2026夏季11間手搖杯新品推薦，編輯張人尹表示，今年飲料新品以跨界聯名成為話題，卡士達泡芙奶霜、牛奶花生奶茶、榴槤芒果冰沙討論度超高。

飲料控新品11間喝起來！夏天天氣熱、天天都想來杯飲料消暑，不怕飲料控揪團點飲料沒靈感，這次窩客島特別整理2026夏季11間手搖杯新品推薦，今年暑假手搖杯新品主打「聯名」話題，包含跨界聯名的「迷客夏Xbeard papa‘s 卡士達泡芙奶霜」還有話題滿分的「八曜和茶Ｘ愛之味牛奶花生」，同時還有多款IP飲料話題，蠟筆小新、小小兵可愛飲料杯，邊喝飲料同時也要收藏。



▲飲料控新品開喝！2026夏季11間手搖杯新品推薦，榴槤芒果 卡士達泡芙奶霜 牛奶花生奶茶必喝。

八曜和茶：牛奶花生白奶茶

▲八曜和茶攜手愛之味牛奶花生推出「極韻花生」系列，7/10起開賣3款聯名新品，同步帶來吉運套組與限定周邊。（攝影：張人尹）

大苑子：榴槤芒果冰沙

▲大苑子「榴槤芒果冰沙」全台限量販售，獨家設計「挑戰」標籤，吸睛度滿分。

得正：蜜蘋苦瓜系列

▲得正推出全新「蜜蘋苦瓜系列」，以蘋果果香結合白玉苦瓜與茶底層次，打造夏季清爽系新品。

迷客夏：beard papa's香草雲朵季

▲迷客夏以beard papa's經典香草卡士達為靈感，推出「夏日卡士達紅茶」與「香草雲朵拿鐵」，打造茶香與奶香兼具的聯名新品。（攝影：張人尹）

特‧好喝：蠟筆小新 島嶼冰果系列

▲特‧好喝8月3日起推出滿299元贈康達姆機器人小褲褲活動，數量有限，送完為止。

Mr.WISH：小小兵3大怪獸

▲Mr.WISH推出小小兵造型隨手罐加價購及聯名保冷袋滿額贈活動，數量有限，送完為止。

鮮茶道：蓋亞高校 芒果系列新品

▲鮮茶道20週年聯名蓋亞高校，推出限定杯與三款芒果系列新品：四季芒果琉璃凍、熱帶光芒三重奏、阿里山芒果冰茶。

發發：桑葚香蘋優格

▲發發活動期間單筆消費滿388元且包含1杯桑葚新品，即可獲得限量品牌墨鏡，數量送完為止。

大茗：芒果青

▲大茗推出「芒果的兩種夏天」企劃，6月接連帶來芒果青與芒果優格飲兩款期間限定新品。

茶湯會：plantica聯名 玫瑰系列飲品

▲茶湯會x plantica「花漾．綻放」聯名推出玫瑰系列飲品，以及聯名杯身、聯名周邊。





春水堂：plantica聯名 花映套餐及焙茶霜淇淋

▲春水堂Ｘplantica聯名系列推出花映套餐，同時霜淇淋新品推薦椰雪焙茶珍珠、海霧焙茶珍珠。

春水堂、茶湯會同集團以「花藝美學」為主題，攜手日本花藝美學品牌plantica，這次在春水堂推出茶禮盒、玻璃杯、購物袋、雙杯提袋等聯名周邊商品，並且打造四款聯名「花映套餐」集結珍珠奶茶、頂級烏瓦紅茶凍飲、御品牛肉麵、功夫麵及黃金香酥雞等人氣餐點通通吃得到。特別的是，春水堂霜淇淋也推出「焙茶系列」新風味，撒上椰子粉的「椰雪焙茶珍珠」、海苔粉提味的「海霧焙茶珍珠」，讓粉絲夏天感受海島風情。