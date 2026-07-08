毒油案安心吃速食！麥當勞 肯德基7大速食未使用問題油，吃買一送一壓壓驚。

7大速食皆澄清沒有使用問題油品，外食族終於能安心點餐。編輯 鄭雅之 表示：加碼整理買一送一、最新優惠券給大家壓壓驚。

毒油食安問題怎樣才能安心吃！近期台灣爆發大豆沙拉油檢出致癌物苯駢芘超標的食安風波，高達1300公噸的問題產品流向下游，引發愛吃炸物的小資族一陣恐慌。面對這次大眾最關心的油炸危機，台灣7大知名速食品牌包括麥當勞、肯德基、繼光香香雞等發聲澄清，向大眾表明自家門市的食用油來源完全安全，讓所有外食族在點餐時都能吃得放心，也讓許多網友直呼「速食才不是垃圾食物！」、「吃速食也是很健康」。



▲中聯毒油事件，全台7大速食店公告發聲明未使用相關產品。

▲拿坡里、三商炸雞也表示未採購中聯相關問題油品。





7大連鎖速食品牌齊發聲明自清

「麥當勞」強調全台餐廳均使用進口葵花油，具備嚴格的自主管理與定期品質檢驗。「肯德基」指出目前使用100%進口植物烹炸油，非回收油品業者，門市每日進行油質檢測。「拿坡里、三商炸雞」表明未採購問題油品，原物料皆依高標準嚴格把關。「漢堡王」與「繼光香香雞」澄清全台門市均未受到影響。頂呱呱雖然沒有使用問題批號油品，但仍採取預防性措施，陸續進行門市油品更換。





麥當勞：全台餐廳均使用進口葵花油，具備自主管理與嚴格檢驗機制，符合台灣食品安全標準。

肯德基：使用100%進口植物烹炸油，非食安公告之回收業者，門市每日進行油質檢測並即時更換。

拿坡里、三商炸雞：未採購相關問題油品，原物料依高標準嚴格把關，符合國內外檢驗規範。

漢堡王：未採購目前下架之食用油品牌，消費者可安心食用。

繼光香香雞：全台門市經內部查核，食用油均未受到此次食安異常事件影響。

頂呱呱：非使用問題批號油品，但採取預防性措施陸續更換門市油品，並持續追蹤主管機關公告。



▲肯德基使用100%進口植物烹炸油，非食安公告之回收業者。



確認了各大知名速食的油品來源通通安全無虞，大家懸著的一顆心終於可以放下來，這時候最適合呼朋引伴安心用美食來壓壓驚，窩客島編輯這回也特別貼心幫大家整理出目前各大速食店正在舉辦的既有超狂好康，趁機吃買一送一療癒一下。





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