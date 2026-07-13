▲飲料控新品開喝！2026夏季11間手搖杯新品推薦，榴槤芒果 卡士達泡芙奶霜 牛奶花生奶茶必喝。

2026夏季11間手搖杯新品推薦，編輯張人尹表示，今年飲料新品以跨界聯名成為話題，卡士達泡芙奶霜、牛奶花生奶茶、榴槤芒果冰沙討論度超高。
飲料控新品11間喝起來！夏天天氣熱、天天都想來杯飲料消暑，不怕飲料控揪團點飲料沒靈感，這次窩客島特別整理2026夏季11間手搖杯新品推薦，今年暑假手搖杯新品主打「聯名」話題，包含跨界聯名的「迷客夏Xbeard papa‘s 卡士達泡芙奶霜」還有話題滿分的「八曜和茶Ｘ愛之味牛奶花生」，同時還有多款IP飲料話題，蠟筆小新、小小兵可愛飲料杯，邊喝飲料同時也要收藏。
八曜和茶：牛奶花生白奶茶牛奶花生奶茶開喝！這次八曜和茶攜手愛之味牛奶花生，即將在7/10起推出全新「極韻花生」系列，把許多人熟悉的牛奶花生變成全新的奶茶體驗。八曜以招牌極韻白奶茶為基底，結合愛之味牛奶花生的綿密甜香與鬆軟花生顆粒，打造全新手搖杯喝法。這次聯名除了帶來新品飲料，也同步推出期間限定吉運套組與限定周邊，讓粉絲除了喝得到新品，也能一起收藏聯名限定小物，增添夏日飲料話題。
全文介紹：牛奶花生奶茶！八曜和茶Ｘ愛之味牛奶花生 外送套餐省128元，八曜周邊免費送。
大苑子：榴槤芒果冰沙飲料控敢不敢挑戰！向來以水果飲品聞名的「大苑子」再度發揮創意極限，特別祭出「榴槤芒果冰沙」作為期間限定的秘密武器，把黃金榴槤與台灣頂級愛文芒果結合，超獵奇飲料組合消息一出，就讓許多網友直呼「不敢想像」。此款限定新品將於7月9日到7月20日限時12天的開賣，全台灣僅限量3500杯，絕對是今年夏天最受矚目的焦點必拍飲料。
全文介紹：大苑子榴槤芒果冰沙超狂！只賣12天 限量3,500杯，芒果飲料兩杯88折喝到7月底。
得正：蜜蘋苦瓜系列挑戰飲料控的挑食極限！這次為了打造清爽又有層次的飲料風味，得正今年夏季推出全新「蜜蘋苦瓜系列」，以蘋果果泥、白玉苦瓜與茶底作為主要元素，透過果香、茶香與回甘口感的搭配，打造適合炎熱天氣享用的全新飲品。這次得正特別使用少見的「苦瓜」加入飲品中，不只增添話題，也為手搖杯帶來全新喝法。
全文介紹：苦瓜手搖杯要挑戰！得正新品蜜蘋苦瓜系列 蜜蘋苦瓜奶綠，飲料控不挑食開喝。
迷客夏：beard papa's香草雲朵季爺爺泡芙變成手搖杯！迷客夏這次在7/1起攜手日本泡芙品牌beard papa's合作，以招牌香草卡士達為靈感，打造「香草雲朵季」3款限定飲品新品，不只把beard papa's的卡士達便增飲料，同步推出全新「卡士達奶酪」新配料，讓茶香結合滑順奶香，喝起來多了甜點般層次感。同時beard papa's也推出聯名限定泡芙，並搭配7月起連續四波優惠活動，不論你是飲料控、甜點控，這次都要一起衝。
全文介紹：卡士達泡芙變手搖杯！迷客夏攜手beard papa's，香草夾心拿鐵 卡士達奶酪必喝。
特‧好喝：蠟筆小新 島嶼冰果系列蠟筆小新手搖杯開喝！今年夏天，「特‧好喝」攜手蠟筆小新推出期間限定活動，從全新飲品到限定周邊一次登場，讓粉絲喝飲料也能收藏童年回憶。這次與蠟筆小新推出限定新飲品「島嶼冰果」系列，搭配多款限定加價購商品與滿額贈禮，讓飲料控喝新品、收集周邊一次滿足。
全文介紹：蠟筆小新內褲手搖杯！特‧好喝推出蠟筆小新推島嶼冰果系列，蠟筆小新周邊免費送。
Mr.WISH：小小兵3大怪獸小小兵手搖杯聯名開喝！Mr.WISH這次攜手電影「小小兵3：大怪獸」，推出全新「好茶Action」聯名企劃，以品牌代表茶底「黃枝香烏龍」結合小小兵電影元素，不只推出夏季限定飲料新品，同步推出限定小小兵周邊小物、門市主題佈置及滿額贈活動，讓粉絲們揪團喝起來。
全文介紹：小小兵手搖杯！Mr.WISH聯名小小兵3：大怪獸，桃喜烏龍冰沙 聯名3大周邊一次看。
鮮茶道：蓋亞高校 芒果系列新品這次鮮茶道為了慶祝20週年，特別聯名藝術創作組織「蓋亞高校」，推出限定聯名杯身及三款芒果系列新品。杯身包含「天使精靈 ASTRAION」、「宇宙獵人☆拉蒂絲」及「學生 Pinky 惡魔泡泡兔」三位角色，搭配全新飲品「四季芒果琉璃凍」四季春茶搭配芒果與茉莉綠茶凍，「熱帶光芒三重奏」喝得到芒果、百香果、檸檬等果香，「阿里山芒果冰茶」則以阿里山冰茶為基底，加入熟成芒果，打造消暑必喝酸甜風味。
發發：桑葚香蘋優格發發優格新品開喝！這次看準夏天飲料話題，發發一次帶來新品、優惠和療癒周邊。發發即日起推出全新「果香葚夏」系列，以桑葚結合優格與金萱茶打造夏季限定風味，同步推出全新罐裝優格飲，方便粉絲隨身享用。除了新品之外，活動期間購買指定飲品還能獲得限量品牌墨鏡，另外還有「鴨嘴獸抱抱我療癒大抱枕」開放預購，讓粉絲們不只喝飲料、還要搶周邊。
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大茗：芒果青芒果季飲料喝起來！隨著天氣越來越熱，芒果也正式進入最受期待的季節。手搖飲品牌「大茗」這次特別以「芒果的兩種夏天」為主題，推出兩款風格截然不同的限定飲品，從清爽果香到濃郁奶香一次滿足不同喜好。首波「芒果青」於6月8日上市，第二波「芒果優格飲」則於6月22日接力登場，讓芒果控能在夏天品嚐到兩種不同芒果享受。
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