可不可免費送300！可不可聯名55688台灣大車隊，新品柚檸紅茶送搭車金300元。

可不可熟成茶行攜手55688台灣大車隊推出「柚檸紅茶」與限定聯名杯，還有掃碼領新客搭車金300元活動。編輯張人尹表示，7/7起開跑的聯名優惠值得粉絲把握。
夏天消暑，喝飲料搭小黃！可不可熟成茶行首度攜手55688台灣大車隊合作，以80年代City Pop復古美學打造期間限定聯名活動，7/7起推出全新「柚檸紅茶」，同步推出聯名紙杯、再加碼新客乘車優惠300元搭車金免費送，讓粉絲們搭計程車、喝飲料，打造日常小確幸。
夏日新品柚檸紅茶 層次清爽消暑本次可不可跟55688推出的「柚檸紅茶」限定新品，以帶有花香與洋甘菊草本香氣的「麗春紅茶」作為基底，再加入韓國蜂蜜柚子醬，以及檸檬汁增添酸甜層次，讓茶香、果香一路延伸到尾韻。新品採固定糖冰比例販售，僅提供大杯規格，希望呈現品牌設定的最佳風味。如果偏好咀嚼口感的飲料控，也推薦加點「水玉」配料，替飲品增加Q彈口感，成為夏天解渴的新選擇。
杯身藏驚喜優惠掃碼再領300元搭車金除了新品之外，這次聯名紙杯同樣是活動亮點。可不可熟成茶行把「可不可藍」與「55688黃」結合成限定杯身，自2026/7/7起只要點大杯飲品就免費送。粉絲只要掃描聯名紙杯上的QR Code，即可領取55688提供的「新客專屬」搭車金300元，數量有限，送完為止。粉絲喝飲料的同時，也能把搭車優惠一起帶回家，讓這次聯名多了實用的小驚喜。
可不可熟成茶行 55688台灣大車隊 限量聯名活動
活動期間：7/07(二)起 - 贈完為止
活動方式：期間購買可不可任一大杯飲品並掃描聯名紙杯身 QR Code，即可領取 55688 新客專屬乘車金 $300。
注意事項：數量有限，贈完為止，詳細活動條款與兌換流程，請參考 55688 台灣大車隊官方公告。