這款日本甜點太狠了！年銷52萬顆動物甜甜圈快閃信義A11，超萌立體熊熊躲裡面讓人捨不得吃。

這款在日本寫下年銷52萬顆紀錄的甜點終於來台，資深編輯李維唐表示，Forecipe透過精緻的立體動物造型，成功將童話感融入日常飲食，這種高顏值的烘焙甜點正是現代人最需要的視覺與味覺雙重療癒。

忙碌的城市生活總需要一絲甜意來療癒身心，來自日本的超人氣甜點品牌Forecipe將這份幸福感帶到了台灣。自2026年7月11日至2026年7月31日，新光三越台北信義新天地A11的B2F將迎來為期3週的海外首度快閃店。這個以森林中流傳的神秘幸福食譜為背景的品牌，傳說中只要品嚐了依照食譜製作的甜點就能獲得滿滿的幸福，現在這股充滿童話色彩的療癒風潮即將席捲台北街頭，讓台灣消費者不用飛出國也能與這款日本社群熱議的夢幻逸品面對面。

▲日本超人氣「Forecipe小森林動物甜甜圈」首次跨海登台快閃，推出多款讓少女心大爆發的療癒系烘焙甜點。圖／Forecipe提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲甜甜圈中央藏著立體小熊與兔子造型糕點，營造出動物們從樹洞中探出頭來的童話感世界觀。圖／Forecipe提供；窩客島編輯李維唐整理

台北信義A11日本Forecipe小森林動物甜甜圈快閃店帶來童話般療癒時光

拉開精緻的包裝，映入眼簾的是讓人忍不住驚呼的可愛畫面，小森林動物甜甜圈最迷人之處，在於甜甜圈中央靜靜躲著一隻立體的小熊或是兔子。這些小動物們彷彿正從溫暖的樹洞中探出頭來，用無辜的眼神凝視著世界，讓人直呼捨不得咬下。這款在社群平台上掀起瘋狂討論的話題甜點，背後有著極致的職人堅持，品牌特別選用僅占日本國內流通量約10%的珍貴國產小麥製作，讓每一口都散發出更加自然且濃郁的麥香。透過細緻的烘烤工藝取代傳統油炸，甜甜圈展現出濕潤且綿密的蛋糕般質地。內餡更特別加入了甜甜圈中罕見的杏仁粉，大幅提升了整體的香氣層次，嚼在口中還能品嚐到淡雅的堅果風味。

▲堅持不經油炸的低負擔烘烤工藝，打造出如蛋糕般濕潤細緻且富含淡雅堅果香氣的精緻甜點。圖／Forecipe提供；窩客島編輯李維唐整理



日本Omotenashi金賞肯定宇治抹茶與草莓風味小森林動物甜甜圈美味秘密

這股席捲日本的甜蜜旋風在2025年寫下了累積銷售突破52萬顆的傲人紀錄，受歡迎的程度跨越了年齡層。在眾多風味之中，最受矚目的明星商品當屬小熊宇治抹茶甜甜圈。這款甜點選用正宗的宇治抹茶精心製作，帶有濃郁沉穩的茶香，微苦回甘的成熟韻味在舌尖蔓延，與甜甜圈的微甜完美交織。這款極致的美味更在2026年6月23日榮獲了日本OmotenashiSelection金賞肯定，這個指標性獎項專門表彰兼具日本在地特色與卓越品質的頂級商品。除了抹茶之外，充滿少女心的兔兔草莓甜甜圈也是不容錯過的夢幻逸品，另外還有經典的小熊巧克力甜甜圈與小熊焦糖甜甜圈，每一款都各有擁護者。單顆售價皆為130元，還可以選擇450元的三入組宇治抹茶風味，或是加價25元升級為精緻的禮盒包裝，自由搭配喜愛的口味。

▲明星商品「小熊宇治抹茶甜甜圈」憑藉濃郁回甘的成熟風味，榮獲指標性的日本金賞肯定。圖／Forecipe提供；窩客島編輯李維唐整理

信義新天地A11限時3週小森林動物甜甜圈快閃店日期與限量追蹤好禮資訊

為了慶祝這次意義非凡的海外首度快閃，品牌特別為台灣消費者準備了專屬的浪漫驚喜。在快閃活動期間，凡是來到新光三越台北信義新天地A11購買小森林動物甜甜圈，並且現場追蹤官方Instagram帳號，就能免費獲得限量製作的午睡貓咪造型餅乾一份，數量有限送完為止。這次的快閃店營業時間配合百貨公司，週一至週四與週日為11點00分至21點30分，週五與週六則延長至11點00分至22點00分。如果未來前往日本旅遊，也可以在全國擁有140家分店的知名雜貨店BleuBleuet，或是京都清水寺參道的安田千慶堂，以及大阪國際機場南航廈的伊丹空街等寄售店鋪，尋找這些療癒小動物的身影。

▲歡慶台灣快閃限定贈送的「午睡貓咪造型餅乾」，趴在窗台邊的慵懶模樣讓人直呼太療癒。圖／Forecipe提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲翻過身來露出肉球與肚皮的午睡貓咪造型餅乾，超萌畫面一秒融化所有甜點控的心。圖／Forecipe提供；窩客島編輯李維唐整理





Forecipe小森林動物甜甜圈海外首度快閃店

活動時間：2026年7月11日至2026/7/31

活動內容：凡購買小森林動物甜甜圈並追蹤官方Instagram即贈午睡貓咪造型餅乾乙份

快閃資訊：新光三越台北信義新天地A11 B2F快閃店





備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

品嚐完這款萌度爆表的日系甜點之後，台北信義區其實還有更多不容錯過的寶藏美食等待你一一去挖掘

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