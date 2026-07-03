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2026台北文具展700攤開逛！連4天世貿文具展必買推薦，炸蝦貓貓杯套 熱狗娃娃超萌。

2026台北文具展台灣國際創意文具展台北設計玩創意展世貿文具展
2026-07-03 18:30文字：編輯 鄭亦庭 攝影：編輯 鄭亦庭
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2026台北文具展超過700攤開逛！世貿文具展必買推薦炸蝦貓貓、熱狗娃娃，編輯鄭亦庭表示：2026台北文具展至7/6，假日來世貿買爆。

2026台北文具展超過700攤超狂！2026台北設計玩創意特展、台灣國際創意文具展雙展即日起至7月6日在台北世貿開展，本次文具展從文具控必買四大國民文具廠牌，到超人氣原創IP周邊、紙膠帶、職人手作等，一次集結超過700個品牌，2026文具展必買文具、IP周邊必買帶你看。

▲2026台北文具展即日起於世貿一館登場，超過700個攤位吸引大批排隊人潮進場瘋搶。(攝影：鄭亦庭)
▲2026台北文具展即日起於世貿一館登場，超過700個攤位吸引大批排隊人潮進場瘋搶。(攝影：鄭亦庭)
▲2026台北文具必買貓咪周邊推薦！周氏喵喵超可愛喵喵娃娃、無酒精設計館炸蝦喵喵吊飾與杯套必買。(攝影：鄭亦庭)
▲2026台北文具必買貓咪周邊推薦！周氏喵喵超可愛喵喵娃娃、無酒精設計館炸蝦喵喵吊飾與杯套必買。(攝影：鄭亦庭)

2026台北文具展四大展區必買文具推薦

2026台北文具展共分為四大展區，從文具區、T-TASTE品味專區，到設計玩創意展原創區與形象區，從世貿捷運站附近出口進入，就能看到文具展區，老牌大廠 SDI、Campus都推出超值優惠，其中推薦必買雄獅文具「文具店買不到的文具」系列。文具罐罐、漸層枝仔冰蠟筆、水果禮盒等特色包裝，現場更能任選12色色鉛筆組成專屬色鉛筆組，只要50元超值價格就能帶走。
▲2026台北文具展必買推薦！文具控必搶雄獅文具「文具店買不到的文具」系列，枝仔冰蠟筆、文具罐罐全要收。(攝影：鄭亦庭)
▲2026台北文具展必買推薦！文具控必搶雄獅文具「文具店買不到的文具」系列，枝仔冰蠟筆、文具罐罐全要收。(攝影：鄭亦庭)

2026台北文具必買人氣IP周邊新品

設計玩創意展原創區與形象區集結了多位國內外創作者，包括超人氣原創IP、插畫、手作陶器、飾品等，各家品牌紛紛推出新品周邊，像是「只是一顆麻糬」周邊新品夯糬串娃娃，三顆串在一起掛包包上超療癒；「不快樂地瓜球」則推出新品蜜蜂屁瓜球，以及文具展限定的地瓜球娃娃杯套盲盒；另外也推薦必買「鴨鴨醬與大熱狗」的原味熱狗、黃金起司熱狗，與首次開賣的狗腿娃娃，潦草小狗毛茸茸的炸衣超可愛。
▲2026台北文具必買推薦！人氣IP「鴨鴨醬與大熱狗」原味熱狗、黃金起司熱狗娃娃。(攝影：鄭亦庭)
▲2026台北文具必買推薦！人氣IP「鴨鴨醬與大熱狗」原味熱狗、黃金起司熱狗娃娃。(攝影：鄭亦庭)

2026台北文具展貓咪周邊推薦

2026台北文具展中也有許多以貓咪為主題創作的攤位，「周氏喵喵」推出超可愛喵喵娃娃、貓鬍鬚冰箱貼、行李吊牌等周邊；「無酒精設計館」必買炸蝦喵喵吊飾、三小喵娃娃，還能加買墨鏡刺繡幫貓貓換裝，也有實用性的杯套款；「繡珍旺貓廟」帶來喵喵御守、水晶貼紙、刺繡小抱枕等小物；而「森蕗插畫」則以超可愛的大腿舞貓咪為主角，推出磁吸手機支架、公仔與泡泡貼等，假日就來世貿逛文具展爆買一波。
▲2026台北文具展700攤開逛！連4天世貿文具展必買推薦，炸蝦貓貓杯套 熱狗娃娃超萌。
▲2026台北文具展700攤開逛！連4天世貿文具展必買推薦，炸蝦貓貓杯套、熱狗娃娃超萌。(攝影：鄭亦庭)
▲2026台北文具必買貓咪周邊推薦！森蕗插畫推出大腿舞貓咪的磁吸手機支架、公仔等。(攝影：鄭亦庭)
▲2026台北文具必買貓咪周邊推薦！森蕗插畫推出大腿舞貓咪的磁吸手機支架、公仔等。(攝影：鄭亦庭)

2026台北設計玩創意展 X 台灣國際創意文具展  展覽資訊

展覽日期：即日起– 7/6 (一) 10:00-18:00
展覽地點：台北世貿(台北市信義區信義路五段5號)

2026暑假必逛IP台北展覽

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更多 2026台北設計玩創意展 X 台灣國際創意文具展  照片：

▲2026台北文具必買推薦！人氣IP「鴨鴨醬與大熱狗」首次開賣狗腿娃娃。(攝影：鄭亦庭)
▲2026台北文具必買推薦！人氣IP「鴨鴨醬與大熱狗」首次開賣狗腿娃娃。(攝影：鄭亦庭)
▲2026台北文具展即日起於世貿一館登場，超過700個攤位吸引大批排隊人潮進場瘋搶。(攝影：鄭亦庭)
▲2026台北文具展即日起於世貿一館登場，超過700個攤位吸引大批排隊人潮進場瘋搶。(攝影：鄭亦庭)
▲2026台北文具展即日起於世貿一館登場，超過700個攤位吸引大批排隊人潮進場瘋搶。(攝影：鄭亦庭)
▲2026台北文具展即日起於世貿一館登場，超過700個攤位吸引大批排隊人潮進場瘋搶。(攝影：鄭亦庭)
▲2026台北文具必買推薦！人氣IP「只是一顆麻糬」周邊新品「夯糬串娃娃」，三顆串在一起掛包包上超療癒。(攝影：鄭亦庭)
▲2026台北文具必買推薦！人氣IP「只是一顆麻糬」周邊新品「夯糬串娃娃」，三顆串在一起掛包包上超療癒。(攝影：鄭亦庭)
▲2026台北文具必買推薦！人氣IP「不快樂地瓜球」則推出新品蜜蜂屁瓜球。(攝影：鄭亦庭)
▲2026台北文具必買推薦！人氣IP「不快樂地瓜球」則推出新品蜜蜂屁瓜球。(攝影：鄭亦庭)
▲2026台北文具展、台北設計玩創意特展同步開展，集結超值優惠文具、原創IP周邊、插畫、職人手作等。(攝影：鄭亦庭)
▲2026台北文具展、台北設計玩創意特展同步開展，集結超值優惠文具、原創IP周邊、插畫、職人手作等。(攝影：鄭亦庭)

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