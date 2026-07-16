湯姆貓與傑利鼠台味快閃店進駐美麗島站！限定茄芷袋與人孔蓋鏡免費逛。

湯姆貓與傑利鼠台味快閃店正式登陸高雄美麗島站！資深編輯李維唐表示，本次展覽將在地茄芷袋與藍白拖元素完美融入美式經典IP，大幅提升原創生活感與社群討論度。

這個暑假港都高雄迎來最熱鬧的經典動漫明星，華納兄弟探索全球消費品與辰星文創攜手合作，將風靡全球的卡通夥伴《湯姆貓與傑利鼠》帶進高雄捷運美麗島站，展開為期兩個月的《Tom and Jerry台味快閃店-高雄站》主題活動。現場活動不僅全程開放免費入場，更深度結合社群話題十足的台灣感性與在地台客文化，將美式卡通的活潑幽默與台灣街道日常碰撞出獨一無二的視覺火花，成為今年暑假造訪高雄絕對不能錯過的打卡亮點。

▲收銀台結合傳統水果攤商塑料籃造型設計，打造濃濃在地台灣風格。 圖／辰星文創提供；窩客島整理 ▲「湯姆貓與傑利鼠」台味快閃店登陸高雄捷運美麗島站。 圖／辰星文創提供；窩客島整理

高雄捷運美麗島站打卡場景與復古藍皮發財車

為了讓民眾感受接地氣的視覺衝擊，快閃店展場設計將台灣街道日常元素搬進捷運站中。走進美麗島站商場，映入眼簾的是充滿台味美學的行人號誌燈、路邊三角錐、經典野狼機車以及藍色發財車。展場更特別以傳統水果攤商的形式陳列豐富周邊商品，將湯姆貓與傑利鼠巧妙融入台灣夜市與菜市場的懷舊氛圍中。展區內部還設有深受年輕人喜愛的拍報機與姓名貼機，讓造訪的粉絲都能留下獨特的影像紀念。此外，主辦單位推出跨站集章任務，民眾可以帶著起司旗魚集章卡串聯高雄捷運三大站點，蓋滿指定印章並前往快閃店完成任意金額消費，就能順利兌換高雄站限定防水貼紙乙張。

▲手持美麗島站人孔蓋旋轉鏡，與後方經典藍色發財車造景合影打卡。 圖／辰星文創提供；窩客島整理



茄芷袋與美麗島人孔蓋鏡等30款高雄限定周邊商品

除了好拍的街道造景，現場最受矚目的莫過於一系列極具特色的在地化商品。這次快閃店一口氣推出超過30款全新台味周邊，將台灣經典的藍白拖與茄芷袋元素結合美式插畫風格，呈現出視覺效果極強的潮流美學。特別為高雄站打造的獨家限定商品，包含美麗島站人孔蓋造型旋轉鏡、造型收納袋、雙面漁夫帽、皮革卡套以及刺繡徽章等，每一款都兼具實用性與收藏價值，吸引不少收藏家與粉絲前來搶購。現場同時推出滿額好禮，消費不限金額即可加價99元購買購物袋，單筆消費滿800元贈送隨機小貼紙，滿1600元則可獲得明信片組，為粉絲帶來滿滿驚喜。

▲現場展示多款結合台灣經典復古圖騰與湯姆貓與傑利鼠意象的潮流 T 恤、收納袋與雙面漁夫帽。 圖／辰星文創提供；窩客島整理

高雄快閃店營業時間與展期交通資訊

這場融合台味靈魂與美式童年回億的活動將從2026年7月15日持續舉辦至2026年9月14日。活動地點部位於高雄捷運美麗島站內的墨凡美麗島商場B1 C區販賣店，交通非常便利。快閃店營運時間為週一至週四11:00至19:00，週五至週日則延長營業至20:00。開幕前五天還加碼推出特別打卡禮，單筆消費滿800元並於社群平台發文標註官方帳號，即可額外領取隨機小貼紙乙款。由於活動全區免費開放，主辦單位建議有意前往的民眾持續關注官方最新動態，順暢享受這場充滿台灣風情的卡通盛會。

▲傑利鼠與泰菲玩起路邊三角錐的打卡造景，展現出可愛又具台灣街景特色的幽默互動。 圖／辰星文創提供；窩客島編輯李維唐整理







《Tom and Jerry台味快閃店-高雄站》主題快閃店

活動時間： 2026年7月15日至2026年9月14日（週一至週四 11:00-19:00，週五至週日 11:00-20:00）

活動內容：

免費入場體驗： 打造台味美學打卡場景，包含藍色發財車、行人號誌燈、野狼機車與水果攤等。

高捷限定集章活動： 至指定車站領取集章卡，完成蓋章並於快閃店不限金額消費，即贈「高雄站限定防水貼紙」乙張。

滿額與加價購優惠： 不限金額消費可以 99 元加購購物袋；單筆滿 800 元贈「隨機小貼紙」乙款；單筆滿 1,600 元贈「明信片組(2入)」乙組。

開幕限定打卡禮： 7月15日至7月19日單筆消費滿 800 元並於社群平台打卡標註，可獲得「隨機小貼紙」乙款。

地點：高雄捷運墨凡美麗島商場 B1 C區販賣店（無需訂位，免費入場）





逛完超接地氣的卡通快閃店之後，不妨順遊周邊在地美食與港都人氣景點，讓高捷一日遊行程更加豐富。

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