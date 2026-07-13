信義區展覽50元開逛！松枝悠希 平面不服台北個展，衝出平面緊急出口小綠人必拍。

信義區松枝悠希全新個展「平面不服」50元開逛！編輯鄭亦庭表示：衝出平面的緊急出口小綠人、撲克牌花色必拍。
信義區展覽必拍推薦！位在松菸旁的當代藝術空間Contemporary by U推出日本立體裝置藝術家松枝悠希的全新個展「平面不服 SUPERUNFLAT」，松枝悠希透過標誌性的公共秩序符號、日常小物，打破平面與三維空間界線，展覽中必拍擺脫束縛、直接衝出平面的緊急出口小綠人、雞蛋，即日起至8月24日只要門票50元，就能在信義區Contemporary by U畫廊看到，暑假來信義區逛街別錯過。
松枝悠希逃離系列在信義區就有松枝悠希的創作打破了二維世界的常規，捕捉當代人受困於社會體制常規的焦慮心理，發展知名的「逃離系列」，在平面不服特展中，可以看到藝術家透過高難度的 PET與壓克力熱成型工藝，將警告標語、緊急指示等公共秩序符號，與撲克牌、雞蛋等日常符號重新組合，使這些物件像是凝結出自主意識般，朝向三維空間、定格在「即將脫離、卻又與本體緊密相連」的衝破框架的動態瞬間。
信義區展覽松枝悠希逃離系列必拍這次信義區展覽「平面不服」展出松枝悠希的經典代表作《Super Egg Pack》，作為逃離系列起點作的延伸，將「整盒雞蛋」比作被社會體制規格化管理的集體現代人，蛋殼與塑料蛋盒象徵著牢籠、舒適圈與既定體制的雙重邊界，而「蛋黃與蛋白」隱喻著脆弱卻強大的生命力，松枝悠希運用晶瑩的透明樹脂，將這股渴望掙脫框架、大膽做自己的自由意志永久定格，呈現個體在集體體制中突圍而出、爆發無限活力的瞬間。
信義區展覽必拍緊急出口小綠人松枝悠希「逃離系列」中《This is EXIT》也能在這次展覽中看到，直接衝出平面的綠色緊急出口小綠人絕對必拍，正式官方暱稱為「皮特托先生」，而《Playing Cards Parl》系列則是對命運與遊戲規則的解體，撲克牌中的紅心或黑桃等花色不再只是卡牌，而是擁有自我意識般，集體從牌面上剝離，藉此解構撲克牌所象徵的社會階級與既定規則，暗示個體可以主動改寫規則，重新掌握生命主導權。
信義區展覽平面不服限定周邊這次Contemporary by U「平面不服」展也推出限定燈箱磁鐵扭蛋企劃，將作品中的標誌、符號與圖像，變成收藏用迷你燈箱磁鐵，也推出「自由拼貼貼紙組」、限定明信片與海報，更將跳出平面的卡牌花色做成T-shirt，讓粉絲在日常生活中穿出門，信義區展覽「平面不服」限定周邊，看完展覽就帶回家。
日本立體裝置藝術家松枝悠希個展「平面不服 SUPERUNFLAT」 展覽資訊展覽日期：即日起至2026年8月24日
展覽時間：上午10:30至下午7時(每週二休館)
展覽地點：Contemporary by U 畫廊(臺北市信義區忠孝東路四段553巷42-1號)
門票票價：50元 (票券無折抵消費）
＊本展採取「現場購票」或「ACCUPASS」
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