7-11 全家7大優惠！買一送一 10元霜淇淋，維力炸醬拌麵堡領軍27款新品。

迎接大暑高溫，全家與7-11祭出冰品優惠與開胃美食。編輯 鄭雅之 表示，真的是熱爆要先喝買一送一消暑一下。

迎接一年之中最炎熱的大暑，全家與7-11兩大便利商店祭出強大抗暑優惠。7-11推出飲料抽抽樂最低0元起、「思樂冰」與「雪淋霜」第二件10元、夜間好茶買1送1；全家則祭出「咖啡Q凍拿鐵」嘗鮮價59元、指定現調飲料第二杯半價，搭配米其林泰菜與青醬系列冷麵等開胃美食，搶攻夏日消暑商機。



▲7-11雪淋霜霜淇淋推出經典牛奶風味，活動期間憑指定支付工具享第二件10元。

▲搶攻夜間消暑商機，7-11現萃茶好茶不打烊專案提供指定飲料天天買一送一。





7-11飲料冰品兩件0元拼人品

7-11瞄準高溫商機，特別祭出每年最受歡迎的飲料抽抽樂活動，購買指定飲料兩件最低享有0元優惠。人氣商品「思樂冰」與「雪淋霜」霜淇淋也推出第二件10元的超值折扣。此外，更發表首款「蔥鹽增雞蛋白麵」與多款青醬系列冷麵，搭配在地鮮採香蕉推出的生肖貼紙與「香蕉牛奶」，在酷暑中輕鬆享受清爽無負擔的餐飲體驗。



▲7-11推出香檸青醬雞肉冷義大利麵與蔥鹽增雞蛋白麵，打造清爽開胃的輕食選擇。





7-11夜間好茶買一送一優惠

為了照顧夜貓族與下班族群，7-11推出好茶不打烊專案，於限定時段提供指定現萃茶與不可思議茶BAR買1送1優惠。也發揮創意翻玩經典台味，將熟悉的乖乖零食與維力炸醬轉化為「乖乖-奶油椰子堡」與「維力炸醬拌麵堡」，同時引進「博仁堂-漢方潮可樂」與獨家優格雪糕，充滿驚喜的夏日飲食體驗就到樓下小七吃。



▲7-11將復古美食變身新靈魂，全新推出極饗蒜蓉蝦拌麵與維力炸醬拌麵堡。





7-11獨家冰品10元多一件

除了現調飲品與鮮食，7-11同步搶攻盒裝冰品與生活家電市場。獨家引進「杜老爺藍莓優格雪糕」及「杜老爺草莓蘋果優格雪糕」，祭出加10元多1件等激省折扣，更帶來日本超人氣的「森永乳業pino冰淇淋家庭號」，讓冰品控在家也能痛快享用。全店精品集點活動也同步推出現場快閃購，以超劃算折扣提供各式涼夏家電，幫民眾打造由內到外的避暑生活圈。



▲7-11飲料抽抽樂任選2件最低0元起，加價購可把超萌線條小狗飲料折疊架帶回家。

▲7-11推廣在地香蕉發表可愛生肖貼紙，並同步推出果汁BAR現打香蕉牛奶。





全家聯名NARA Thai米其林泰菜登場

全家便利商店則選擇以泰式酸辣風味迎戰大暑商機，攜手連續獲獎的米其林推薦餐廳NARA Thai Cuisine推出多款個人化泰式餐點。從靈魂醬汁調製的「泰式檸檬魚飯」到香辣開胃的「打拋風味豬肉拌麵」，讓單身族群與上班族免去聚餐訂位之苦，即可隨時獨享道地泰式美味。同步登場的還有「泰奶可可布丁塔」與「泰式炒河粉」等多元商品，完整滿足饕客的異國味蕾需求。



▲全家攜手NARA餐廳推出打拋風味豬肉拌麵與泰奶黑糖QQ軟法，搶攻夏日開胃美食商機。

▲全家minimore甜點推出泰奶可可布丁塔，濃郁可可塔皮搭配茶香布丁呈現異國風味。





全家懷舊晶典小品變身咀嚼系飲品

除了重口味的開胃泰菜，全家也把懷舊童年回憶晶典小品融入現煮咖啡與甜點中。新品「咖啡Q凍拿鐵」將Q彈帶勁的咖啡凍加入濃郁拿鐵，打造口感豐富的咀嚼系飲品，新品上市期間更享有嘗鮮折扣。甜點品牌亦同步發表「咖啡聖代杯」，採用多層次慕斯與咖啡凍晶球進行堆疊，打造出兼具視覺震撼與美味口感的甜點饗宴，陪伴大家度過舒適涼爽的夏天。



▲全家現煮咖啡推出咖啡Q凍拿鐵，將古溜咖啡凍融入經典拿鐵打造豐富咀嚼感。

▲全家攜手晶典小品推出咖啡Q凍拿鐵與咖啡聖代杯，打造多層次的懷舊甜點饗宴。





全家甜鹹新品齊發開胃全攻略

全家不僅在主餐與飲料上展現巧思，連輕食與點心也充滿驚喜。聯名推出的「青木瓜絲泰泰雙手卷」兼具酸辣與清爽，「雙泰奶QQ三明治」與「泰奶黑糖QQ軟法」更是將經典泰奶風味發揮得淋漓盡致。配合主食搭配指定健康飲品的組合省錢優惠，無論是想要爽口輕負擔還是享受濃郁甜品，都能在炎炎夏日裡隨時挑選到最適合自己的開胃小點。



▲全家聯名米其林泰菜推出泰式炒河粉、青木瓜絲泰泰雙手卷與雙泰奶QQ三明治。

▲全家大暑祭出泰式酸辣鮮食與咀嚼系手搖飲雙提案，帶來全方位的夏日消暑體驗。

7-11大暑日 新品

(熱壓)香蕉巧克力風味麻糬：60元

香蕉牛奶：69元

蔥鹽增雞蛋白麵：99元

香檸青醬雞肉冷義大利麵：89元

小小樹食彩蔬青醬義大利麵：89元

手撕嫩雞青醬麵沙拉：79元

維力炸醬拌麵堡：49元

椒鹽無骨排骨酥：59元

極饗-蒜蓉蝦拌麵：99元

乖乖-奶油椰子堡：39元

乖乖-香濃巧克力雷仔捲：39元

博仁堂-漢方潮可樂：36元

百事可樂蜘蛛人聯名瓶：35元

杜老爺藍莓優格雪糕：45元

杜老爺草莓蘋果優格雪糕：45元

森永乳業pino冰淇淋家庭號(盒)：250元

森永乳業pino家庭號(盒)限定版：250元

哈根達斯日本焦糖開心果冰淇淋：149元





7-11 大暑優惠

飲料抽抽樂活動：購買指定飲料兩件可參加抽獎，最低優惠0元起。

思樂冰與雪淋霜優惠：於指定活動期間，憑指定支付工具或購買指定規格，享第二件10元優惠。

好茶不打烊專案：即日起至2026年8月7日止，每週一至週五晚上9點至12點，指定現萃茶與茶BAR品項買1送1。

新品加購活動：7月22日至8月4日，使用OPENPOINT點數加價可享指定新品優惠價。





全家大暑日新品

泰式檸檬魚飯：99元

打拋風味豬肉拌麵：95元

青木瓜絲泰泰雙手卷：55元

泰奶可可布丁塔：49元

泰奶黑糖QQ軟法：39元

泰式炒河粉：89元

雙泰奶QQ三明治：42元

Let’s Café 咖啡Q凍拿鐵：59元

minimore 咖啡聖代杯：65元





全家大暑優惠

NARA Thai Cuisine聯名優惠：7月22日至8月4日，購買指定主食搭配健康志向系列飲品只要109元，再送實體門市泰式奶茶買一送一券。

咖啡Q凍拿鐵優惠：7月22日至8月4日新品上市期間，享嘗鮮價59元。

現調飲料第二杯半價：活動期間內經典咖啡、特濃咖啡與茶飲系列享第二杯半價，支援隨買跨店取服務。

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