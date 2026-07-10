別白跑！7/10巴威颱風67間百貨、影城營業時間異動，美麗華、南港LaLaport有開。

巴威颱風強襲！全台67間百貨、影城營業異動一次看。編輯 鄭雅之表示：颱風假還是乖乖待在家看世足，千萬不要冒著風險出門。

巴威颱風轉向強襲台灣，北北基桃、新竹、花蓮等地方政府已經緊急宣布7月10日星期五停班停課，提醒大家千萬不要冒著風雨出門逛街，還是要以防颱安全為主，雖然台北101、新光三越與微風都在第一時間做出全天暫停營業的異動，但依然有三井Outlet與環球購物中心宣布今日正常營業，雖然白天尚未有明顯風雨，但估計傍晚之後會逐漸明顯，也請外出的朋友多加留意，早點回家防颱。



▲7/10巴威颱風來襲，北部指標商場全面戒備防颱，包括台北101、微風、新光三越、BELLAVITA貴婦百貨等全台共37間百貨分店宣布暫停營業。

▲北部6縣市因應巴威颱風風雨影響，宣布停止上班、停止上課。圖片來源：中央氣象署





7/10 巴威颱風北部百貨

北部的朋友們注意了，這次各大百貨為了防颱全面戒備，出現了幾家歡樂幾家愁的兩極化現象，像是台北101、微風全台各館、遠東SOGO北部店點、新光三越雙北與桃園分店、遠百A13、三創以及貴婦百貨通通宣布7月10日全天暫停營業，新光三越台中店也提早閉店，然而另一邊的各地的三井Outlet、LaLaport、美麗華、環球購物中心與大江購物中心，卻在今日早上宣布照常開門營業，並會視風雨隨時調整打烊時間。



▲遠東SOGO百貨受巴威颱風影響調整營業時間，全台共有6家分店於7/10暫停營業，包括忠孝館、復興館、天母店、大巨蛋店、中壢店及新竹店。





7/10 巴威颱風影城有開！但調整視風雨公告

已經買好票準備看電影的，這兩天可能要調整行程了，雖然秀泰影城以及美麗新大直皇家影城已公告7月10日暫停營業，但還是有部分影城白天照常服務，像是喜樂時代影城今日維持正常營業，美麗華影城也宣布白天正常上班，而威秀、誠品與國賓等影城，目前則全面預防性關閉部分網路訂票，並將視風雨滾動調整最新營業狀況，如果已經提前購票的民眾，也可以依照各影城規定在時間內辦理全額退票。



▲7/10巴威颱風襲台！秀泰影城將視風雨狀況評估，週五早上08：00於公告是否開放營業。

7/10 巴威颱風 百貨營業時間異動(持續更新中)

台北101購物中心、觀景台、高空餐廳：7月10日暫停營業一天。

微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山、微風台北車站、微風東岸：7月10日暫停營業。

遠東SOGO（忠孝館、復興館、天母店、大巨蛋店、中壢店、新竹店）：7月10日暫停營業（高雄店正常營業）。

新光三越（台北及桃園共9間分店）：7月10日暫停營業（台中店於18時提前閉店）。

京站時尚廣場（含轉運站、心中山、小碧潭店）：7月10日暫停營業。

誠品生活（松菸、南西、新店、西門、武昌、板橋、新板、台大店）：7月10日暫停營業（松菸24小時書店於清晨6:00後暫停服務，台中誠品生活480、台南店正常營業，桃竹宜花店點配合百貨）。

統一時代百貨台北店：7月10日暫停營業。

宏匯廣場：7月10日暫停營業。

大葉高島屋：7月10日暫停營業。

BELLAVITA：7月10日暫停營業。

遠東百貨：遠百信義A13與遠企購物中心7月10日暫停營業，其餘正常營業。

三創生活園區：7月10日暫停營業。

漢神百貨、漢神百貨：7月10日正常營業，隨高雄市政府公告同步調整。

Mitsui Outlet Park：7月10日正常營業

LaLaport：7月10日正常營業

Global Mall：全台皆7月10日正常營業

美麗華百貨：7月10日正常營業

桃園大江購物中心：7月10日正常營業

台茂購物中心：7月10日正常營業，受巴威颱風影響，將持續留意最新風雨狀況，視颱風影響程度，適時調整閉館時間。如有異動，將隨時更新資訊。





7/10 巴威颱風 影城營業時間異動(持續更新中)

威秀影城：雙北、桃園、新竹、頭份、花蓮場次預防性關閉，7月10日早上08:00公告是否營業，官網或APP購票者可於場次前2小時線上免手續費退票，實體票券可於7月17日前至原影城臨櫃辦理。

誠品電影院：網路訂位暫時關閉，7月10日早上08:00公告營業狀況，已購票者可於14日內憑票辦理全額退換票。

國賓影城：長春、林口、新莊、淡水、八德等館點，7月10日全日場次暫不開放訂票（國賓大戲院、義大、SKM、屏東等館點於7月11日暫不開放訂票）。各影城是否正常營業及實際營業時間，將依所在地風雨狀況及所屬商場營業安排滾動調整。

秀泰影城：7月10日暫停營業（秀泰影城後續放映安排將隨風雨滾動調整並於粉專公告）。

喜樂時代影城： 7/10 正常營業，後續將視風雨狀況滾動調整營業時間。

美麗新大直皇家影城：7月10日暫停營業（美麗新台茂影城7月10日暫不開放訂票）。

美麗華影城：7月10日白天正常營業，後續將視風雨狀況調整。

in89豪華影城：視各縣市停班停課公告滾動調整。





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