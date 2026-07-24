等了8年！THAT’S MY SHHH合體國語作業簿，熊仔、陳珊妮8/16開唱TM國2派對。

睽違8年，THAT’S MY SHHH與國語作業簿重磅合體推出「TM國2」派對，集結近30組陣容攻佔Legacy TERA。資深編輯 李維唐 表示，這場跨界盛會結合饒舌、DJ與四大舞團，展現台灣嘻哈文化強大凝聚力，非常值得樂迷現場感受。

相信只要是關注台灣嘻哈文化的樂迷，聽到這個消息肯定都會起滿身上的雞皮疙瘩！曾經創造無數經典回憶的兩大潮流指標THAT’S MY SHHH與國語作業簿，在睽違了整整8年之後，終於再次驚喜合體！這次他們宣佈要在8/16進駐全新升級、能容納2000人的Legacy TERA，舉辦名為「TM國2」的超大型嘻哈派對。一連長達將近6小時不間斷的熱血狂歡，要用最直接的音樂與律動撞擊大家的靈魂！



▲年度官方主題曲〈ALIVE〉單曲封面，特別運用實驗性的鬼魅風格與底片效果，呈現參與音樂人「魔化」後的震撼視覺。 圖／THAT’S MY SHHH提供；窩客島編輯李維唐整理

夢幻神級陣容夢幻混搭，近30組音樂人要讓全場嗨翻天

這次的陣容名單一公佈，立刻在嘻哈圈引發極大討論！活動由THAT’S MY SHHH靈魂人物LEO37與囂張，攜手國語作業簿的主理人賴皮DJ MR SKIN領軍。現場不僅有DJ DINDIN與DJ GTER輪番炸場，饒舌陣容更一口氣集結了熊仔、呂士軒、someshiit山姆、wannasleep、FRαNKIE阿法、馬克SAVAGE.M以及Lizi栗子等多位大咖。再加上金曲級女聲陳嫺靜、鄭雙雙、ABAO阿爆ft.那屋瓦LKDR，以及首度跨界驚喜加盟的陳珊妮！樂迷們將能親眼見證僅此一晚的限定合作，光是用想的就讓人期待值直接拉滿。



▲〈ALIVE〉MV拍攝現場大合照，集結高劑量影像團隊、饒舌歌手與舞者，展現現場失控卻極具張力的音樂舞台能量。 圖／THAT’S MY SHHH提供；窩客島編輯李維唐整理

主題曲唱出心聲，陳珊妮化身鬼修女給予滿滿療癒能量

為這次重磅回歸暖身，官方也祭出兩首高含金量的All Star Cypher主題曲〈ALIVE〉與〈CS/KM〉。〈ALIVE〉透過切換的節奏與不同世代音樂人的接力，展現出極具生猛度的生存態度。而融合福音與爵士的〈CS/KM〉更是唱出無數音樂人與樂迷的心聲！在TAo執導的MV中，眾人以鬼魅造型登場，陳珊妮更在開頭化身鬼修女，用空靈迷幻的聲線唱著「你一直都很努力，忘了目的，原來前進，是被更新」，這句歌詞瞬間打動了無數人的心，帶來滿滿的陪伴與祝福。



▲融合福音與爵士風格的當代嘻哈單曲〈CS/KM〉封面，集結音樂教母陳珊妮、陳嫺靜等頂尖創作者，用音樂唱出彼此扶持的生存精神。 圖／THAT’S MY SHHH提供；窩客島編輯李維唐整理

頂級舞團輪番炸場，國語作業簿招牌歌唱大賽原汁搬上台

除了音樂讓人狂熱之外，現場的舞蹈能量絕對也是派對的靈魂所在。現場邀請到LitNPosh、GameSTARt、IP LOCKERS與HRC等四大頂尖舞團接力登場。舞者們將以Waacking、Locking等多元舞風炸翻舞台，把最純粹的街舞樂趣渲染給每位觀眾。更讓人興奮的是，國語作業簿的超夯企劃「AUTOTUNE歌唱大賽」這次也會原汁原味搬上舞台！兩個團隊把8年來醞釀的能量一次釋放，要讓所有到場的粉絲隨黑樂律動盡情放縱，享受最自由自在的嘻哈夜晚。



▲「TM國2」派對主視覺海報匯聚近30組演出陣容，包含熊仔、呂士軒、陳珊妮與四大舞團等豪華卡司，宣佈將於8/16進駐Legacy TERA開唱近6小時。 圖／THAT’S MY SHHH提供；窩客島編輯李維唐整理





TM國2 嘻哈派對



活動時間： 8/16 16:30-22:00

活動內容： 一連近六小時的派對集結音樂人、DJ 與舞者跨界碰撞，匯聚近 30 組豪華陣容演出，包含混搭限定共演、四大舞團接力演出，以及「AUTOTUNE 歌唱大賽」特別企劃。演出陣容包含 M.V.M、熊仔、呂士軒、someshiit 山姆、wannasleep、FRαNKIE 阿法、馬克 SAVAGE.M、Lizi 栗子、陳嫺靜、鄭雙雙、Dac、DCIV、Flowstrong、Lazy Habits、Robot Swing、ABAO 阿爆 ft. 那屋瓦 LKDR、LINION、鶴 The Crane、FunkyMo、DJ DINDIN、DJ GTER、IP LOCKERS、LitNPosh、HRC Hybrid Crew、GameSTARt、賴皮 DJ MR SKIN、囂張 Yaobai、LEO37，並邀請陳珊妮擔任特別嘉賓。

活動地點： Legacy TERA

活動購票網站： https://www.indievox.com/activity/detail/26_iv04089ea