一覺醒來天要變了！超大型巨嬰颱風巴威步步逼近台灣，各國鎖定「標準西北颱」致災風雨時程大解析。

強烈颱風巴威持續逼近，龐大環流預計於7月10日晚間起對北台灣造成嚴重威脅。對此，窩客島資深編輯李維唐表示，這次的西北颱走法對北部威脅極大，大眾運輸與航班已陸續公告異動，民眾一覺醒來就要面臨天氣驟變，務必提前做好防颱準備。

強烈颱風巴威持續逼近台灣，中央氣象署預計於7月9日接續發布海上與陸上颱風警報。這個被氣象界形容為巨嬰的超大型強颱，其七級風暴風半徑在過去幾天內不斷擴張，目前已經達到350至380公里。龐大的環流結構幾乎可以籠罩半個台灣。隨著颱風路徑持續南修，各國氣象機構的預測路線已高度收斂，一致鎖定巴威將在7月10日晚間至7月11日白天最接近台灣外海，甚至不排除直接從東北角登陸。面對近年來少見的巨大風場，北台灣與中部地區的民眾勢必要拉高防災警報。

▲外太空俯瞰強烈颱風巴威持續逼近台灣，巨大環流對北部地區造成極大威脅。 圖／AI生成；窩客島整理



各國氣象預報鎖定東北角

根據國家災害防救科技中心彙整的各國官方最新預報，台灣中央氣象署與日本氣象廳的預測最為貼近台灣本島，認為巴威北轉後將擦過東北部近海，進入北部海面。歐洲中期天氣預報中心的系集模擬路徑則稍微偏南，這代表颱風中心直接撞擊北端陸地的機率大幅提升。雖然美國聯合颱風警報中心與香港天文台的預報路徑稍微偏東，認為颱風會從台灣與宮古島之間穿過，但是各國專家皆達成共識，巴威極可能成為台灣人記憶中最具破壞力的標準西北颱。

西北颱風雨無損灌進淡水河口

氣象專家警告，巴威颱風最讓人緊繃的是其移動方向符合由台灣東北方海面向西北西行進的西北颱路徑。傳統颱風若從東岸登陸，通常會受到中央山脈屏障的破壞而迅速減弱。然而西北颱直接從西北方海面灌進淡水河口與北部平原，風雨完全沒有受到地形破壞，等同於將強風暴雨無損灌進大台北盆地。這種路徑會導致北部與中部地區迎來長時間的強降雨，更可怕的是，西北風將使北部沿海與淡水河口形成強烈逆流，如果剛好遇到天文大潮，勢必引發嚴重的海水倒灌與都市致災性內澇。

▲巴威颱風龐大雲系籠罩全台，各國預測將以西北颱路徑無損灌進大台北盆地。 圖／AI生成提供；窩客島整理

陸空交通大眾運輸營運調整

隨著暴風侵襲率衝上歷史高點，基隆的暴風侵襲率已經高達100%，台北、新北、桃園與宜蘭也高達99%，全台共有10個縣市的暴風侵襲率突破九成，海陸空交通因此提前受到影響。中華航空已經宣布，7月10日桃園與高雄往返沖繩的航班全面取消。7月11日晚間6點後，桃園飛往美加、歐洲、澳洲的長程航班也全數取消。大眾運輸方面，桃園捷運等鐵道單位已啟動防颱滾動整備，將依據即時風速決定是否採取減速或暫停營運措施。原定本週末舉行的分科測驗也已緊急順延至7月13日與7月14日。

全台停班停課颱風假機率評估

面對來勢洶洶的風王，民眾最關心的颱風假已進入地方首長的決策推演中。暴風圈預計在7月10日傍晚開始觸陸，大台北盆地、桃園與宜蘭地區在7月10日白天的停班停課機率為中等至偏高，主要風雨會集中在下半天。到了7月10日晚上，颱風核心逐步逼近北部海面，深夜風雨將呈現幾何級數增強，北台灣各縣市在夜間達到停班停課標準的機率幾乎成定局。7月11日全天則是颱風影響最劇烈的時刻，全台本島皆籠罩在暴風圈內，不論是風力或累積雨量，預估皆會輕鬆突破停班停課標準，北部與宜蘭地區更有連放兩天颱風假的機會。台北市長蔣萬安強調，市府將與基北北桃各縣市密切同步，綜合評估通勤安全後統一宣布，不會只放半天假。

▲北台灣風雨驟增，上班族頂著致災性強風雨在斑馬線上寸步難行。 圖／AI生成提供；窩客島整理







颱風快訊：一覺醒來天要變了

強颱巴威步步逼近

強烈颱風巴威（Bavi）維持大型強颱等級，七級風暴風半徑擴大至350至380公里，巨大環流足以籠罩半個台灣，預估7月10日晚間至7月11日白天最接近台灣。

北台灣首當其衝

氣象署預計於7月9日發布海上與陸上颱風警報，桃園以北、宜蘭在7月9日晚間起就會出現零星陣雨，北部地區不排除遭遇颱風從東北角直接登陸。

暴風侵襲率破九成

全台共有10個縣市的暴風侵襲率衝破九成，其中基隆市的暴風侵襲率達到100%，台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣也高達99%。

氣象防禦：各國預測

路徑高度收斂鎖定東北角

國家災害防救科技中心（NCDR）彙整各國最新預報，台灣中央氣象署與日本氣象廳預測路徑最貼近本島，不排除中心直接登陸宜蘭或東北角。

歐洲模式警示直接撞擊

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）系集模擬路徑稍微偏南，這代表颱風中心擦過北部海面、甚至直接攔腰擦過北端陸地的機率非常高。

歷史級西北颱恐怖共識

各國機構一致確認巴威符合標準的西北颱路徑（由台灣東北方海面向西北西行進）。由於少了中央山脈地形破壞，強烈風雨將無損灌進大台北盆地，若適逢大潮，淡水河口與北部沿海勢必引發嚴重的海水倒灌。

全民動員：防颱與交通準備

航空與大眾運輸全面戒備

中華航空已宣布7月10日桃園及高雄往返沖繩航班全面取消，7月10日晚間6點後桃園飛往美加、歐洲、澳洲的長程航班也全數取消。桃園捷運等鐵道單位則啟動防颱滾動整備，依據風速減速或暫停營運。

停班停課颱風假推演機率

7月10日白天北部與宜蘭停班課機率為中等至偏高，深夜隨著核心逼近，風雨幾何級數增強，北部達到停班課標準機率幾乎成定局。7月11日全天風雨最劇烈，全台本島皆在暴風圈內，極有機會輕鬆突破放假標準。

大型活動與分科測驗順延

本週末各大娛樂與特產活動全面延期或取消（如五月天大巨蛋演唱會改期、Pokémon GO Fest取消），原定明後天舉行的分科測驗也已緊急順延至7月13日與7月14日。





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