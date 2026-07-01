長田本庄軒拉麵首登場！天母新光三越快閃兩天第二碗半價，拉麵控衝一波。

知名鐵板炒麵品牌長田本庄軒於新光三越天母店推出首款日本拉麵特企，祭出限時兩天第二碗半價活動。資深編輯李維唐指出，品牌將鐵板炒麵技術延伸至拉麵市場，結合職人自家製麵與經典湯頭，預計將帶動天母商圈新型態日式餐飲聲量與消費熱潮。

平常喜歡吃日式炒麵的朋友對長田本庄軒一定不陌生，但這次他們竟然開賣拉麵了！品牌今年夏天直接拋出震撼彈，第一次在台灣推出日本拉麵特別企劃，而且選在新光三越天母店搶先試賣。從大家熟悉的招牌鐵板炒麵，一路延伸到日本最經典的拉麵文化，長田本庄軒就是想用最親民的價格，讓大家隨時隨地都能來一碗熱騰騰的日式好滋味。

▲濃郁香辣的辛味噌雞白湯拉麵，搭配軟嫩大片叉燒與溏心蛋，帶來視覺與味覺的雙重享受。 圖／長田本庄軒提供；窩客島編輯李維唐整理



日本職人親自來台加持，新鮮製麵與靈魂濃郁湯頭

為了還原最道地的日本風味，長田本庄軒特別請來日本職人跨海支援。光是為了找出最合適的麵條粗細就反覆調整好久，最後堅持每天在自家店裡新鮮製麵，每一口吃起來都有滿滿的Q彈勁道與天然麥香。湯頭部分更是一點都不馬虎，遵循職人工法用慢火長時間熬煮，濃縮出濃郁甘甜的雞白湯底。配角叉燒肉也經過醃製與熟成等多道繁複工序，入口即化又層次豐富，讓人不用特別飛去日本，就能在街邊輕鬆享用這份美味。

▲耗時慢火熬煮的雞白湯底風味醇厚，搭配自家製Q彈麵條，是職人首推的經典入門款。 圖／長田本庄軒提供；窩客島編輯李維唐整理

6款人氣湯頭自由選，還有專屬加點超澎湃

這次的企劃一次砸下6款經典湯頭，滿足各種挑剔的嘴。第一次來的朋友推薦先試試熬煮多時的經典雞白湯拉麵219元，偏好重口味的話有家系豚骨拉麵229元或辛味噌雞白湯拉麵229元，想來點清爽風味也有柚香雞白湯拉麵239元。另外還有能吃到麵條彈牙口感的魚介沾麵209元，以及很受歡迎的東京油拌麵219元，店家還貼心準備了醋跟辣油，讓你自己DIY拌出不同風味。指定品項還能選粗麵或細麵，再加點一份59元的限量迷你叉燒丼或溏心蛋，直接組合出屬於自己的日式大餐。

▲魚介沾麵能充份品嚐到粗麵條的Q韌彈性，沾上濃郁鮮美的醬汁讓每一口都滿載海洋鮮味。 圖／長田本庄軒提供；窩客島編輯李維唐整理



天母人快衝，連續兩天試賣享第二碗半價

為了慶祝拉麵開賣，長田本庄軒新光三越天母店在2026年7月22日至7月23日推出限時兩天的試賣活動。只要點拉麵系列就能享有第二碗半價的折扣，計算方式會直接幫你折抵價錢比較低的那一碗。不管想吃濃郁豚骨、鮮美沾麵還是清爽雞白湯，趕快約上拉麵控衝一波。

▲特色東京油拌麵鋪上豐富配料與生蛋黃，可依個人喜好加入白醋與辣油拌勻，一碗輕鬆享用多重層次風味。 圖／長田本庄軒提供；窩客島編輯李維唐整理





長田本庄軒日本拉麵特別企劃試賣活動

活動時間：2026年7月22日（三）至2026年7月23日（四）

活動內容：

活動期間於天母店點購拉麵系列，享第二碗半價優惠（兩碗以價低者計算半價，依門市活動辦法及現場公告為準）。

長田本庄軒 新光三越天母店

店家地址： 台北市士林區忠誠路2段200號3樓

營業時間說明： 週一至週四14:00至17:00暫停供膳

吃完超殺優惠的拉麵還意猶未盡嗎，這幾家台北在地人才知道的隱藏版美食也別錯過

推薦閱讀：台北江浙菜名店上海鄉村推買1送1！東方Tapas拼盤配傳承43年經典烤方極致消暑。

推薦閱讀：肉控必吃！台北花園大酒店平日899元肋眼牛排吃到飽，再加碼吃主廚特製燒肉。

推薦閱讀：TGI FRIDAYS暑假超夯399元漢堡桶登場！名字有JOHN享五款沾醬吃到飽。