠，熱門特濃美式與拿鐵下殺6折起，更重磅推出重達270克的巨厚重大雞排，以及指定炸物8支組優惠。7-11則推出特大杯濃萃美式與厚乳拿鐵買2送2，官方線上軟體更祭出指定咖啡買8送8的每日限時搶購，陪伴全家隨時隨地補給滿滿能量，一起歡度愉快週末。



▲全家SOHOT 炎選推出 270g 巨厚重大雞排，超威巨無霸份量肉質鮮嫩多汁，限時特價只需 89 元。





揪老爸吃速食比薩與炸雞歡樂派對

「肯德基」祭出買一桶炸雞送一盒蛋撻的46折超值優惠，「麥當勞」提供早餐免費送薯餅與滿額送中薯等好康。「必勝客」主打火山起司比薩套餐，並回歸1公尺派對盒，更推出買大送大限時折扣。「達美樂」提供外帶大比薩特價與火山分享套餐，「三商炸雞」與「拿坡里」則分別推出12塊炸雞及烤雞拼盤折扣，讓聚餐選擇豐富又飽足。



▲必勝客推出父親節限定火山寵爸餐，包含濃郁火山起司大比薩與雙份副食及大瓶飲料，特價只需 528 元起。

飲料與咖啡寄杯消暑首選

「CAMA CAFE」推出全新夏日水果系列手沖與海鹽西西里，線上提供指定飲品買9送1。「85°C」於官方軟體推限時大杯拿鐵買4送2寄杯活動，購買指定父親節蛋糕還能參加智慧投影機與遊戲主機抽獎。「CoCo都可」線上訂購則提供金桔檸檬與綠茶養樂多等大杯任選2杯85元折價券，讓大家在這個夏天涼爽暢飲無負擔。



▲CoCo都可8月好友禮祭出好康，線上領券即享金桔檸檬等指定果茶大杯任選2杯85元折扣。

全家 父親節優惠

SOHOT炎選巨厚重大雞排（270g）優惠價 89 元（原價 99 元，即日起至 8/18）。

SOHOT炎選指定炸物任選 8 支 320 元。

APP 隨買跨店取（8/7-8/9 快閃）：Let's Café 大杯特濃美式 27 杯 888 元、大杯特濃拿鐵 22 杯 888 元、特大杯厚奶拿鐵 16 杯 888 元；Fami!ce 霜淇淋 10 支 288 元（每款限購 5 組，兌換期限至 115/10/31）。

7-11 父親節優惠

門市優惠（8/5-8/9）：特大杯濃萃美式、特大杯厚乳拿鐵、大杯精品美式/拿鐵、梔子花青茶、黑糖珍珠撞奶皆享買 2 送 2。

APP 優惠（8/2-8/8）：特大杯美式、特大杯厚乳拿鐵、大杯咖啡珍珠歐蕾買 8 送 8（每日 0 時補貨）。





達美樂 父親節優惠

外帶指定大披薩（日式章魚燒/BBQ雞肉） 299 元（8/5-8/9）。

父親節限定火山套餐 499 元、分享套餐 829 元（即日起至 8/23）。





必勝客 父親節優惠

火山寵爸餐 528 元起、火山芝心爸發餐 888 元起（即日起至 8/9）。

爸氣開吃餐：外帶買大送大/外送買大送小，套餐 759 元起，升級芝心餅皮享 6 折（7/31-8/2、8/7-8/9 限定）。

PK APP省暑了小套餐399 元起，加碼抽 3 萬元股票禮品卡；全口味火山起司比薩半價（至 8/10）。

一公尺派對盒 就4要醬沾 7/28-8/31回歸販售。





肯德基 父親節優惠

優惠代碼 50506：5 塊咔啦脆雞＋6 顆原味蛋撻特價 299 元（即日起至 8/10）。





麥當勞 父親節優惠

早餐單點免費送薯餅、38 元飲品買 1 送 1、手機/歡樂送滿 150 元送中薯、買超值全餐送大麥克沾醬或小玉米湯（即日起至 8/9）。

買指定超值全餐送 4 塊麥克雞塊（即日起至 8/10）。





三商炸雞 父親節優惠

買 6 送 6：12 塊義式炸雞 333 元；買 6 送 2：買 6 塊炸雞桶送 2 隻避風塘雞翅 199 元（即日起至 8/26）。





拿坡里 父親節優惠

6 塊普羅旺斯烤雞＋2 隻烤雞翅 199 元；派對 Pizza 塔 6 入 249 元（即日起至 8/20）。





CAMA CAFE 父親節優惠

APP 寄杯指定飲品買 9 送 1（8/5-8/9）。

新品海鹽西西里與盛夏手沖系列限時販售至 9/30。





85°C 父親節優惠

APP 跨店取大杯拿鐵/招牌咖啡買 4 送 2（8/6-8/8，每日 10 點起限量開賣）。

會員買父親節主題蛋糕抽 Samsung 智慧投影機與 Nintendo Switch 2（即日起至 8/8）。





CoCo都可

都可訂線上領券，指定大杯飲品（金桔檸檬/綠茶養樂多/葡萄柚果粒茶）任選 2 杯 85 元（8/1-8/31）。





父親節優惠跟上！

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