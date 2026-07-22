新北大巨蛋落腳樹林！23公傾巨蛋園區百貨、飯店都有，8間樹林美食加碼吃。

新北人等超久的新北大巨蛋終於確定了！2032年將在樹林機五基地動工興建，編輯 鄭雅之 表示：不只有球賽，演唱會、百貨通通都有，根本是逛街天堂啊！

敲碗許久的新北大巨蛋終於確定落腳最後由樹林機五！這座能容納5萬人的大型場館，預計在2032年開始興建，未來不管是想看熱血的球賽，還是搶票聽偶像演唱會，都不用再擠到臺北市。全新新北大巨蛋園區計畫將徹底顛覆大家對樹林的傳統印象，變成最熱鬧的休閒新去處。



▲新北大巨蛋落腳樹林機五，預計2032年動工打造5萬人多功能場館。（圖片來源：新北市政府提供，AI製作示意圖）





雙鐵路網加持！樹林機五具備超強交通與地利優勢

之所以會選在樹林，最吸引人的就是方便的交通條件。未來基地旁邊就有捷運土城樹林線LG18站，開車走台65線或國道3號也很順，去板橋只要20分鐘、去臺北車站也只要35分鐘。搭配現場的人車分流設計，看完精彩活動也不用擔心散場時會塞在人海裡，回家變得超級快速輕鬆。



▲新北大巨蛋緊鄰捷運土城樹林線LG18站，雙鐵路網讓散場交通超便利。





結合星級飯店與購物商場打造全日生活圈

未來的新北大巨蛋不只是個體育館，更像一座超大型的娛樂城。預計規劃購物商場、潮流街邊店，還有高檔的星級飯店與辦公大樓。大家可以提前來這裡喝咖啡逛街，看完表演後還能直接入住飯店休息，或是去周邊古蹟與綠地散步，把原本短暫的看球行程變成充滿生活儀式感的一整天小旅行。



▲新北大巨蛋規劃星級飯店與購物商場，打造全日生活娛樂圈。(圖片來源：新北市政府提供，AI製作示意圖)





打造從0歲到99歲都能享受的全民運動城市

除了充滿期待的大巨蛋之外，生活中的運動空間也越來越豐富。不論是大家熟悉的國民運動中心，或是散步就能到的社區運動天幕，都讓運動變得沒壓力。從小朋友的專屬活動到長輩的健康課程，各種貼心設計讓所有人都能找到適合自己的放鬆方式，輕鬆把健康運動融入日常生活當中。



▲板橋第二運動中心預計今年底試營運，提供市民優質運動空間。





樹林平價美食加碼推薦

樹林人從小吃到大樹林美食秘密清單！說到樹林美食，許多外地人的第一反應應該是一片空白、毫無想法，但對於樹林人而言，無論是藏在工業區鐵皮屋下的「蒜頭九層塔羊肉飯」；還是隱身在樹林後站、被譽為傳說在地最強「樹林黑肉圓」；又或是連林心如都不斷回訪愛店「紅麵線」，全都是樹林人最愛的排隊美食。窩客島這次網羅8家老字號樹林號美食，下次不訪到樹林來趟美食之旅。



詳細閱讀：樹林人秘密美食清單！8間樹林美食小吃「3元水餃、最強肉圓、鐵皮屋羊肉飯」排隊才吃得到。



▲樹林人都愛吃的8間平價小吃加碼推薦。(圖片來源：各個部落客)

新北大巨蛋樹林 資訊

預計興建時間： 2032年正式啟動興建。

場館預計規模： 可容納5萬席次的大型多功能主場館。

園區規劃設施： 多功能主場館、會展中心、運動科技商辦大樓、星級品牌飯店、複合式購物商場、立體景觀平台。

周邊交通優勢： 緊鄰捷運土城樹林線LG18站，鄰近臺65線與國道3號，前往板橋車站約20分鐘、臺北車站約35分鐘。

整體推動亮點： 結合周邊歷史古蹟與生態遊憩資源，打造全日遊客休閒經濟圈。





等待新北大巨蛋開幕，先來逛雙北新景點！

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