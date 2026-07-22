拉拉熊現身八里！2026八里沙雕展5大日本IP萌翻，免門票親子一日遊這樣玩。

暑假想找免門票又好拍的戶外景點，千萬不能錯過即將在8月1日登場的2026八里城市沙雕展。這次特別邀請日本超狂陣容San-X Universe合作，讓拉拉熊、角落小夥伴還有烤焦麵包等人氣角色驚喜現身八里左岸公園。現場一口氣打造16座造型沙雕，搭配超巨型充氣裝置與打卡點，直接包辦全家人整個暑假的歡樂時光。

▲2026八里城市沙雕展攜手日本San-X Universe打造入口主雕，集結拉拉熊與角落小夥伴等角色歡樂迎賓。





日本超人氣角色打造沙雕主題展區

整個展區以熱鬧的夏日慶典為核心概念，細分為五大不同情境的特色區域。不管是呆萌的拉拉熊、深受小朋友喜愛的角落小夥伴，或是好久不見的烤焦麵包、鯨鯊桑與吻仔魚隊，通通化身為精緻的沙雕藝術品。雕刻師巧手把八里在地的河岸風光跟角色性格揉合在一起，走到哪裡都超級療癒，隨手一拍就是最吸睛的洗版美照。

▲角落小夥伴白熊、蜥蜴、企鵝、貓、炸豬排與炸蝦尾溫馨依偎相伴，成為八里左岸公園必拍的打卡亮點。





每年八里沙雕展都很精彩

這個展覽今年已經精采邁入第九年，熱門程度一年比一年誇張。光是去年就吸引了超過157萬人次前來朝聖，甚至還風光橫掃倫敦與羅馬等國際設計大獎的金銀獎肯定。除了靜態的沙雕創作可以欣賞，主辦單位在開幕期間還會陸續推出精彩的慶祝活動、大型造型氣偶與親子互動體驗，每次造訪都能發現不一樣的視覺驚喜，展現超強的策展實力。

▲2025八里城市沙雕展跨界合作數碼寶貝創下157萬參訪人次，榮獲國際設計大獎肯定，展現超強策展魅力。





八里左岸一日遊賞夕陽踩單車

逛完沙雕展後別急著離開，八里左岸公園周邊的休閒規劃相當完善。非常推薦大家租一台自行車，沿著沿海步道慢慢騎乘，吹著微風欣賞淡水河畔的夢幻夕陽。附近還有許多在地特色的孔雀蛤美食與河岸景觀餐廳，無論是帶小朋友放電，或是情侶約會散步，都能輕鬆搞定一整天豐富又Chill的夏日小旅行。

▲拉拉熊、小白熊與小黃雞於八里左岸公園沙雕作品中開心分享冰品，呈現最療癒的夏日消暑風景。

2026八里城市沙雕展夏日慶典 活動資訊

開幕日期：2026年8月1日正式登場

活動地點：新北市八里左岸公園

門票資訊：全區免費入場參觀

登場角色：拉拉熊、角落小夥伴、鯨鯊桑、烤焦麵包、吻仔魚隊

活動亮點：16座主題沙雕、5大展區、超人氣巨型充氣裝置、開幕慶與親子互動體驗





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