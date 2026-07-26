週一沒招了？6個「週一也有開」的北部親子景點爸媽快存，IKEA寬敞北歐風遊戲室CP值超高。

週一常不知道帶小孩去哪放電？這份清單存起來！編輯王瀅瀅表示，IKEA的遊戲室真的是神發明啊～
每到週一，許多爸媽最頭痛的就是全台大多數的博物館、美術館與公共圖書館都逢週一休館。面對精力旺盛的「家中小怪獸」，究竟該去哪裡尋找台北親子景點與室內景點才不會逼死自己？別慌！其實北部有不少高CP值的免費親子樂園與雨天備案在週一照常營業。從結合體能放電的運動中心遊戲室，到設有貼心遊戲區的東區百貨公司，都能讓家長輕鬆遛娃不踩雷。
1.運動中心
提到運動中心，多數人只會聯想到健身房或游泳池，但鮮少有人知道部分運動中其實設有遊戲室，例如大同、中正、士林等地的運動中心，皆有免費遊戲區域。小孩在結束體能相關課程後，還能在遊戲區繼續揮灑電力，爸媽完全不用再多花大錢找場地，堪稱CP值爆表的不二之選。
2.親子手語故事屋
由臺北市政府社會局與民間團體推動的育兒友善園，提供玩具圖書館、繪本館與親職講座等豐富資源。其中由臺灣手語翻譯協會打造的「親子手語故事屋」，更將國家語言「臺灣手語」融入遊戲與律動。透過精彩的手語說故事劇場與桌遊，孩子能在活潑氣氛中自然學習多元溝通，建立尊重與平等的友善環境。
3.忠孝SOGO ThanQ Club
位在台北東區忠孝SOGO五樓的遊戲空間，針對ThanQ Club會員提供免費無限制時間的入場權益。這裡不僅能免費租借滑步車，還準備了共享繪本與舒服的沙發休息區，讓大人隨時歇腳。再加上哺乳室與尿布台，以及消費加贈停車1小時等優惠，絕對是帶著0-12歲寶貝逛街購物時的最佳後盾。
4.IKEA斯莫蘭魔法森林遊戲室
想安心挑選傢俱卻怕小孩坐不住？IKEA內湖、新莊店等門市引進北歐風的斯莫蘭魔法森林遊戲區，裡面佈置了大樹幹、大蘑菇以及充當藍莓與越橘的大型球池。最棒的是現場設有專人照顧服務，讓孩子在林間盡情奔跑玩耍或靜態看書，爸媽則能心無旁礙地享受購物。
5.聖瑪莉丹麥麵包莊園
身為全台首座烘焙主題的觀光工廠，位於新北的聖瑪莉丹麥麵包莊園擁有150坪的大型室內樂園。裡面設置了溜滑梯、球池與互動投影牆，還有趣味的蛋糕DIY課程能化身小小烘焙師。現場兼具友善長輩的無障礙電梯、舒適餐食區與拍照打卡牆，不管是晴天或雨天都能全家同樂。
6.鶯歌陶瓷博物館
隨著捷運三鶯線通車，造訪鶯歌陶瓷博物館變得更加便捷。館內除了適合全家參觀，暑期更推出豐富的手作體驗，例如針對4至10歲兒童設計的「萌萌動物迴力車」捏塑DIY，以及適合10歲以上的「帶籽西瓜盤」陶藝研習，讓大人小孩都能在冷氣房裡發揮創意，度過歡樂時光。需特別留意的是，戶外戲水區每週一及週二定期清潔保養，不對外開放使用，想一併玩水的請避開這兩天。
景點資訊
大同運動中心
- 地址：臺北市大同區大龍街51號
- 開放時間：06:00-22:00
- 電話：02-2592-0055
中正運動中心
- 地址：臺北市中正區信義路一段1號
- 開放時間：06:00-22:00
- 電話：02-2396-1000
士林運動中心
- 地址：臺北市士林區士商路1號
- 開放時間：06:00-22:00
- 電話：02-2880-6066
親子手語故事屋
- 地址：臺北市大同區雙連里錦西街38巷32-1號2樓
- 開放時間：週日～週四09:00-17:00 (12:00-14:00為消毒與清場時間)
- 電話：02-2599-4006
忠孝SOGO (5F ThanQ Club)
- 地址：臺北市大安區忠孝東路四段45號5樓
- 開放時間：11:00-21:00
- 電話：02-2776-5555
IKEA內湖店 (斯莫蘭魔法森林)
- 地址：臺北市內湖區舊宗路一段128號
- 開放時間：平日12:00-18:00、假日及國定假日10:00-22:00
- 電話：02-412-8869
聖瑪莉丹麥麵包莊園親子樂園
- 地址：新北市土城區中山路21號
- 開放時間：平日10:00-18:00、假日09:30-19:00
- 電話：02-2268-9600
鶯歌陶瓷博物館
- 地址：新北市鶯歌區文化路200號
- 開放時間：平日09:30-17:00、假日09:30-18:00 (每月第一個星期一休館)
- 電話：02-8677-2727
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