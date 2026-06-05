八十八良葉舎抹茶開到台灣！宇治抹茶HATOYA插旗台北大稻埕，開幕時間 地址資訊抹茶控先收藏。

抹茶控必喝宇治抹茶「八十八良葉舎抹茶HATOYA」宣布插旗台北大稻埕，是近期抹茶控一定要知道的討論焦點，編輯張人尹表示，品牌將於2026/6/28正式開幕，門市地址與開幕資訊抹茶控要先收藏。

抹茶控要衝！來自日本京都宇治抹茶「八十八良葉舎抹茶HATOYA」官方正式宣布將於2026/6/28在台北開幕，成為品牌在台灣的首間門市，也是全台唯一能品嚐到HATOYA抹茶的專門店。這次品牌攜手永樂開發投資股份有限公司合作，把日本抹茶體驗帶進大稻埕商圈，結合大稻埕的在地人文特色、以及宇治抹茶與日本茶文化，讓抹茶控又多了一個新的朝聖地點。



▲HATOYA Taiwan宣布將於2026/6/28正式開幕，成為品牌首間台灣門市，抹茶控已經開始關注開幕資訊，圖片來源：Instagram@8108taiwan。



▲HATOYA Taiwan插旗台北大同區，全台唯一HATOYA抹茶專門店即將與粉絲見面，圖片來源：Instagram@8108taiwan。

HATOYA八十八良葉舎抹茶特色

▲HATOYA Taiwan提到將使用京都自家栽培抹茶MIDORI製作商品，引發不少粉絲期待，圖片來源：Instagram@8108taiwan。

HATOYA八十八良葉舎抹茶台灣首店即將開幕

▲HATOYA Taiwan首店位於台北市大同區南京西路233巷5號，預計2026/6/28正式開幕，圖片來源：Instagram@8108taiwan。

HATOYA Taiwan 門市資訊

HATOYA主打使用京都自家栽培抹茶「MIDORI」，推出多種抹茶飲品、以及抹茶商品、抹茶甜點等，讓抹茶控不只可以現場品嚐，也能把京都抹茶當成伴手禮帶回家。HATOYA堅持品質、職人精神，是許多人飛日本一定要朝聖的人氣抹茶品牌，這次宣布插旗台灣，也讓許多粉絲直呼「不用飛日本也能喝得到了」。此次HATOYA Taiwan選址地點位於大稻埕周邊區域，品牌表示，希望把HATOYA長期堅持的品質、職人精神與待客之道完整帶到台灣市場。同時也說明，因應台北市環保法規規範，未來店內不論冷飲或熱飲都將以紙杯盛裝供應。隨著開幕日期正式公布，喜歡抹茶的粉絲也能提前把地址與時間收藏起來。開幕日期：2026/06/28地址：大同區南京西路233巷5號