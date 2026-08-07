追星打卡新地標！Netflix現象級獵魔女團快閃台中，魂門舞台與限定週邊完整開箱。

Netflix現象級IP《K-POP獵魔女團》一週年快閃店移師台中，結合百年車站打造沉浸式造景與破百款限定週邊。對此，資深編輯李維唐表示，這次將韓國流行文化融合在地歷史古蹟的跨界企劃，大幅提升了粉絲的朝聖體驗與互動價值，無疑是今夏最受矚目的文化地標之一。

在台北首站成功捲起全台粉絲熱情的應援聲浪後，Netflix熱門現象級IP《K-POP獵魔女團》（KPOP Demon Hunters）一週年官方巡迴快閃店，正式轉場來到中台灣。這場由重星戰略與鑫夢想共同舉辦的潮流盛會，自2026年8月7日起至8月23日止，選擇在充滿人文溫度的臺中驛鐵道文化園區接棒登場。當帶有強烈前衛風格與流行色彩的虛擬女團，遇上古色古香的百年歷史車站，兩種截然不同的時空氛圍在舊城區交織出獨特的視覺撞擊，不僅成了粉絲心中必須親臨朝聖的夢幻場景，也讓日常的鐵道園區多了幾分活潑的青春氣息。

▲臺中驛鐵道文化園區舊站月台柱面設置多款HUNTR/X成員大型個人主題海報展出。圖／辰星計畫提供；窩客島編輯李維唐整理



還原經典魂門舞台與跨世代角色現身

這座由韓國bemyfriends企劃並與Netflix跨界合作的一週年紀念快閃店，自今年5月展開亞洲巡迴以來，每到一座城市都掀起話題。移展台中後，現場依然保有巡迴的高規格質感，由人氣極高的虛擬女團HUNTR/X成員Mira、Rumi與Zoey帶頭拉開序幕，連同魅力男團Saja Boys與深受歡迎的萌系神獸Derpy也全員到齊。最讓人在意的視覺焦點，莫過於高規格立體還原了作品中「魂門」開關的經典打歌舞台，讓人一踏入展區就彷彿置身於動畫的世界中。園區周邊更散落著多處大型戶外拍照點，隨手一拍都能捕捉到獵魔女團的蹤影，為鏡頭記錄下精彩畫面。

▲小朋友們身穿潮流服飾於戶外大型《K-POP獵魔女團》角色牆前開心奔跑打卡。圖／辰星計畫提供；窩客島編輯李維唐整理

破百款官方限定週邊與親子專屬設計

除了極具沉浸感的打卡場景，現場呈現的破百款官方限定週邊與服飾，同樣令人目不暇給。從質感精緻的官方絨毛玩偶、收藏價值極高的限定布章，到專為親子客群貼心打造的小朋友專屬單品，全面照顧到不同世代粉絲的需求。由於部分熱門商品為數量限定發售，主辦單位也溫馨提醒想要收藏的民眾，不妨提前安排好前往的行程與入場規劃，才能順利將心儀的紀念品收入囊中，完整體驗這場難得的K-Pop盛宴。

▲快閃店現場展示多款《K-POP獵魔女團》限定文具組合、筆記本與萌系周邊商品。圖／辰星計畫提供；窩客島編輯李維唐整理



限定滿額好禮與詳細展覽營運資訊

為了與大家一同慶祝一週年快閃店登陸台灣，活動期間特別準備了令人驚喜的限定滿額贈禮。只要在現場單筆消費滿新台幣1000元，就能獲得一個造型討喜的「Derpy紀念扇子」，每筆交易限贈一個且不累贈。若是單筆消費達到新台幣2000元，則可獲贈一個隨機款式的「Q版角色吊飾」，這款吊飾開放累計贈送，兩款贈品皆為數量有限，送完為止。快閃店位於臺中驛鐵道文化園區鐵鹿大街A2，營運時間為週一至週四11:00至19:00，週五至週日則延長為10:30至19:30，方便大家挑選合適的時間前來逛逛。

▲現場販售彩色筆組、指甲貼紙與精彩劇照明信片等周邊商品。圖／辰星計畫提供；窩客島編輯李維唐整理



亞洲巡迴重要據點與文化體驗連結

《K-POP獵魔女團》一週年官方快閃店從首爾出發後，陸續走過亞洲多個重要城市，而台灣正是這次亞洲巡迴地圖中的關鍵一站。主辦團隊希望透過與在地古蹟空間的結合以及豐富的互動規劃，拉近作品與觀眾之間的距離。這不只是一場快閃購物體驗，更是一場串連起作品情感與生活記憶的夏日旅程。

▲萌系神獸Derpy立體絨毛玩偶與便攜吊飾展售細節。圖／辰星計畫提供；窩客島編輯李維唐整理





《K-POP獵魔女團》一週年官方巡迴快閃店台中站

活動時間：2026年8月7日~8月23日（週一至週四11:00-19:00；週五至週日10:30-19:30）

活動內容：展出經典「魂門」打歌舞台與戶外大型造景，現場販售破百款限定商品與服飾；單筆消費滿1000元贈Derpy紀念扇子乙個（不累贈），單筆消費滿2000元贈Q版角色吊飾乙個（可累贈，款式隨機，數量有限送完為止）。

地址：臺中驛鐵道文化園區鐵鹿大街A2（台中市中區台灣大道一段1號）





看完快閃店的限定亮點，若你還想解鎖更多今夏必去的打卡熱點，請繼續往下閱讀

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