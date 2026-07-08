毒油案安心吃速食！麥當勞 肯德基7大速食未使用問題油，吃買一送一壓壓驚。

7大速食皆澄清沒有使用問題油品，外食族終於能安心點餐。編輯 鄭雅之 表示：加碼整理買一送一、最新優惠券給大家壓壓驚。
毒油食安問題怎樣才能安心吃！近期台灣爆發大豆沙拉油檢出致癌物苯駢芘超標的食安風波，高達1300公噸的問題產品流向下游，引發愛吃炸物的小資族一陣恐慌。面對這次大眾最關心的油炸危機，台灣7大知名速食品牌包括麥當勞、肯德基、繼光香香雞等發聲澄清，向大眾表明自家門市的食用油來源完全安全，讓所有外食族在點餐時都能吃得放心，也讓許多網友直呼「速食才不是垃圾食物！」、「吃速食也是很健康」。
7大連鎖速食品牌齊發聲明自清
「麥當勞」強調全台餐廳均使用進口葵花油，具備嚴格的自主管理與定期品質檢驗。「肯德基」指出目前使用100%進口植物烹炸油，非回收油品業者，門市每日進行油質檢測。「拿坡里、三商炸雞」表明未採購問題油品，原物料皆依高標準嚴格把關。「漢堡王」與「繼光香香雞」澄清全台門市均未受到影響。頂呱呱雖然沒有使用問題批號油品，但仍採取預防性措施，陸續進行門市油品更換。
- 麥當勞：全台餐廳均使用進口葵花油，具備自主管理與嚴格檢驗機制，符合台灣食品安全標準。
- 肯德基：使用100%進口植物烹炸油，非食安公告之回收業者，門市每日進行油質檢測並即時更換。
- 拿坡里、三商炸雞：未採購相關問題油品，原物料依高標準嚴格把關，符合國內外檢驗規範。
- 漢堡王：未採購目前下架之食用油品牌，消費者可安心食用。
- 繼光香香雞：全台門市經內部查核，食用油均未受到此次食安異常事件影響。
- 頂呱呱：非使用問題批號油品，但採取預防性措施陸續更換門市油品，並持續追蹤主管機關公告。
麥當勞買一送一優惠跟著吃四年一度的FIFA世界盃再度掀起話題，麥當勞也同步加入這波足球熱潮，從餐點、飲品到收藏周邊、還有買一送一優惠通通有。台灣麥當勞將於7月1日起推出限時「FIFA世界盃餐」，買套餐就送隨機球星杯，還有看球賽必吃5大新品同步回歸，粉絲們不只邊看球邊享用經典美食，還能透過APP參加抽獎活動，把限定禮盒、徽章組和迷你足球帶回家。
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