7-11 全家7大優惠！買一送一 10元霜淇淋，維力炸醬拌麵堡領軍27款新品。

迎接大暑高溫，全家與7-11祭出冰品優惠與開胃美食。編輯 鄭雅之 表示，真的是熱爆要先喝買一送一消暑一下。
迎接一年之中最炎熱的大暑，全家與7-11兩大便利商店祭出強大抗暑優惠。7-11推出飲料抽抽樂最低0元起、「思樂冰」與「雪淋霜」第二件10元、夜間好茶買1送1；全家則祭出「咖啡Q凍拿鐵」嘗鮮價59元、指定現調飲料第二杯半價，搭配米其林泰菜與青醬系列冷麵等開胃美食，搶攻夏日消暑商機。
7-11飲料冰品兩件0元拼人品
7-11瞄準高溫商機，特別祭出每年最受歡迎的飲料抽抽樂活動，購買指定飲料兩件最低享有0元優惠。人氣商品「思樂冰」與「雪淋霜」霜淇淋也推出第二件10元的超值折扣。此外，更發表首款「蔥鹽增雞蛋白麵」與多款青醬系列冷麵，搭配在地鮮採香蕉推出的生肖貼紙與「香蕉牛奶」，在酷暑中輕鬆享受清爽無負擔的餐飲體驗。
7-11夜間好茶買一送一優惠
為了照顧夜貓族與下班族群，7-11推出好茶不打烊專案，於限定時段提供指定現萃茶與不可思議茶BAR買1送1優惠。也發揮創意翻玩經典台味，將熟悉的乖乖零食與維力炸醬轉化為「乖乖-奶油椰子堡」與「維力炸醬拌麵堡」，同時引進「博仁堂-漢方潮可樂」與獨家優格雪糕，充滿驚喜的夏日飲食體驗就到樓下小七吃。
7-11獨家冰品10元多一件
除了現調飲品與鮮食，7-11同步搶攻盒裝冰品與生活家電市場。獨家引進「杜老爺藍莓優格雪糕」及「杜老爺草莓蘋果優格雪糕」，祭出加10元多1件等激省折扣，更帶來日本超人氣的「森永乳業pino冰淇淋家庭號」，讓冰品控在家也能痛快享用。全店精品集點活動也同步推出現場快閃購，以超劃算折扣提供各式涼夏家電，幫民眾打造由內到外的避暑生活圈。
全家聯名NARA Thai米其林泰菜登場
全家便利商店則選擇以泰式酸辣風味迎戰大暑商機，攜手連續獲獎的米其林推薦餐廳NARA Thai Cuisine推出多款個人化泰式餐點。從靈魂醬汁調製的「泰式檸檬魚飯」到香辣開胃的「打拋風味豬肉拌麵」，讓單身族群與上班族免去聚餐訂位之苦，即可隨時獨享道地泰式美味。同步登場的還有「泰奶可可布丁塔」與「泰式炒河粉」等多元商品，完整滿足饕客的異國味蕾需求。
全家懷舊晶典小品變身咀嚼系飲品
除了重口味的開胃泰菜，全家也把懷舊童年回憶晶典小品融入現煮咖啡與甜點中。新品「咖啡Q凍拿鐵」將Q彈帶勁的咖啡凍加入濃郁拿鐵，打造口感豐富的咀嚼系飲品，新品上市期間更享有嘗鮮折扣。甜點品牌亦同步發表「咖啡聖代杯」，採用多層次慕斯與咖啡凍晶球進行堆疊，打造出兼具視覺震撼與美味口感的甜點饗宴，陪伴大家度過舒適涼爽的夏天。
全家甜鹹新品齊發開胃全攻略
全家不僅在主餐與飲料上展現巧思，連輕食與點心也充滿驚喜。聯名推出的「青木瓜絲泰泰雙手卷」兼具酸辣與清爽，「雙泰奶QQ三明治」與「泰奶黑糖QQ軟法」更是將經典泰奶風味發揮得淋漓盡致。配合主食搭配指定健康飲品的組合省錢優惠，無論是想要爽口輕負擔還是享受濃郁甜品，都能在炎炎夏日裡隨時挑選到最適合自己的開胃小點。
7-11大暑日 新品
- (熱壓)香蕉巧克力風味麻糬：60元
- 香蕉牛奶：69元
- 蔥鹽增雞蛋白麵：99元
- 香檸青醬雞肉冷義大利麵：89元
- 小小樹食彩蔬青醬義大利麵：89元
- 手撕嫩雞青醬麵沙拉：79元
- 維力炸醬拌麵堡：49元
- 椒鹽無骨排骨酥：59元
- 極饗-蒜蓉蝦拌麵：99元
- 乖乖-奶油椰子堡：39元
- 乖乖-香濃巧克力雷仔捲：39元
- 博仁堂-漢方潮可樂：36元
- 百事可樂蜘蛛人聯名瓶：35元
- 杜老爺藍莓優格雪糕：45元
- 杜老爺草莓蘋果優格雪糕：45元
- 森永乳業pino冰淇淋家庭號(盒)：250元
- 森永乳業pino家庭號(盒)限定版：250元
- 哈根達斯日本焦糖開心果冰淇淋：149元
7-11 大暑優惠
- 飲料抽抽樂活動：購買指定飲料兩件可參加抽獎，最低優惠0元起。
- 思樂冰與雪淋霜優惠：於指定活動期間，憑指定支付工具或購買指定規格，享第二件10元優惠。
- 好茶不打烊專案：即日起至2026年8月7日止，每週一至週五晚上9點至12點，指定現萃茶與茶BAR品項買1送1。
- 新品加購活動：7月22日至8月4日，使用OPENPOINT點數加價可享指定新品優惠價。
全家大暑日新品
- 泰式檸檬魚飯：99元
- 打拋風味豬肉拌麵：95元
- 青木瓜絲泰泰雙手卷：55元
- 泰奶可可布丁塔：49元
- 泰奶黑糖QQ軟法：39元
- 泰式炒河粉：89元
- 雙泰奶QQ三明治：42元
- Let’s Café 咖啡Q凍拿鐵：59元
- minimore 咖啡聖代杯：65元
全家大暑優惠
- NARA Thai Cuisine聯名優惠：7月22日至8月4日，購買指定主食搭配健康志向系列飲品只要109元，再送實體門市泰式奶茶買一送一券。
- 咖啡Q凍拿鐵優惠：7月22日至8月4日新品上市期間，享嘗鮮價59元。
- 現調飲料第二杯半價：活動期間內經典咖啡、特濃咖啡與茶飲系列享第二杯半價，支援隨買跨店取服務。
最夯美食新品加碼推薦！
推薦閱讀：Threads爆紅萊爾富新飲料！仙草蜜冰沙、日本桃子水9款新品，咖啡買一送一喝。
推薦閱讀：日本搶到缺貨！Mister Donut萌奇圈台灣限購搶，買6送2 小七也有。