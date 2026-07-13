信義區展覽50元開逛！松枝悠希 平面不服台北個展，衝出平面緊急出口小綠人必拍。

信義區松枝悠希全新個展「平面不服」50元開逛！編輯鄭亦庭表示：衝出平面的緊急出口小綠人、撲克牌花色必拍。

信義區展覽必拍推薦！位在松菸旁的當代藝術空間Contemporary by U推出日本立體裝置藝術家松枝悠希的全新個展「平面不服 SUPERUNFLAT」，松枝悠希透過標誌性的公共秩序符號、日常小物，打破平面與三維空間界線，展覽中必拍擺脫束縛、直接衝出平面的緊急出口小綠人、雞蛋，即日起至8月24日只要門票50元，就能在信義區Contemporary by U畫廊看到，暑假來信義區逛街別錯過。



▲信義區展覽必拍推薦！松枝悠希全新個展「平面不服」於松菸旁Contemporary by U 開展。



▲日本立體裝置藝術家松枝悠希全新個展即日起至8月24日於信義區登場，衝出平面的緊急出口小綠人、雞蛋必拍。





松枝悠希逃離系列在信義區就有

▲松枝悠希「逃離系列」將日常警告標語、緊急指示定格在即將逃離的瞬間，展現個體渴望掙脫社會體制常規的自主意志。





信義區展覽松枝悠希逃離系列必拍

▲逃離系列《Super Egg Pack》以定格蛋黃飛出的瞬間，隱喻現代人在體制中突圍的自由意志。





信義區展覽必拍緊急出口小綠人

▲松枝悠希逃離系列必拍「皮特托先生」緊急出口小綠人衝破平面。



▲松枝悠希《Playing Cards Parl》系列作品將撲克牌花色從平面剝離，暗示個體能主動解構社會既定規則，重新掌握生命的主導權。





信義區展覽平面不服限定周邊

▲Contemporary by U推出限定燈箱磁鐵扭蛋，將松枝悠希經典符號化身迷你燈箱磁鐵。



▲松枝悠希「逃離系列」將日常警告標語、緊急指示定格在即將逃離的瞬間，展現個體渴望掙脫社會體制常規的自主意志。





日本立體裝置藝術家松枝悠希個展「平面不服 SUPERUNFLAT」 展覽資訊

松枝悠希的創作打破了二維世界的常規，捕捉當代人受困於社會體制常規的焦慮心理，發展知名的「逃離系列」，在平面不服特展中，可以看到藝術家透過高難度的 PET與壓克力熱成型工藝，將警告標語、緊急指示等公共秩序符號，與撲克牌、雞蛋等日常符號重新組合，使這些物件像是凝結出自主意識般，朝向三維空間、定格在「即將脫離、卻又與本體緊密相連」的衝破框架的動態瞬間。這次信義區展覽「平面不服」展出松枝悠希的經典代表作《Super Egg Pack》，作為逃離系列起點作的延伸，將「整盒雞蛋」比作被社會體制規格化管理的集體現代人，蛋殼與塑料蛋盒象徵著牢籠、舒適圈與既定體制的雙重邊界，而「蛋黃與蛋白」隱喻著脆弱卻強大的生命力，松枝悠希運用晶瑩的透明樹脂，將這股渴望掙脫框架、大膽做自己的自由意志永久定格，呈現個體在集體體制中突圍而出、爆發無限活力的瞬間。松枝悠希「逃離系列」中《This is EXIT》也能在這次展覽中看到，直接衝出平面的綠色緊急出口小綠人絕對必拍，正式官方暱稱為「皮特托先生」，而《Playing Cards Parl》系列則是對命運與遊戲規則的解體，撲克牌中的紅心或黑桃等花色不再只是卡牌，而是擁有自我意識般，集體從牌面上剝離，藉此解構撲克牌所象徵的社會階級與既定規則，暗示個體可以主動改寫規則，重新掌握生命主導權。這次Contemporary by U「平面不服」展也推出限定燈箱磁鐵扭蛋企劃，將作品中的標誌、符號與圖像，變成收藏用迷你燈箱磁鐵，也推出「自由拼貼貼紙組」、限定明信片與海報，更將跳出平面的卡牌花色做成T-shirt，讓粉絲在日常生活中穿出門，信義區展覽「平面不服」限定周邊，看完展覽就帶回家。展覽日期：即日起至2026年8月24日展覽時間：上午10:30至下午7時(每週二休館)展覽地點：Contemporary by U 畫廊(臺北市信義區忠孝東路四段553巷42-1號)門票票價：50元 (票券無折抵消費）＊本展採取「現場購票」或「ACCUPASS」

衝信義區必逛暑假松菸展覽

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