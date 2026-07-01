喝KIRIN生茶抽Nikon限定復古相機！全新包裝與口感升級，登錄發票再免費換即可拍。

搶攻夏日戶外漫遊商機，KIRIN生茶全系列改版登場，不僅包裝視覺煥然一新，茶湯風味更大幅升級。資深編輯李維唐表示，本次品牌的包裝與技術升級貼合現代無糖茶飲市場需求，搭配發票登錄抽相機活動，預計將掀起一波夏日打卡與消費熱潮。

天氣漸漸變熱，微風帶著夏天的氣息，不管是規劃一趟忘卻煩惱的郊外小旅行，還是在熟悉的城市巷弄裡隨意漫步，大家都想出門走走，幫生活多留下幾張美麗的照片。台灣麒麟KIRIN旗下深受大家喜愛的無糖茶飲品牌生茶，這個夏天帶來了讓人耳目一新的改變。品牌一直以來傳遞「喝口生茶 發現日常新風景」的念頭，提醒大家生活裡美好的畫面其實不只在遙遠的景點，更藏在每個願意停下腳步的日常時刻。從包裝風格的調整到茶湯口感的精進，KIRIN生茶用更溫潤自然的姿態，陪著大家隨手抓緊夏天的美好光影。

▲台灣麒麟「生茶」全系列煥新登場，以全新包裝設計與升級茶飲風味陪伴消費者感受日常生活的美好。圖／台灣麒麟提供；窩客島編輯李維唐整理



日本茶美學視覺升級，凍結回甘製法淬鍊順口茶香

瓶身一拿到手上就能感受到截然不同的質感。全系列煥新登場的KIRIN生茶，設計靈感來自微風吹過茶園時那種輕柔的光影變化，漸層的色彩呈現出茶葉的清新視覺，把優雅輕盈的日本茶美學帶入生活裡。不只視覺美感提升，風味技術更是大有來頭。生茶選用100%日本國產冠茶葉，並搭配「凍結回甘製法」的冷凝凍結技術，大大降低茶湯裡的苦澀感，保留像春天的第一批新茶那樣滑順甘甜的口感，最後再加入細細研磨的茶葉粉末，讓每一口都留有豐富層次與回甘韻味。生茶焙茶則是透過「兩段式焙煎」手法，把焙茶原本的濃郁香氣與自然甘甜徹底發揮出來，喝起來滿嘴都是令人心曠神怡的甘醇香氣。

發現風景映像發票登錄開跑，紀錄夏日旅途的美好瞬間

為了讓喝茶這件事變得更有儀式感，KIRIN生茶特別準備了「發現風景映像」發票登錄活動，邀請大家在山海之間或是街角巷弄裡放慢腳步，用相機記錄下眼前閃閃發光的瞬間。即日起到2026年9月30日為止，只要購買KIRIN生茶全系列商品並把發票上傳登錄，就能開始累積點數。只要1點就能參加抽獎，有機會獲得超精緻的Nikon Z fc 16-50mm Kit橄欖綠限量款相機，或是非常適合文青單車漫遊的tokyobike BISOU，甚至還有機會把一年份生茶帶回家。如果喜歡收集周邊，累積指定點數還可以免費兌換限量生茶一次性即可拍底片相機和寶特瓶保冷壺，讓底片相機的溫暖質感替你留住這個夏天所有的感動。

共享生活美好喜悅，用心落實企業永續與健康理念

台灣麒麟深耕在地很多年，一直秉持「無時無刻，讓歡笑拉近彼此的距離」的精神，除了提供安心高品質的飲品之外，也默默在做許多對社會有意義的事情。品牌長期關注環境保護與海洋生態維護，包裝特別選擇友善環境的材質，同時支持許多有夢想的年輕人與在地文化。考量到現代人越來越注重健康與負擔問題，台灣麒麟積極推出無糖、低糖與減醣的飲品選擇，讓人們在追求健康的同時也能享受到喝飲料的樂趣。這回生茶全系列的改版，把質感美學、健康無糖與永續理念完美揉合在一起，就是希望讓大家在忙碌的生活步調裡，只要隨手拿起一瓶茶，就能隨時找回屬於自己的平靜與快樂。





KIRIN生茶 發現風景映像 發票登錄活動

活動時間：即日起至2026/9/30

活動內容：購買生茶全系列任一商品，憑發票至活動官網登錄即可獲得1點，1點可抽Nikon Z fc相機、tokyobike單車、一年份生茶等好禮，累積指定點數可直接兌換即可拍相機與保冷壺

活動官網 https://www.kirin.com.tw/namacya/event/2026campaign