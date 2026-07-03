肯德基珍奶蛋撻！肯德基新品鐵觀音珍奶蛋撻開賣，10元升級阿薩姆無糖紅茶。

肯德基推出鐵觀音珍奶蛋撻、蜂蜜風味紅茶與阿薩姆無糖紅茶，帶來全新下午茶組合。編輯張人尹表示，肯德基新品與套餐優惠將成為暑假午茶話題。

珍奶蛋撻吃起來！這次肯德基把台灣人熟悉的蛋撻和珍珠奶茶結合，推出全新「鐵觀音珍奶蛋撻」，把茶香和蛋奶香融合在同一顆蛋撻裡，讓手搖杯風味、蛋撻口感一次滿足。除了新品蛋撻之外，也同步帶來兩款全新茶飲，搭配不同套餐與禮盒組合，從2026/7/7起陸續開賣，不管是上班下午茶、聚會分享或追劇點心，這次新品通通要跟上。



▲肯德基推出「鐵觀音珍奶蛋撻」與全新茶飲，打造今年夏天全新的下午茶組合選擇。



▲肯德基「鐵觀音珍奶蛋撻」結合鐵觀音慕斯、茶餡與Q彈珍珠，呈現豐富口感層次。

鐵觀音珍奶蛋撻登場

▲肯德基「鐵觀音珍奶蛋撻」2026/7/7-2026/8/10限時販售，同步推出禮盒組合。

新品茶飲同步開喝

▲肯德基同步推出蜂蜜風味紅茶與阿薩姆無糖紅茶，打造不同風味下午茶搭配。

肯德基「鐵觀音珍奶蛋撻」推薦組合

這次肯德基全新推出「鐵觀音珍奶蛋撻」，以經典蛋撻酥脆撻皮與滑順蛋奶內餡為基底，上層加入鐵觀音慕斯，內餡包入鐵觀音茶餡，再搭配Q彈珍珠，打造豐富口感層次。入口先感受到鐵觀音茶香，再接著品嚐蛋奶香氣，茶香也讓整體甜度更加平衡。這次新品「鐵觀音珍奶蛋撻」將於2026/7/7-2026/8/10限時販售，同步推出「鐵觀音珍奶蛋撻禮盒」，滿足更多下午茶分享需求。除了新品蛋撻之外，肯德基也同步推出全新飲品「蜂蜜風味紅茶」與「阿薩姆無糖紅茶」。蜂蜜風味紅茶以無糖阿薩姆紅茶基底，搭配蜂蜜風味糖漿調製，帶有柔和甜韻與自然蜜香，可搭配「鐵觀音珍奶好時光餐」一起享用。另一款「阿薩姆無糖紅茶」則使用印度阿薩姆茶葉，呈現濃郁茶香與回甘尾韻，搭配「鐵觀音珍奶PK餐」享受更清爽的下午茶組合。7/7-2026/9/7期間，購買個人套餐可免費更換阿薩姆無糖紅茶，加價10元即可升級蜂蜜風味紅茶，讓速食控增加新選擇。供應期間：7/7-8/10推薦組合：

鐵觀音珍奶蛋撻（單點）：$57

鐵觀音珍奶蛋撻禮盒（6入）：$305

雙色珍奶蛋撻禮盒（原味蛋撻x3+鐵觀音珍奶蛋撻x3 ）：$286

鐵觀音珍奶蛋撻嚐鮮券（原味蛋撻x1+鐵觀音珍奶蛋撻x1）：$101

鐵觀音珍奶好時光（原味蛋撻x1+鐵觀音珍奶蛋撻x1+蜂蜜風味紅茶）：$123

鐵觀音珍奶蛋撻PK餐（鐵觀音珍奶蛋撻x2+阿薩姆無糖紅茶(中)）：$114



