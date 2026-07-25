邊擠邊吃不髒手！雀巢懶人「醬料叉」一擠精準醬料直接入口，全天下僅限量1000隻。

想沾醬又嫌麻煩？編輯王瀅瀅表示，對沾醬派來說，這絕對是不用髒手又能吃得開心的懶人神器啊！

當生活被忙碌擠得只剩下乏味，連吃個沾醬都嫌麻煩時，一百多年來專門幫瑞士與德國民眾擠出醬料與快樂的雀巢Nestlé旗下品牌THOMY，這次決定站出來扛起這個不必要卻又極其必要的搞怪使命。為了幫大家的日常餐桌找回笑聲，他們將沾醬跟叉子合體，以德系精工打造出這款創意小物The THOMY Saurk。

▲把醬料管與叉子結合的The THOMY Saurk，讓你隨手一擠就能得到完美份量的醬料。

太空人超需要？沾醬不髒手的懶人醬料叉

作為全球首款可以直接轉進醬料管口的懶人神器，讓你每擠一次就能精準獲得份量完美的醬料；品牌甚至開玩笑表示這項管口直達舌尖的黑科技，能拯救在太空無重力環境下追著蕃茄醬到處跑的太空人，成為未來太空計畫裡不可或缺的神隊友。

▲主打可以直接鎖緊在管口的懶人醬料叉，連太空人在無重力環境下吃醬料的難題都考慮到了。

沾醬控量一叉搞定，吃完還能丟洗碗機洗

這支被形容成誇張地多餘、但用過又會驚覺不可或缺的醬料叉，集上菜、擺盤點綴跟精準控量於一身，每一口想吃多少醬，直接擠在叉子上就能一口塞進嘴裡，順手到不行。至於大家最關心的清潔保養也完全不麻煩，它的耐溫表現相當不錯，最高可以扛住70°C的高溫洗滌，吃完直接丟進洗碗機洗透透就好；就算家裡沒有洗碗機，用一點清潔劑配合熱水沖一沖就能乾乾淨淨，只要洗的時候溫柔一點、別用硬物刮傷表面，就能陪你爽爽吃醬吃很久。

▲吃沙拉、薯條或麵包都超方便，吃完直接丟進70°C洗碗機就能輕鬆洗乾淨。

夢幻神物買不到？全天下竟然僅有1000隻

不過可惜是，The THOMY Saurk其實是品牌在2023年4月於德國與瑞士登場的一檔體驗式整合行銷特別贈品。當時僅在活動網站thesaurk.ch釋出限量1000個抽獎名額，以及透過社群活動少量贈送而已，並沒有把它當成常態商品販售，所以不管是去一般超市還是官網商城皆買不到實體。雖然拿不到實體，但這樣腦洞大開的荒謬小發明，要是未來官方真的宣佈量產開賣，大家會想買一個來試試看嗎？

▲ 作為行銷活動限定非賣品的醬料叉目前市面上買不到，純粹是讓大家會心一笑的趣味腦洞設計。

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