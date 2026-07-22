LOPIA買什麼？Threads狂推6樣「保證回購」神級美食，巨型蟹味棒披薩每出爐必秒殺。

LOPIA到底買什麼才最划算？一次整理六樣網友狂推的美食，編輯王瀅瀅表示，沒吃過披薩真的別說你去過LOPIA！

來自日本的超人氣超市LOPIA憑著超高CP值跟神級品質，早就成為大家沒事就想去挖寶的採買聖地！最近Threads上更是刷一整排網友的私房回購名單，從甜點到生鮮幾乎零踩雷。其中像是香甜濃郁的北海道函館布丁、肉質絕佳的黑毛和牛，還有份量十足的美味披薩，都是大家一致狂推「沒買到會殘念」的必吃代表。



▲日本超人氣超市LOPIA深受消費者喜愛，Threads網友熱議6款回購率極高的神級美食。

1.北海道函館布丁

由厚冶職人打造的這款布丁，質地比起一般布丁更接近法式烤布蕾，口感細嫩滑順。並搭配鮮奶油與天然香草籽，每一口都是滿滿幸福感。隨盒附贈的黑糖帶著一點微苦的大人味，香氣與層次極佳。建議第一次吃先品嚐原味，再少量倒入黑糖增添風味，免飛日本就能享用質感滿分的甜點饗宴。

▲布丁口感媲美法式烤布蕾，搭配微苦黑糖與香草籽，交織出極致滑順的甜點饗宴。

2.提拉米蘇

這款提拉米蘇以平實的價格就能入手大容量，美味程度卻完全不輸甜點專賣店！以正統手指餅乾搭配靈魂馬斯卡彭起司，完美結合濃郁奶香、咖啡香與剛好的酒香。解凍後那種濕潤綿密的滑順口感真的太犯規，不過因為帶有微微酒感，記得這款是大人限定，小朋友可不能偷吃。

▲LOPIA的提拉米蘇堅持使用手指餅乾與馬斯卡彭起司，是超高CP值的人氣甜點。

3.黑毛和牛

LOPIA的黑毛和牛品質，被許多網友評為完全不輸燒肉店。其中最為人稱道的細節在於特別經過精修處理，連牛肉筋膜與邊緣多餘的白脂肪都貼心去除，且販售的是冷藏肉而不是冷凍肉。怕和牛吃多會太油的話，推薦煎到7分熟並煎出金黃焦香的梅納反應，外酥內嫩又能把油逼出來，逼出的頂級和牛油還能順便留著炒菜，香到不行。

▲貼心去筋去脂的冷藏黑毛和牛，煎至7分熟展現外酥內嫩的極致肉質。

4.烤地瓜

LOPIA這款烤地瓜被網友大讚擁有非常獨特的清甜風味，由於其特別挑選來自日本茨城縣的最高品質「紅春」品種，而且還經過整整一年的熟成來把甜度拉滿。相較於一般市面上含糖量大約20到25度的烤地瓜，這款地瓜含糖量高達40至55度。加上地瓜個頭小巧、水分又充足，甜軟綿密的口感簡直讓人欲罷不能。

▲嚴選日本茨城縣紅春品種，熟成滿一年、甜度飆破40度的超綿密烤地瓜。

5.披薩

據悉LOPIA當初為了打造不輸外送店的披薩，花了近10年時間研發，甚至針對台灣不同地區的氣溫與濕度調整麵糰配方。更由台灣員工原創開發出巨型蟹味棒披薩，同時也成為必買的明星口味。且研發時特別減少鹽分使用讓顧客吃完不易口渴，同時貼心提供日本LOPIA沒有的切片服務。若幸運遇到特價時段，更是只要花一百多元就能抱回一整盒披薩，相當物超所值。

▲研發近10年的隱藏版明星披薩，針對台灣氣溫微調麵糰配方並貼心切片。

6.北海道濃郁起司蛋糕

這款起司蛋糕質地非常紮實，與一般使用海綿蛋糕打底的起司蛋糕不同。光是拆開包裝就能聞到撲鼻的濃郁起司香氣，入口滑順綿密且不膩口。經冷藏後風味更加升級，讓人忍不住一塊接一塊，常常打開不到幾分鐘就被迅速掃光，起司控絕對必收！

▲濃郁起司蛋糕蛋糕體紮實，冰過後香濃綿密，起司控必收。

LOPIA商品資訊（實際售價以現場為準）

北海道函館布丁：市售約 NT$80–120 / 個（以現場各通路與促銷活動標價為主） 提拉米蘇：NT$333 / 盒 黑毛和牛：約 NT$200–800 / 盒（依部位、重量與冷藏精修切片包裝而異） 烤地瓜：約 NT$50–90 / 份（依現場秤重或計價標示為主） 披薩：原價約 NT299–399/大盒（特價/出清時段約NT175 / 盒） 北海道濃郁起司蛋糕：約 NT$180–320 / 盒







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