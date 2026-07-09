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大稻埕百年藥房室內展！屈臣氏185周年展免費入場，月老磁吸小燈箱要收。

大稻埕展覽免費展覽屈臣氏
2026-07-09 17:50文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:屈臣氏
編輯 鄭雅之

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大稻埕免門票新景點！屈臣氏打造百年復古特展，編輯 鄭雅之 表示，這次活動不僅有超萌月老周邊，更能透過深度導覽感受老街魅力，是今夏台北文青散策首選。

深受大家喜愛的屈臣氏迎來185周年，特別在7月9日至10月7日於迪化街策劃一場期間限定的復古時光特展，將帶領大家走進時光隧道，這次展覽不僅好拍，更完美統整了從百年藥房到如今全台高達750萬名會員生活圈的點滴故事，現場還精心準備了文化導覽套票與五款融合在地特色的限定周邊，更結合西門町體驗門市的改裝好康，是今年夏天台北最熱門的文青散策首選。

▲大稻埕屈臣氏大藥房作為特展主場景，透過文化導覽帶領民眾深度感受老街歷史交會。
▲大稻埕屈臣氏大藥房作為特展主場景，透過文化導覽帶領民眾深度感受老街歷史交會。
▲大稻埕展區陳列櫃統整五款屈臣氏限定商品，導入掃碼購買展現全通路購物的便利體驗。
▲大稻埕展區陳列櫃統整五款屈臣氏限定商品，導入掃碼購買展現全通路購物的便利體驗。

屈臣氏185週年慶打造迪化街必拍復古展

這次特展最受矚目的就是充滿懷舊風情的情境設計與歷史故事牆，完美重現不同世代照顧自己的生活記憶，現場更推出多款讓人愛不釋手的限定典藏好物，包含大稻埕專屬的月老祈願磁吸小燈箱與城市記憶帆布袋，如果想要深度體驗，還可以購買文化導覽限定套票，跟著導覽員的腳步漫步於南街商號與歷史建築之間，在磚瓦巷弄中感受最在地的台灣感性風情。

▲巧妙結合在地文化的屈臣氏大稻埕月老磁吸小燈箱，展現深耕社群並洞察年輕喜好的思維。
▲巧妙結合在地文化的屈臣氏大稻埕月老磁吸小燈箱，展現深耕社群並洞察年輕喜好的思維。

科技互動美妝與跨國會員好康

從過去走進巷弄藥房到現在使用手機閃電送即時採買，屈臣氏不斷翻轉大眾的日常購物方式，近年更陸續升級新型態體驗門市，除了精心規劃敏感肌專區與韓系美妝專區之外，還貼心導入智慧科技互動服務，甚至推出跨市場會員機制，讓消費者出國旅遊也能輕鬆共享點數，透過全方位的全通路布局，將健康與美麗以更便利的方式融入當代人們的日常點滴之中。

▲大稻埕特展現場規劃精選商品區，展售融合在地特色與屈臣氏品牌文化的系列典藏品。
▲大稻埕特展現場規劃精選商品區，展售融合在地特色與屈臣氏品牌文化的系列典藏品。

西門町武昌店華麗回歸與滿額刮刮卡

除了文青感十足的時光特展，陪伴許多台北人長大的西門町武昌一店也正式改裝回歸，並於7月2日至7月15日舉辦超值改裝慶典，只要在活動期間內單筆消費滿500元就能獲得驚喜刮刮卡，現場還準備了多款每日限定的超狂排隊商品，同時西門店、武昌二店與漢中店也同步祭出同慶優惠，讓大家在逛街採買美妝與生活用品的同時，也能享受滿滿的購物驚喜。

▲屈臣氏大稻埕時光特展於迪化街小藝埕隆重登場，復古的老街建築與懷舊的大理石招牌吸引文青駐足，成為今年夏天台北最熱門的拍照打卡景點。
▲屈臣氏大稻埕時光特展於迪化街小藝埕隆重登場，復古的老街建築與懷舊的大理石招牌吸引文青駐足，成為今年夏天台北最熱門的拍照打卡景點。
▲屈臣氏大稻埕時光特展推出限定周邊與導覽套票，透過沉浸式體驗完美回應消費者期待。
▲屈臣氏大稻埕時光特展推出限定周邊與導覽套票，透過沉浸式體驗完美回應消費者期待。


屈臣氏185周年・時光特展活動資訊

活動日期：7/9（四）至10/7（三）
活動時間：每日09:00至22:00
文化導覽場次：7/18（六）至10/3（六），每週六上午10:00至11:00（2026/8/15、9/26暫停）
活動地點：小藝埕（屈臣氏大藥房）Taiwan Bookbar Café（臺北市大同區迪化街一段34號）
門票：免費入場
文化導覽限定套票：優惠價 618元，包含大稻埕在地文化導覽、WATSONS城市記憶帆布袋、WATSONS 185周年紀念明信片、屈臣氏專屬優惠券

屈臣氏185周年特展精選商品優惠

  • WATSONS城市記憶帆布袋：原價200元，特價185元
  • WATSONS月老祈願磁吸小燈箱：原價180元，特價129元
  • WATSONS 185周年紀念聯名一條根精油貼布（6片入）：原價159元，特價89元
  • WATSONS 185周年紀念明信片：原價50元，特價35元
  • WATSONS 185周年蒸餾水：原價25元，特價20元

屈臣氏西門町門市 改裝慶祝活動

活動期間：7/2（四）至7/15（三）
活動門市：武昌一店（主活動）、西門店、武昌二店、漢中店
活動好康：單筆消費滿500元即贈送刮刮卡一張，現場另有精選限定排隊商品優惠。

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