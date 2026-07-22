IKEA小龍蝦回歸！升級香菜小龍蝦13款新品推薦，白柚蜂蜜霜淇淋20元超消暑。

IKEA小龍蝦季強勢回歸！編輯 鄭雅之 表示，今年除了經典蒜香小龍蝦，竟然還出香菜小龍蝦，根本是香上加香啊！

網友笑稱是被傢俱店耽誤的美食餐廳IKEA又帶來驚喜了！每年夏天都讓許多饕客期待的「IKEA小龍蝦季」再度登場，不僅有經典熱銷的爆量小龍蝦，還推出話題度超高的「香菜小龍蝦沙拉」等驚喜美味，甜點部分則是主打韓式風味，銅板價20元霜淇淋新口味祭出「白柚蜂蜜霜淇淋」，從獵奇口味到韓系甜點通通有，不管想吃正餐還是下午茶都能滿足，快約親朋好友一起來嚐鮮。



▲蒜香小龍蝦，嚴選小龍蝦搭配蒜頭與多種辛香料拌炒，濃郁蒜香包裹Q彈蝦肉，鹹香夠味越吃越涮嘴。

▲白柚蜂蜜霜淇淋，將蜂蜜柚子風味融入霜淇淋基底，散發清新柚香與淡雅蜜香，香甜清爽，為夏日必吃美食小站甜點。





IKEA小龍蝦強勢回歸！加碼香菜沙拉吃更爽

海鮮愛好者這次肯定會大呼過癮，經典回歸的「蒜香小龍蝦」拌入濃郁辛香料，剝開殼就能吃到鮮彈肉質。最狂的絕對是「香菜小龍蝦沙拉」，滿滿香菜香氣直衝腦門，搭配清爽沙拉醬非常解膩。若想要有飽足感的話，推薦新品主食「小龍蝦墨魚麵」，濃郁白醬包裹著Q彈麵條與蝦仁，一口吞下滿滿都是海味與奶香，層次感爆棚。



▲左為小龍蝦墨魚麵，Q彈墨魚義大利麵搭配鮮甜小龍蝦仁與濃郁卡邦尼白醬，海味十足。右為香菜小龍蝦沙拉，新鮮生菜鋪滿香菜與小龍蝦仁，香菜控必吃。





大份量蔥花肋眼牛排吃超飽

不只小龍蝦有看頭，其他主餐同樣誠意滿滿。肉食控首推「鮮蔥肋眼牛排」，高溫鎖住多汁肉質，再撒上爆量鮮蔥與特製醬汁，吃起來香氣十足。想換換口味可以試試「植物烤牛肉泡菜炒飯」，微辣酸爽的韓式風味讓人大呼過癮。還有「黃金海鮮拼盤」，集結三種酥脆炸物沾著酸甜塔塔醬，簡直是夏日最棒的療癒。



▲左為鮮蔥肋眼牛排，高溫烘烤肋眼牛排鎖住肉汁，搭配滿滿新鮮蔥花與奶香蔥花醬，蔥控必吃。右為鷹嘴豆丸咖哩飯，香料鷹嘴豆丸搭配印度咖哩醬與蛋炒飯。





IKEA銅板價韓式甜點推薦

吃完鹹食當然要留第二個胃給甜點，美食小站推出的「白柚蜂蜜霜淇淋」帶有優雅柚香與蜜香，口感相當滑順。想追求多元口感還能選擇「柚香蜂蜜粉角聖代」，搭配多汁葡萄柚果肉與彈牙粉角超滿足。起司控更是不能錯過韓國超夯的「牽絲起司餅」，趁熱拉出誘人起司絲，熱騰騰的濃郁奶香充斥口中，幸福感直接拉滿。



▲柚香蜂蜜粉角聖代，以白柚蜂蜜霜淇淋為基底，搭配紅葡萄柚果肉與Q彈粉角，夏日清爽消暑必吃。

▲牽絲起司餅，金黃餅皮包裹莫札瑞拉起司與起司白醬，熱騰騰拉出誘人起司絲，濃郁韓系美食首選。

IKEA宜家卡友限定小龍蝦派對

活動日期：2026/07/31、2026/08/07、2026/08/14、2026/08/21、2026/08/28

活動價格：每組 4 人，卡友特價 1,999 元（原價 2,600 元）

派對內容：含約 60 隻蒜香小龍蝦、焗烤小龍蝦麋鹿麵、煙燻鮭魚沙拉、12 粒瑞典肉丸/雞肉丸、4 個金黃小龍蝦餃、4 份野莓起司蛋糕與冷飲無限暢飲（現場附贈小龍蝦圍兜兜與派對帽）





IKEA瑞典餐廳 新品資訊

蒜香小龍蝦 199元

卡友限定優惠：2026/07/31 至 2026/08/31 期間，50 隻特價 849 元（原價 995 元）





卡友限定優惠：2026/07/31 至 2026/08/31 期間，50 隻特價 849 元（原價 995 元） 小龍蝦墨魚麵 249 元

香菜小龍蝦沙拉 149 元

金黃小龍蝦餃 50 元



鮮蔥肋眼牛排 429 元



黃金海鮮拼盤 229 元 (2026/07/23 至 2027/02/17)



奶油培根千層麵 149 元 (2026/07/23 至 2027/07/21)

植物烤牛肉泡菜炒飯 129 元 (2026/07/23 至 2027/02/17)

鷹嘴豆丸咖哩飯159 元(2026/07/23 至 2027/04/30)

黑可可奶霜蛋糕 69元





販售期間：2026/07/23 至 2026/09/30（嘉義店無販售）

IKEA美食小站 新品資訊

白柚蜂蜜霜淇淋 20元

柚香蜂蜜粉角聖代 50元

牽絲起司餅 99元





療癒美食新品加碼推薦！

販售期間：2026/07/23 至 2026/09/30品項：

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