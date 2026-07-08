全聯甜點新聯名！creammm.t檸檬生甜甜圈 千層蛋糕，最便宜39元開吃。

全聯攜手網購名店「creammm.t」推聯名檸檬季！編輯 鄭雅之 表示，不用排隊就能用銅板價吃到精品級甜點，甜點控一定要來吃。

甜點控不用再苦苦等待網路預購了！全聯We Sweet與台中超高人氣的甜點指標creammm.t展開夢幻聯動，在7月10日到8月6日期間推出充滿夏日氣息的清爽檸檬季。這次將網購熱銷的經典檸檬甜點變成6款高CP值的全聯甜點，最便宜39元就能吃到，更推出任選2件現折10元的有感優惠，讓大家隨時都能幸福感爆棚。



▲全聯與creammm.t聯名冷藏櫃強勢登場，系列新品大集合包含極致清爽的白玉檸檬慕斯、大份量檸檬卡士達布蕾盒以及層次迷人的檸檬千層蛋糕。

▲完美復刻排隊名店花型美學的全聯與creammm.t聯名檸檬慕斯杯，以特製玫瑰檸檬奶醬搭配雙慕斯層層堆疊，精緻造型只要銅板價59元。





全聯甜點creammm.t最新聯名！

這次最吸睛的絕對是「檸檬糖霜菠蘿泡芙」，特價89元，金黃酥脆的菠蘿外皮淋上糖霜，包裹著酸甜清爽的內餡，每一口都會爆漿。另外大份量的「檸檬卡士達布蕾盒」特價139元，將滑順的原味布丁與綿密蛋糕層層堆疊，加上特製卡士達醬與細緻滋味，絕對是今年夏天辦公室下午茶的全新霸主。



▲全聯與creammm.t聯名輕盈系甜點，左為清爽不膩的白玉檸檬慕斯特價109元，右為大份量的檸檬卡士達布蕾盒特價139元。





經典千層與慕斯杯必嚐

除了吸睛造型之外，更有將熱銷經典轉化為法式工藝的「檸檬千層蛋糕」，特價119元，薄度適中的蛋皮與微酸內餡交織出迷人層次。「香檸戚風蛋糕」特價99元，搭配檸檬甘那許更顯輕盈，喜愛優雅風味則不能錯過109元的「白玉檸檬慕斯」與59元的「檸檬慕斯杯」，多層次乳酪慕斯在舌尖綻放，讓人一口就上癮。



▲甜點控必搶的全聯與creammm.t聯名工藝點心，左為完美轉化經典風味的檸檬千層蛋糕特價119元，右為口感輕盈的香檸戚風蛋糕特價99元。





阪急烘焙常溫美味同步

不只有冷藏櫃充滿驚喜，常溫烘焙區的阪急麵包也同步換上清爽新裝，推出3款期間限定的新品。「香檸湯種」售價39元，軟綿的麵包體非常適合當作早餐，另外新品「萊姆日光塔」與日式配方的「檸霜生甜甜圈」，在7月10日到7月23日更祭出35元的限時好康特價，酥脆與滑順的雙重口感，滿足麵包控的胃。



▲全聯We Sweet首度攜手台中網購名店creammm.t推出夏日限定聯名檸檬季，現場展示多款結合設計美學的高CP值銅板價聯名甜點與常溫新品。

▲視覺感十足的全聯與creammm.t聯名檸檬糖霜菠蘿泡芙特價89元，金黃酥脆的菠蘿外殼淋上清爽糖霜，是夏日下午茶爆漿點心的絕佳首選。





全聯甜點creammm.t聯名

聯名期間：2026/7/10～8/6

品項：

檸檬千層蛋糕 特價119元

香檸戚風蛋糕 特價99元。

白玉檸檬慕斯 特價109元。

檸檬慕斯杯 特價59元。

檸檬卡士達布蕾盒 特價139元。

檸檬糖霜菠蘿泡芙 特價89元。

香檸湯種常溫 售價39元。

萊姆日光塔常溫 原價39元，7月10日至7月23日限時特價35元。

檸霜生甜甜圈常溫 原價39元，7月10日至7月23日限時特價35元。

優惠活動：活動期間購買以上We Sweet與creammm.t聯名甜點，可享任選2件現折10元優惠。





強強聯名話題最新推薦！

推薦閱讀：瑪利歐控吃冰消暑！31冰淇淋Ｘ超級瑪利歐聯名，吃冰送奇可湯匙吊飾。

推薦閱讀：小七咖啡聯名星宇航空！7-11 Ｘ星宇航空磁吸飛機盲盒 安全扣飲料提袋必買。

推薦閱讀：丸亀製麵、LULU豬加價購！炸蝦LULU豬先收，台灣首位麵職人坐鎮全台最好吃門市。



