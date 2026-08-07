肯德基又在搞事！椒麻會流心「青花椒花生蛋撻」只賣14天，七夕再推蛋撻花束。

編輯 鄭雅之 表示：肯德基蛋撻變青花椒口味，椒麻鹹甜滋味我就問敢不敢挑戰啦！

蛋撻控敢不敢吃！肯德基推出全新鹹甜滋味的「青花椒花生蛋撻」，特別將香麻青花椒醬、濃醇花生流心醬與經典酥香蛋撻結合，創造獨特甜麻香辣風味。這款限定新品於8月11日至8月24日限時販售兩週，七夕期間更推出限量蛋撻花束DIY組與APP點數回饋，掀起全台饕客與速食控的品嚐熱潮。



▲肯德基「青花椒花生蛋撻」結合香麻青花椒醬與花生碎粒，打造鹹甜交織且香辣上癮的限定美味。





肯德基獵奇新品！青花椒花生蛋撻

「青花椒花生蛋撻」外層刷上特製青花椒醬並撒上花生碎粒，咬下後濃郁爆漿花生流心隨即湧出，巧妙平衡椒麻感。新品於8月11日至8月24日在全台肯德基門市開賣，6顆裝禮盒加購價285元享83折，也有搭配原味蛋撻的雙口味嚐鮮組只要101元。



▲肯德基推六入「青花椒花生蛋撻」禮盒加購價285元、享83折優惠，限時兩週販售。





七夕告白蛋撻花束與APP回饋

迎接七夕情人節，肯德基自8月14日起買指定禮盒就送限量12000份蛋撻花束DIY組，輕鬆將甜點組裝成高顏值告白神器。透過PK雙饗卡APP點餐享最高2點5個百分比點數回饋，8月31日前推薦好友註冊還能拿50點並抽萬元旅遊金。



▲肯德基「青花椒花生蛋撻」咬下即有爆漿花生流心，完美融合蛋奶甜香與青花椒麻感。

肯德基 青花椒花生蛋撻 新品資訊

販售期間，8月11日至8月24日全台肯德基門市限時開賣

品項、售價：

單顆青花椒花生蛋撻 57元

加點青花椒花生蛋撻禮盒，6顆裝加購價285元、享83折優惠

雙口味組合嚐鮮券，1顆青花椒花生蛋撻加1顆原味蛋撻、售價101元





肯德基 優惠活動

七夕蛋撻花束DIY組：8月14日起購買指定禮盒免費贈送乙份、全台限量12000份送完為止。

PK雙饗卡APP優惠：即日起至8月31日推薦好友註冊送50點、前5000名限定、抽萬元旅遊金、新用戶再領原味蛋撻兌換券。





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