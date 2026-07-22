鰻魚祭買一送一！小倉屋全新鰻魚玉子茶泡膳，再攜手大苑子、樂扣樂扣推出五大限定亮點活動。

迎戰炎夏酷暑，小倉屋推出盛夏鰻魚祭活動。資深編輯李維唐表示，本次小倉屋結合大苑子與樂扣樂扣跨界合作，加上土用丑日買一送一與新品茶泡膳，大幅提升了夏日食補的文化質感與高CP值誘因。

天氣一天比一天還要炎熱，光是走在路上就能感受到撲面而來的滾滾熱浪，這時候人的食慾往往也跟著被打折。在日本傳統文化裡，夏天的土用丑日一直都是吃鰻魚大補元氣的絕佳時機。承襲日本百年名店好手藝的小倉屋，這次選在2026年7月24日星期五到8月16日星期日期間，隆重推出長達24天的盛夏鰻魚祭。剛好這段期間碰上了溫馨的父親節檔期，店家一口氣準備了跨界合作與各種驚喜活動，要用香氣四溢的精緻料理幫大家一掃高溫帶來的沉悶感。

這次的活動不只是把大家聚在餐桌前吃頓好飯而已，小倉屋更首度找來人氣茶飲品牌大苑子合作，同時再次跟生活品牌樂扣樂扣聯手，把吃鰻魚補身體這件美事從餐廳延伸到大家的日常生活裡。從風味迷人的新品登場、土用丑日正日限定的外帶便當買一送一，再到店內用餐免費升級份量、滿額拿質感隨行杯與會員獨享贈菜，好康層層堆疊，就是要讓饕客們在這個夏天吃得開心又滿意。

▲小倉屋推出盛夏限定新品「鰻魚玉子茶泡膳」，結合經典蒲燒鰻魚、厚實手作玉子燒與特製焙茶高湯，隨餐附贈五道精緻小品呈獻豐富風味。圖／小倉屋提供；窩客島編輯李維唐整理



鰻魚玉子茶泡膳美味登場！焙茶高湯與甘甜柚香的消暑饗宴

說到這次盛夏鰻魚祭最吸睛的靈魂主角，絕對非全新發想的鰻魚玉子茶泡膳莫屬。這道料理顛覆了大家對傳統玉子燒的刻板印象，師傅把綿密柔軟的蛋包平鋪在白飯上頭，讓濃郁蛋香緊緊鎖住每一粒米飯。接著放上經過多次繁複火烤的手工蒲燒鰻魚，配上日料裡不可或缺的三葉菜，一口咬下能吃到微脆微甜的層次口感。讓人眼睛一亮的是，師傅還偷偷在飯底藏了少許柚子皮丁，當你吃到最後一口時，淡淡的柚子清香瞬間在口中散開，剛好把原本比較重的醬香轉化得格外爽口。

高湯部分更是店家花了心思調配的秘密武器。不同於一般日式餐廳常用的綠茶或玄米茶，小倉屋特別選用帶有焦香與溫和甘甜味的焙茶當基底，再加上昆布和柴魚慢慢熬煮，沖泡出完全不苦澀的靈魂茶湯。上桌時非常推薦大家試試看一膳兩吃的趣味吃法，第一吃先品嚐蒲燒鰻魚跟玉子燒搭配在一起的純粹醬香，第二吃再把維持在50度到60度黃金溫度的焙茶高湯緩緩淋進飯裡。溫熱的茶香隨著熱氣升騰，把蒲燒醬汁融合成一碗甘甜溫潤的茶泡飯，吃起來既開胃又解膩。為了慶祝新品上市與父親節，原本原價880元的新品，活動期間只要790元就能嘗鮮。套餐裡頭還附上柚子明太子、鰻漬黃瓜、獨門醬汁燉牛皿、烤海苔與芥末章魚等五道小菜，一次給足鮮、鹹、酸、甜的豐富滋味。

▲全新「鰻魚玉子茶泡膳」擺脫傳統玉子燒做法改以平鋪呈現，並加入柚子皮丁點綴，打造濃郁又帶有清雅柚香的極致口感。圖／小倉屋提供；窩客島編輯李維唐整理

▲第一吃品嚐蒲燒鰻魚與綿密手作玉子燒交織的純粹醬香，感受油脂與香濃醬汁在口中擴散的動人滋味。圖／小倉屋提供；窩客島編輯李維唐整理

7月26日土用丑日盛夏搶購！外帶便當買一送一再加碼高山冷泡茶

每年就等這一天，土用丑正日的招牌超值優惠當然不能錯過。台北光復本店特別在7月26日當天，端出限量100組的鰻蒸竹定食外帶便當買一送一活動，原價620元的招牌便當只要半價就能帶走。考慮到天氣實在太熱，小倉屋這次還大方加碼送出一瓶400ml的大苑子阿里山高山冷泡茶。這款冷泡茶是用高山茶葉低溫慢慢萃取出來的，喝起來甘甜清爽又回甘，剛好可以解蒲燒鰻魚的醬濃油脂，成為最適合台灣夏天的消暑新選擇。這項優惠僅限當天現場排隊並以現金結帳，每人限購一組，賣完就沒有了。

要是想坐下來好好享受現做美味，活動期間只要在台北光復本店或台北大直店內用點購人氣最高的鰻蒸定食或是鰻重定食，全都能享有內用免費升級的福利。不管是經由蒸籠蒸透、米飯與蛋絲完美融合的鰻蒸，還是烤到呈現誘人焦糖色澤的鰻重，竹定食六切都能免費升級成松定食八切，松定食八切可以升級到二段定食十切，二段定食十切甚至能一口氣升到十二切，絕對能讓愛吃鰻魚的朋友大呼過癮。

▲小倉屋首度攜手大苑子，購買外帶便當即贈以高山茶葉低溫冷泡的大苑子阿里山高山冷泡茶，重新詮釋最適合台灣夏日的食補組合。圖／小倉屋提供；窩客島編輯李維唐整理

質感隨行生活道具。消費滿額送聯名吸管杯與免費茶碗蒸

除了讓人流口水的美味餐點，小倉屋這次也把這份夏日美學帶進大家的日常生活裡。只要在活動期間於餐廳消費滿2000元且金額可以累加，就能把小倉屋跟樂扣樂扣聯名推出的嚼對FUN飲吸管杯帶回家。這款市價829元的隨行杯限量300個，採用無毒又不易卡色留味道的優質材質製作，加上大容量與靈活的搖搖吸管設計，夏天出門在外想喝手搖飲或冷泡茶都超級方便。

另外針對樂扣樂扣的忠實會員，店家也準備了專屬的加碼好禮。大家只要在餐廳用餐時現場掃碼完成指定任務，或是持會員兌換券，就能免費獲得一份價值180元的精緻鰻魚茶碗蒸。從小氣氛滿點的精緻主餐、解渴茶飲到時尚隨行杯，小倉屋這次用滿滿的誠意，幫大家打造成套的最強夏日饗宴。

▲活動期間消費滿2000元即可免費獲得小倉屋與樂扣樂扣聯名推出的「嚼對FUN飲吸管杯」，容量高達750ml且方便隨行飲用。圖／小倉屋提供；窩客島編輯李維唐整理











2026小倉屋「盛夏鰻魚祭」

活動時間： 2026年7月24日星期五至2026年8月16日星期日

活動內容：

盛夏新品搶鮮折： 新品「鰻魚玉子茶泡膳」原價880元，活動期間享搶鮮價790元（約89折優惠）。

土用丑日買一送一： 7月26日土用丑日當天，台北光復本店推出「鰻蒸竹定食」外帶便當（售價620元）買一送一，加碼贈送大苑子阿里山高山冷泡茶乙瓶（400ml），限量100組，售完為止（僅接受現金結帳，每人限購乙組）。

人氣定食免費升級： 活動期間於門市內用「鰻蒸定食」或「鰻重定食」，可享免費升級加量（竹定食六切升級松定食八切售價620元、松定食八切升級二段定食十切售價720元、二段定食十切升級十二切售價820元）。

消費滿額贈好禮： 於餐廳消費滿2000元（可累加），即贈「樂扣樂扣嚼對FUN飲吸管杯」乙個（市價829元），限量300個，贈完為止。

樂扣樂扣會員加碼： 餐廳消費現場掃碼完成指定任務加入樂扣樂扣LINE官方帳號或憑會員兌換券，可免費兌換「鰻魚茶碗蒸」乙份（售價180元）。





小倉屋 (kokuraya) 台北光復本店

店址： 台北市大安區光復南路280巷27號（近捷運國父紀念館站2號出口）

營業時間： 週一至週五 11:30-14:30、17:00-21:00 / 週六至週日 11:00-14:30、17:00-21:00（最後點餐時間分別為14:00與20:00）



小倉屋 (kokuraya) 台北大直店

店址： 台北市中山區樂群三路303號1樓（近捷運劍南站3號出口）

營業時間： 週一至週日 11:00-14:30、17:00-22:00（最後點餐時間分別為14:10與20:40）





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