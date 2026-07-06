炸豬排199元開吃！福勝亭人氣定食快閃週套餐199元開吃，會員加碼85折必搶。

福勝亭優惠開跑，199元定食優惠與三商i美食APP會員85折同步登場。編輯張人尹表示，想掌握福勝亭優惠、199元定食及會員折扣資訊，7月活動別錯過。

吃炸豬台省錢包！人氣豬排福勝亭這次特別推出暑假限定「人氣定食快閃週」活動，從7/6-7/12祭出限時優惠，兩款門市人氣定食都能以199元優惠價開吃，讓粉絲和家人、朋友聚餐時有更多高CP值選擇。除了快閃優惠之外，7月還同步安排APP會員優惠與會員日活動，整個月都有不同優惠接力登場，粉絲們吃炸豬排、炸雞柳都有優惠可以搶。



▲福勝亭推出「人氣定食快閃週」，2026/7/6-2026/7/12祭出暑假限定優惠，適合聚餐把握優惠。

人氣定食快閃週 2款定食限時199元

▲福勝亭「開運豬排定食」與「鮮嫩炸雞柳定食」活動期間優惠價199元，憑活動截圖即可享優惠。

APP會員優惠接力 每月10日享85折

▲福勝亭三商i美食APP會員每月10日可享單點商品85折，會員專屬優惠同步開跑。

福勝亭人氣定食快閃週活動

福勝亭這次人氣定食快閃週活動，指定推出「開運豬排定食」與「鮮嫩炸雞柳定食」限時優惠，原價230元，活動期間只要199元。粉絲只要在7/6-7/12活動期間，憑活動截圖至全台福勝亭門市內用或外帶，就能享有優惠價格。內用每份定食還可免費續加白飯、味噌湯及高麗菜絲，粉絲們最高CP值就要這樣吃。除了限時199元活動之外，福勝亭7月也同步推出「三商i美食APP」會員專屬優惠。每月10日會員日，APP會員可享單點商品85折優惠，想加點喜歡的餐點也能省下一筆開銷。此外，7月還將推出國際薯條節限定優惠，讓粉絲整個月都有不同優惠可以參加，無論是平日用餐或假日聚餐，都有機會用更划算的價格享受福勝亭的人氣日式定食。活動期間：7月6日至7月12日活動內容：只要憑活動截圖至全台福勝亭門市內用或外帶，即可享「開運豬排定食」或「鮮嫩炸雞柳定食」優惠價199元。每份定食內用還可享白飯、味噌湯及高麗菜絲免費續加。