2026城鎮韌性演習今登場！北中14縣市首辦行動網路降速，外送暫停接單、全台注意事項一次看。

演習從今天開始！編輯王瀅瀅表示，今年中北部首度加入「行動網路降速演」，各位網癮族務必了解詳情，以免影響自身權益。

2026城鎮韌性（防空）演習於8/7至8/13登場。今年演練特別參考了日本與韓國等民主國家的實務經驗，全台各地區將依序進行常態性的防空疏散演練，包含發放警報、人車疏散、避難指引與交通管制。更令人矚目的是，今年首度加入大規模「行動網路降速演練」，主要目的在於模擬極端情境發生時，驗證政府於有限通訊資源下的應變能力，同時向社會大眾宣導如何準備多元通訊備援管道，並藉此凝聚國人「有備無患」的防衛韌性意識。

▲2026城鎮韌性演習於8月7日至8月13日登場，全台各地區將依序進行常態性防空疏散演練。

中北部同步實施降速，重要服務運作不中斷

本次「行動網路降速演練」僅限中部及北部共14個縣市實施。中部地區為苗栗、台中、南投、彰化、雲林、嘉義市與嘉義縣，時間於8/10(一) 14:30－15:00；北部地區則包含宜蘭、基隆、台北、新北、桃園、新竹縣與新竹市，時間為8/13(四) 14:30－15:00。降速演練非直接「斷網」，基礎的語音通話、簡訊與純文字傳輸等功能皆可維持正常運作，受到降速影響的主要包括影音串流、視訊通話、行動支付以及雲端同步等高流量服務。其餘南部、東部與離島地區在演習期間網路則維持正常運作。政府也強調，演習期間會確保醫療機構通聯、大眾交通工具營運以及119、110報案電話等重要公共服務運作順暢，在維護社會防護效益的同時將衝擊降至最低。

▲今年演習首度加入大規模行動網路降速演練，模擬極端情境以提升國人防禦韌性意識。

全台外送配合實體管制，聰明點餐提前預備

除了網路降速之外，肚子餓的饕客們也要特別留意外送服務的時間調整！無論該縣市是否有降速演練，只要進入該區域的實體防空演習時段，foodpanda與Uber Eats兩大外送平台均會配合實體人車管制暫停服務。foodpanda與Uber Eats皆會在演習開始前30分鐘提前關閉平台，建議有用餐需求的民眾一定要記得提前下單，以免演習開始後無法順利叫餐。

避難準備三步驟，搞懂應變免煩惱

為了讓大家輕鬆應對演習，平時可以透過簡單的準備三步驟來落實防衛思維。演練前，建議大家預先下載警政服務App與離線地圖，並確認住家或公司附近的避難處所、固網及市話位置，同時避免在這30分鐘內安排重度的網路工作；演練中，請配合規定前往防空避難所，實地體驗網路降速情境，並檢視個人與家庭的緊急聯繫備案是否可行；演練結束後，於下午3點確認手機網路是否自動恢復，若遇到未恢復狀況，只需開啟再關閉「飛航模式」或直接「重新開機」即可重置連線。

▲民眾可透過演練前下載App與離線地圖、演練中配合避難、演練後確認網路等三步驟應對演習。

2026城鎮韌性演習各縣市演習時程

8/7(五) 10:00－10:30：南部地區（台南市、高雄市、屏東縣）。

8/10(一) 14:30－15:00：中部地區（苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣），防空演習同步進行行動網路降速演練。

8/11(二) 13:30－14:00：離島地區（金門縣、連江縣、澎湖縣）。

8/12(三) 13:30－14:00：東部地區（花蓮縣、台東縣）。

8/13(四) 14:30－15:00：北部地區（宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣），防空演習同步進行行動網路降速演練。

各縣市外送平台停單時間

8/7(五) 南部地區（台南市、高雄市、屏東縣）：foodpanda停單時間為09:30－10:30；Uber Eats停單時間為09:30－10:15。

8/10(一) 中部地區（台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市）：foodpanda停單時間為14:00－15:00；Uber Eats停單時間為14:00－14:45。

8/11(二) 離島地區（金門縣、連江縣、澎湖縣）：foodpanda停單時間為13:00－14:00（金門縣、澎湖縣）；Uber Eats停單時間為13:00－13:45（金門縣、連江縣、澎湖縣）。

8/12(三) 東部地區（花蓮縣、台東縣）：foodpanda停單時間為13:00－14:00；Uber Eats停單時間為13:00－13:45。

8/13(四) 北部地區（宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣）：foodpanda停單時間為14:00－15:00；Uber Eats停單時間為14:00－14:45。





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