肯德基父親節優惠買1桶送1盒只要299元！咔啦脆雞搭原味蛋撻限時開搶。

肯德基於7月28日至8月10日推出父親節優惠，經典爽嗑桶只要299元。資深編輯李維唐表示，買5塊脆雞送6顆蛋撻下殺46折，是今年節慶聚餐超划算的速食首選。

隨著父親節腳步接近，大家是不是開始傷腦筋節日聚餐要吃什麼了呢？想要給辛苦的爸爸一個驚喜，其實不用大傷荷包。肯德基特別在7月28日至8月10日推出限時兩週的「爸氣加倍，買1桶送1盒」超值活動，只要299元就能把原價649元的「經典爽嗑桶」帶回家，算下來直接打了46折，絕對是今年帶全家大小一起歡聚的高性價比好選擇。

▲肯德基父親節推出限時兩週超值優惠，購買經典爽嗑桶含5塊咔啦脆雞加碼贈送6顆原味蛋撻，只要299元即可享用鹹甜雙重美味。圖／肯德基提供；窩客島編輯李維唐整理



經典爽嗑桶鹹甜兼具，5塊咔啦脆雞搭6顆原味蛋撻輕鬆犒賞爸爸

這次推出的「經典爽嗑桶」一口氣打包了肯德基兩大熱門明星商品，裡面包含5塊金黃酥脆又多汁的咔啦脆雞，還佛心加碼免費送1盒共6顆的原味蛋撻。香酥塔皮加上濃郁順口的蛋奶內餡，讓全家人的胃從鹹香主餐一路滿足到甜點。花不到300元就能讓桌上擺滿美味，無論是提前慶祝、父親節當天圍爐，還是週末找親朋好友來家裡開派對，都能輕鬆搞定滿滿一桌澎湃好菜。

PK APP炸翻星期三加碼開搶，紙包雞、蛋撻買一送一最低5折起

好康可不只這樣，肯德基PK雙饗卡APP會員還有隱藏版福利可以搶。官方特別選在特定週三祭出「炸翻星期三」限時限量搶購活動。7月29日登場的是香草紙包雞第二件3折只要170元，還有大家最愛的原味蛋撻買一送一。8月5日接力推出買花生熔岩咔啦雞腿堡送原味脆雞堡，以及上校雞塊買一送一等超殺組合。另外在7月29日與8月5日這兩天，只要外送全館滿399元就直接免運費，讓你在家就能輕鬆享用划算美食。

善用PK APP預訂快取免排隊，外送滿額再送原味蛋撻禮盒

節慶期間最怕碰上排隊人潮，建議大家多利用PK APP的「預訂快取」功能先線上點好餐，不論要外帶、外送、內用或走車道取餐都很便利，幫你省下寶貴的時間。如果習慣選外送，只要單筆消費滿800元並輸入優惠代碼「800FREE」，肯德基還會額外免費再送1盒原味蛋撻禮盒，讓父親節的聚餐時光吃得更豐盛、更歡樂。

▲PK雙饗卡APP會員限定炸翻星期三活動，於7月29日祭出原味蛋撻買一送一以及香草紙包雞第二件3折等限時限量搶購優惠。圖／肯德基提供；窩客島編輯李維唐整理





肯德基爸氣加倍買1桶送1盒

活動時間：7月28日至8月10日

活動內容：購買經典爽嗑桶含5塊咔啦脆雞搭6顆原味蛋撻，享優惠價299元，原價649元。

PK APP炸翻星期三限時搶購

活動時間：7月29日與8月5日10點30分限量開搶

活動內容：7月29日香草紙包雞第二件3折只要170元、原味蛋撻買一送一。8月5日買花生熔岩咔啦雞腿堡送原味脆雞堡127元、上校雞塊買一送一。指定活動日外送全館滿399元免運費。

外送滿額加碼贈蛋撻禮盒

活動時間：即日起配合父親節活動期間

活動內容：使用PK APP外送消費滿800元，輸入代碼「800FREE」免費贈送原味蛋撻禮盒1盒。



