房間總是少了一味？質感人士私藏FARCENT法頌木質調精油，輕鬆打造飯店級高級感香氛。

講到打造有品味的生活，大家腦海裡第一個浮現的，可能都是買件有質感的衣服、搬一組設計師沙發、擺幾件藝術品或是買套漂亮的餐具。不過現在有一種看不見卻超有存在感的新流行正默默崛起，那就是「空間氣味」。看看那些國際精品飯店、奢華建案的接待中心或是高檔藝廊，一走進去就能聞到一股非常高級的味道。越來越多懂得享受生活的人發現，把香氛融入家裡的裝潢裡面，才是展現個人品味的關鍵。



以前大家買香氛可能只是為了掩蓋異味或是單純想讓房間香香的。現在氣味管理早就變成生活美學的一部分。大家在佈置房間時，除了研究家具要怎麼擺、燈光要怎麼調、軟裝要怎麼搭之外，也會開始思考自己的家到底適合什麼樣的味道記憶。對於追求細節的人來說，香氛早就不是消耗品，而是打造居家氛圍最重要的心靈配件。看準這股生活趨勢，FARCENT法頌推出了全新的木質調精油系列，把精品飯店跟設計空間最愛的木質香氣帶進家裡，再搭配質感的包裝與專利香氛技術，幫大家補齊居家品味的最後一塊拼圖。

▲空間氣味逐漸成為質感生活的一部分，FARCENT法頌推出全新木質調精油系列。圖／FARCENT法頌提供；窩客島編輯李維唐整理



房間好看還不夠！用嗅覺打造會呼吸的五感空間

隨著靜奢風跟質感生活這些話題風靡社群，大家對家裡的期待，早就從拍起來好看升級成全身心的放鬆體驗。不少空間設計師都提到，一個能讓人心裡留下深刻印象的地方，絕對不是只靠視覺美感，而是光線、材質、聲音還有氣味湊在一起創造出來的氛圍。氣味這東西特別神奇，它是所有感官裡最容易直接勾起情緒跟記憶的元素。聞到那股熟悉的香氣，人就會立刻感覺放鬆、有安全感，甚至心情變好。這也是為什麼很多精品品牌都會設計專屬的品牌香氣來讓人記住品牌。根據品牌觀察，25歲到45歲這群很看重生活質感的人，非常願意花心思在居家香氛上。不管是在家喝早安咖啡、靜下心讀本書、居家辦公，或是忙了一天後的夜晚放鬆，香氣都默默扮演著轉換心情的重要角色。

▲順應靜奢風與全感官居家美學趨勢，FARCENT法頌木質調精油升級空間整體氛圍。圖／FARCENT法頌提供；窩客島編輯李維唐整理

高級感的代名詞：為什麼大家都愛上沉穩內斂的木質調

在各式各樣的味道裡面，木質調這幾年直接成為高端香氛市場的大熱門。不像花香調比較甜美浪漫，也不像果香調那麼活潑明亮，木質調帶有一種沉穩、內斂又很有層次的氣質，隨便一擺就能展現低調不張揚的高級感。這也是為什麼精品飯店大廳、高級辦公室跟私人會所特別愛用木質調。FARCENT法頌這次推出的木質調精油系列，一共打造了「蒼木杜松」跟「海嶼森木」兩款不同質感的香氣。「蒼木杜松」揉合了迷迭香、鼠尾草、松樹、雪松跟檀香，聞起來就像走進深山森林一樣優雅成熟；「海嶼森木」則是用檸檬、薄荷、松針還有絲柏做調和，在木質基底裡多了分清爽感，彷彿置身在海岸邊的森林裡。不管家裡是走現代極簡風、帶點寂靜感的侘寂風，還是都會感的溫馨小窩，這兩款味道都能完美融入。

▲FARCENT法頌全新木質調精油系列登場，推出蒼木杜松與海嶼森木兩款獨特香型。圖／FARCENT法頌提供；窩客島編輯李維唐整理



回家就是一種享受：把香氣融入生活儀式裡

這款精油特別加入專利WELLMOTION™正向愉悅氣息配方，把植物萃取香氛跟木質精油調配得剛剛好，希望大家在步調超快的生活裡，能隨時停下來喘口氣。現在人越來越看重情緒價值跟心靈健康，「生活儀式感」三個字自然就成了大家挑選生活用品的關鍵字。儀式感其實不用花大錢，只要對生活細節多一點點用心就行了。選對一款適合自己的香氛，不僅能改變整個空間的磁場，還能幫自己找回生活的節奏。想像一下，每天結束忙碌的工作，推開家門那瞬間，迎面而來的是自己最愛的質感香氣，那一刻家就不只是一個睡覺的地方，而是能讓心靈好好休息的秘密基地。

▲結合專利配方與植萃精油調和，FARCENT法頌木質調精油為忙碌生活創造沉澱放鬆片刻。圖／FARCENT法頌提供；窩客島編輯李維唐整理

擺在哪裡都像藝術品：瑜悅設計操刀的精品級瓶身

除了味道很吸引人之外，FARCENT法頌這回還找來了經驗豐富的專業設計團隊「transform design瑜悅設計」來做外包裝設計。設計團隊運用乾淨俐落的線條、沉穩的木質色系，搭配現代簡約的美學，把瓶身做得很像擺飾品。在拍照分享生活成為日常的時代，大家越來越重視家裡東西搭不搭配。這款木質調精油系列不只是一瓶擴香，更是一件放在桌上就能提升家裡顏值的生活選品。從視覺到嗅覺，從空間到情緒，FARCENT法頌希望透過這次的新品，陪大家一步步打造屬於自己的質感生活，讓香氣成為家裡品味不可或缺的一部分，也讓每天回家都變成一件無比期待的事。

▲邀請專業團隊瑜悅設計操刀包裝，FARCENT法頌木質調精油化身提升空間顏值的風格選品。圖／FARCENT法頌提供；窩客島編輯李維唐整理









想要入手 FARCENT 法頌全新的木質調精油系列（蒼木杜松、海嶼森木），可以透過以下幾種常見的購買管道：

實體門市通路

藥妝美粧店：康是美、寶雅 POYA（實體門市均有設櫃販售