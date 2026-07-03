2026寵物展必逛！貪貪Q-max0.38超涼感貓墊與蜜桃奶茶能量碗幫貓咪消暑。

盛夏高溫讓養貓家庭面臨消暑挑戰。資深編輯李維唐表示，近年寵物用品走向精緻化，結合體感降溫與生活美學的選品最能打動飼主，也是今年夏日人寵生活的重要核心。

每到盛夏季節，看著家裡毛茸茸的貓主子因為高溫而癱成一條吐司，當奴才的總是滿心心疼 。在2026年7月3日至7月6日於南港展覽館1館盛大舉辦的展昭台北寵物用品展中，注重生態護育的質感品牌貪貪Munchee，就在4樓攤位N528準備了一場充滿儀式感的夏日饗宴 。今年不論是想幫貓咪尋找瞬間降溫的秘密基地，還是想尋覓能融入客廳美學的精緻生活物件，都可以在這裡找到讓生活質感大加分的風格選品，跟著毛寶貝一起度過清爽又療癒的慵懶暑假 。



▲貪貪好眠四季墊採用瞬間降溫的涼感面料，清爽不悶熱的舒適觸感讓貓咪一躺就愛上，輕鬆替毛孩打造夏日專屬的避暑角落 。 圖／貪貪Munchee提供；窩客島編輯李維唐整理

Q-max0.38瞬間降溫好眠四季墊讓主子一躺就舒服到呼嚕嚕

貓咪厚厚的毛皮在夏天總是容易悶熱，這時候最需要一塊能隨時貼身降溫的專屬臥墊 。這次讓無數貓奴尖叫的夢幻新品好眠四季墊，一口氣推出了3款粉嫩配色，上面還布滿了細緻的手繪療癒圖樣 。最厲害的是它特別選用了Q-max值高達0.38的瞬間涼感面料，貓咪輕輕一躺就能感受到冰涼清爽的觸感，完美兼顧了拍照打卡的高顏值與主子最愛的舒適體感，輕鬆就能在家裡的角落幫牠布置出一個完美的避暑小天地 。

蜜桃奶茶色陶瓷碗美得像藝術品透過烏金能量讓貓咪愛上喝水

貓咪在夏天的飲水量總是讓飼主操碎了心，如果能有一個絕美的碗，或許就能改變主子的壞習慣 。貪貪首創研發的烏金菱碳能量陶瓷碗，巧妙將台南官田的烏金菱殼炭融入珍貴的手作陶瓷工藝，並搭配無毒無鉛釉料，利用獨特的遠紅外線放射原理，讓碗裡的水質變得更甘甜，碗底的波紋設計更能勾起貓咪想伸舌頭舔水的好奇心 。除了原有的經典黑色，展覽現場更推出了蜜桃奶茶與櫻花粉兩款充滿少女心的絕美新色，再配上防刮耐用的天然實木手工碗架，擺在客廳就像一幅精緻的風景 。



▲貪貪首創研發的烏金菱碳能量陶瓷碗，新釋出蜜桃奶茶與櫻花粉兩款絕美新色，大幅提升人寵生活儀式感 。 圖／貪貪Munchee提供；窩客島編輯李維唐整理

自由DIY手繪燙布貼把對貓咪與台灣野生動物的愛穿上身

除了照顧家裡的小寶貝，我們也可以把這份溫暖分享給更多需要保護的台灣野生動物 。品牌推出了一系列可愛到犯規的獨家手繪燙布貼，不只有貪貪貓、三花貓與賓士貓等萌寵造型，還有台灣黑熊、金門水獺與穿山甲等珍貴的台灣原生動物 。大家可以非常輕鬆地將這些精緻織片熨燙在自己的帆布袋、帽子或收納包上，隨心所欲展現專屬的DIY創意 。特別的是，只要購買石虎款燙布貼，品牌就會將10%的收益捐贈給台灣石虎保育協會，讓貓奴的隨身小物也變得極具生態永續的環保意義 。

功夫湯罐現場免費試吃還能幫毛孩印製專屬紀念照片卡套

最疼愛主子的貪貪，在攤位現場還特別準備了豐富的逛展驚喜 。為了幫不愛喝水的貓咪補充水分，現場開放了補水副食罐功夫湯罐的試吃活動，歡迎所有挑嘴的貓主子親自到現場進行美味大評鑑 。現場也同步準備了守護健康的95%Q10護心魚油，以及添加了石虎友善GABA桑葉的FUN桑營養保健粉，全面看顧毛孩的日常飲食與身心放鬆 。展期4天內只要消費達指定門檻，奴才們就能獲得限量的照片卡套組，品牌還貼心提供現場印製毛寶貝照片的專屬服務，快把握機會帶主子來留下今年夏天最珍貴的逛展回憶 。



▲手繪燙布貼能輕鬆熨燙於衣物或帆布包上，讓毛爸媽自由發揮創意DIY，其中石虎款商品收益將捐贈10%給予台灣石虎保育協會 。 圖／貪貪Munchee提供；窩客島編輯李維唐整理





貪貪Munchee 2026展昭台北寵物用品展

活動時間：2026年7月3日至7月6日

活動內容：

現場免費試吃活動：現場規劃補水副食罐「功夫湯罐」提供貓主子現場試吃評鑑

新品推廣優惠：全新「蜜桃奶茶」與「櫻花粉」烏金菱碳能量陶瓷碗、高達0.38涼感Q-max值的「好眠四季墊」與獨家「手繪燙布貼」現場展售

生態保育公益回饋：購買「石虎款燙布貼」，品牌將捐贈10%收益給予台灣石虎保育協會

消費滿額贈禮：展期4天內消費達指定門檻，即加贈貓奴專屬照片卡套組，並享有現場印製毛寶貝專屬照片服務





貪貪Munchee

展出地點：台北南港展覽館1館4樓（攤位編號：N528）

品牌官網：https://www.munchee.com.tw/





備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供