88元可頌吃到飽！Ten Thousand Coffee只有4天父親節優惠，隨便吃都回本。

父親節揪老爸吃甜點！一萬咖啡可頌吃到飽88元超狂。編輯 鄭雅之 表示：於本單價破百的可頌變吃到飽，隨便吃兩顆就回本啊！

可頌吃到飽超狂優惠要跟上！從紐約紅回亞洲的「Ten Thousand Coffee一萬咖啡」一直都是下午茶熱門選擇，近日搶在父親節前重磅推出台北限定的可頌吃到飽優惠，只要前往指定門市就能以超狂甜甜價狂嗑各式現做人氣可頌，原本一顆可頌要價百元，現在隨便吃直接回本超划算。同時還能享有精選飲品加購折扣，是今年夏天可頌控不能錯過的優惠。



▲各式現做可頌，包括蜂蜜可頌、巧克力杏仁可頌及檸檬可頌等多種口味，滿足甜點控吃到飽的所有渴望。(攝影：鄭雅之)

▲人氣爆棚的巧克力杏仁可頌灑滿香醇可可粉與滿滿杏仁片，濃郁甜香層次豐富，深受廣大台北甜點控喜愛。(攝影：鄭雅之)





父親節限時88元可頌吃到飽

為了慶祝即將到來的父親節，8月8日當天特別釋出限定梯次的超狂優惠，只要88元就能享受一小時的可頌吃到飽，加購任一飲品消費滿100元還能再享88折優惠，讓平時單價不便宜的極致美味秒變平民美食，絕對是帶爸爸去品嚐爆紅甜點的最佳時刻。



▲淋上滿滿糖霜可頌，外酥內軟且帶有酸甜爽口風味，是店內極具特色的熱銷品項。(攝影：鄭雅之)





可頌吃到飽時段

除了父親節當天有破盤價之外，8月9日、11日、12日以及14日也接連推出吃到飽活動，每人只要199元就能輕鬆享用多款經典可頌，同時每人還能以100元的優惠價加購任一飲品，特別推薦招牌「維也納咖啡」，拿鐵再加上三球濃而不膩口的自製奶油和大量的可可粉，用可頌沾著奶油吃超療癒。



▲金黃酥脆原味可頌沾著濃郁維也納咖啡一同享用，是Ten Thousand Coffee最經典且熱門的巷仔內吃法。(攝影：鄭雅之)





限量號碼牌搶購規則攻略

這次Ten Thousand Coffee可頌吃到飽活動於微風廣場店獨家舉辦，每天開門時會現場發放號碼牌並需先結帳，共有14:00、15:30、17:00、18:30四個梯次，每個梯次限定10位民眾入場，每次點餐最多可選擇4個不同口味的可頌，並採取空盤交換的方式續點，想吃的可頌控要提早排隊。特別提醒的是部分製作時間較長的「薄荷巧克力、巧克力杏仁、開心果鮮奶油、杏仁奶油可頌」口味則不參與本次吃到飽。



▲Ten Thousand Coffee極簡黑白經典黑咖啡與拿鐵杯身設計極具質感，參加吃到飽活動可用100元加購任一款飲品。(攝影：鄭雅之)

▲提拉米蘇可頌與藍莓鮮奶油可頌淋上濃郁餡料，浮誇視覺效果吸引眾多甜點控搶拍打卡，可惜沒有在這次吃到飽品項中。(攝影：鄭雅之)

Ten Thousand Coffee 可頌吃到飽 父親節優惠

活動地點：Ten Thousand Coffee 微風廣場店

活動日期：8/8 、8/9、8/11、8/12、8/14

每日梯次：14:00、15:30、17:00、18:30（每梯次限定 10 人，用餐時間 60 分鐘）

參加方式：每日 11:00 開始發放號碼牌，需依序領取並現場結帳

8/8 父親節限定優惠：可頌吃到飽 $88／人；任一飲品滿 $100 享 88 折

8/9、8/11、8/12、8/14 優惠：可頌吃到飽 $199／人；任一飲品加購價 $100／杯（每人限加購 1 杯，1L 瓶回購不適用）





可頌吃到飽規則

每次最多點 4 個可頌（每個口味限 1 個），採空盤交換續點。

薄荷巧克力、巧克力杏仁、開心果鮮奶油、杏仁奶油可頌不參與吃到飽。

未食用完畢之可頌不可外帶，禁止攜帶外食。





TEN THOUSAND 微風廣場店 店家資訊

地址：臺北市松山區中崙里復興南路一段39號GF號

營業時間：週四～週六 11:00–22:00；週日～週三11:00–21:30





父親節優惠要吃！

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