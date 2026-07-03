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披薩控等到了！義大利百年傳奇披薩L'Antica進軍台北，最正宗拿坡里披薩這天開吃。

披薩台灣一號店L&amp;amp;#039;Antica Pizzeria da Michele義大利披薩
2026-07-03 10:10文字：編輯 鄭雅之 攝影：編輯 鄭雅之
編輯 鄭雅之

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網傳義大利百年披薩登台快閃為假帳號造假，經官方澄清後，窩客島已火速下架錯誤貼文並向讀者深切致歉！
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披薩控真的要尖叫了！義大利拿坡里的百年傳奇名店「L'Antica Pizzeria da Michele」確定將在2026年10月，首度以快閃餐車形式空降台北，這不僅是品牌登台的超前導預告，更是為了2027年在台北開設的首間實體大店瘋狂暖身，絕對是今年最讓披薩控期待的殿堂級美食。

▲免出國就能在台北品嚐到L'Antica Pizzeria da Michele，極致單純的菜單完美重現風靡全球150年的傳奇美味。(攝影：鄭雅之)
▲免出國就能在台北品嚐到L'Antica Pizzeria da Michele，極致單純的菜單完美重現風靡全球150年的傳奇美味。(攝影：鄭雅之)
▲極簡選單專注完美，L'Antica Pizzeria da Michele經典瑪格麗特披薩鋪滿莫札瑞拉起司與羅勒葉，香氣令人垂涎。(攝影：鄭雅之)
▲極簡選單專注完美，L'Antica Pizzeria da Michele經典瑪格麗特披薩鋪滿莫札瑞拉起司與羅勒葉，香氣令人垂涎。(攝影：鄭雅之)

義大利傳奇披薩要開到台北了

這家在義大利當地傳承將近150年的傳奇老店，過去在日本東京與橫濱等地開設海外分店時就引爆排隊熱潮，這回「L'Antica Pizzeria da Michele」首度把現烤的熱騰騰美味搬到台灣，由專業職人重現最純粹的義式靈魂，讓吃貨們不用買機票飛出國，就能在台北街頭感受極致的味覺饗宴。

▲L'Antica Pizzeria da Michele也提供富含獨特羊乳酪香氣的哥薩克披薩等正統拿坡里經典口味。(攝影：鄭雅之)
▲L'Antica Pizzeria da Michele也提供富含獨特羊乳酪香氣的哥薩克披薩等正統拿坡里經典口味。(攝影：鄭雅之)

只賣3種口味拿坡里披薩

為了完美專注於披薩的純粹，L'Antica Pizzeria da Michele菜單只有極簡3種口味，包含經典不敗的瑪格麗特、香氣濃郁的水手、充滿獨特羊乳酪香的哥薩克，以及一次能雙重滿足的雙拼組合，每一款都和台灣常見的料鋪好鋪滿的披薩不一樣，「L'Antica Pizzeria da Michele」風靡全球的靈魂，來自於職人堅持24小時麵糰發酵，配上最簡單的醬料和些許配料就是最完美的拿波里披薩。

▲職人手工現揉長達24小時麵糰發酵，L'Antica Pizzeria da Michele完美呈現拿坡里傳統工藝的濕潤多汁口感。(攝影：鄭雅之)
▲職人手工現揉長達24小時麵糰發酵，L'Antica Pizzeria da Michele完美呈現拿坡里傳統工藝的濕潤多汁口感。(攝影：鄭雅之)

秒飛拿坡里的高溫柴燒窯烤極致口感

要完美呈現「L'Antica Pizzeria da Michele」的美味關鍵，就在於使用高達485度的高溫柴燒磚窯快速烘烤90秒，起爐時餅皮直接大到超出盤子，口感吃起來香Q且帶著迷人的炭香，餅皮中間則是偏向濕潤多汁的完美質地，絕對會讓起司控與披薩迷們吃一次就深深愛上，一定要手刀衝一波。

▲現場使用高達485度高溫柴燒磚窯快速烘烤90秒，鎖住L'Antica Pizzeria da Michele正宗現烤窯烤披薩的炭香滋味。(攝影：鄭雅之)
▲現場使用高達485度高溫柴燒磚窯快速烘烤90秒，鎖住L'Antica Pizzeria da Michele正宗現烤窯烤披薩的炭香滋味。(攝影：鄭雅之)
▲大到直接超出盤子的巨大餅皮是L'Antica Pizzeria da Michele傳統特色，現烤出爐口感香Q且帶著迷人窯烤炭香。(攝影：鄭雅之)
▲大到直接超出盤子的巨大餅皮是L'Antica Pizzeria da Michele傳統特色，現烤出爐口感香Q且帶著迷人窯烤炭香。(攝影：鄭雅之)
▲義大利拿坡里百年傳奇披薩店L'Antica Pizzeria da Michele首度以快閃餐車登台，引發台北披薩控高度期待。(攝影：鄭雅之)
▲義大利拿坡里百年傳奇披薩店L'Antica Pizzeria da Michele首度以快閃餐車登台，引發台北披薩控高度期待。(攝影：鄭雅之)

義大利傳奇拿坡里披薩L'Antica Pizzeria da Michele 台北快閃餐車資訊

活動時間：2026/10/1 － 2026/10/20
活動地點：台北（詳細精確地點即將公開）

L'Antica Pizzeria da Michele 台北一號店

開幕時間：2027年台北首間實體店面。

義大利傳奇拿坡里披薩L'Antica Pizzeria da Michele 菜單

  • Margherita（瑪格麗特）：番茄醬汁、Fior di latte 莫札瑞拉起司、羅勒葉、橄欖油。
  • Marinara（馬瑞那/水手）：番茄醬汁、大蒜、奧勒岡葉、橄欖油（無起司）。
  • Cosacca（哥薩克）：番茄醬汁、Pecorino 羊乳酪、羅勒葉、橄欖油。
  • Marita（雙拼）：一半瑪格麗特、一半水手披薩的雙重滿足組合。

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