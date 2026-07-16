好市多買什麼？Threads狂推7樣回購率破表好物，焙香歐蕾加鮮奶一秒還原星巴克福吉茶。

你是不是也常常不知道去好市多買什麼？編輯王瀅瀅表示，就先從這份清單開始吧～～

每次放假想去好市多補貨，一進賣場看到滿滿的商品，是不是常常不知道該從哪裡下手？別擔心，這次幫大家整理了七款網友回購率極高的寶藏單品，讓你逛街不再選擇障礙。像是週末宅在家解饞必備的香酥可頌、一秒端上桌的韓式雜菜拌粉絲，還有配鮮奶超好喝的鐵觀音焙香歐蕾，這些都是大家去好市多最常放進購物車的熱門好物。只要跟著買，就能輕鬆把美味帶回家！

▲從酥脆爆汁的炸煎餃到人氣鮭魚抹醬，跟著這份常備清單把好市多寶藏好物帶回家。

懶人福音！簡單加熱就能上桌的韓式雜菜與多汁蝦餃

首先推薦大家必買的經典可頌。買回家後，可以直接用保鮮盒或保鮮袋裝好放冷凍，要吃時不用退冰，直接丟烤箱回烤，口感一樣外酥內軟。想吃得邪惡一點可以淋上巧克力醬，或是烤好後夾個荷包蛋、小黃瓜，就是一份超讚的早餐。

▲免退冰直接回烤也酥脆的經典可頌。

▲加熱後拌入特製醬汁，在家也能一秒享用道地韓式風味。

同樣免解凍的還有「冷凍韓式雜菜拌粉絲」，直接加熱後拌入醬汁就能開動，一秒還原道地韓國風味。

另外，忙碌家長的救星「Bibigo冷凍蝦煎餃」也超級推薦！裡面有一整隻帶尾鮮蝦、洋蔥和細香蔥，口感超豐富。用氣炸鍋噴點油，180度氣炸10分鐘，翻面再用190度氣炸5分鐘，外皮酥酥脆脆，咬下去蝦餡多汁又鮮甜，內餡本身已經調味好，不用沾醬就超好吃，不論晚餐、宵夜或露營帶去吃都非常方便。

▲氣炸15分鐘，一口咬下是整隻鮮蝦與飽滿內餡的爆汁幸福感。

冰箱的無腦備品！隨時救援肚子餓的省時肉類與特製抹醬

愛吃肉的朋友則一定要入手「大成冷凍炙烤雞肉串」。選用台灣本地雞肉，以直火炙燒出迷人香氣，再搭配經典的日式照燒醬。只要用微波爐、氣炸鍋或烤箱簡單熱一下，在家就能享受到居酒屋現烤的美味。另外，「鮮煮藝冷藏香魯牛腱」也是餐桌百搭好幫手。嚴選美國特選級冷藏牛腱，用慢火老滷醃得非常入味，一包裡面有3到4顆，可以隨自己喜好切成片狀，隨時都能當作一道豐盛的冷盤。

▲宵夜的最佳神隊友，微波氣炸就能輕鬆還原居酒屋現烤的直火香氣。

▲魯牛腱切片即食，是冰箱糧食庫裡隨時能優雅上桌的百搭冷盤。

▲進口燻鮭魚的鮮香完美融入奶油乳酪，搭貝果或餐包超加分。

如果喜歡吃貝果、可頌或餐包，那絕對不能錯過「勳鮭魚乳酪抹醬」。這款抹醬用進口燻鮭魚配上綿密細緻的奶油乳酪，每一口都吃得到鮭魚鮮香，不過記得買回家後要趕快放冰箱冷藏或冷凍保存喔。

加鮮奶就變星巴克！比手搖飲還厲害的焙香歐蕾

在Threads上被狂推的「鮮一杯鐵觀音焙香歐蕾」，據說只要加鮮奶進去調配，喝起來就跟星巴克的福吉茶那提一模一樣！喝過的人都大讚，它不只沒有一般即溶包的特別奶味，喝起來甚至還有得正培烏龍拿鐵的味道。讓許多網友只要在現場試喝到，就是直接扛一箱回家。尤其還能隨心所欲調整自己喜歡的甜度與濃度，讓你在家就能享受愜意的下午茶。

▲只要自己加入鮮奶，就能在家調配出濃醇香的焙香那提。

好市多7大必買推薦（實際售價以賣場為準）

科克蘭法國可鬆：NT$249

科克蘭法國可鬆：NT$249 冷凍韓式雜菜拌粉絲：NT$359

Bibigo冷凍蝦煎餃：NT$449

大成冷凍炙烤雞肉串：NT$529

鮮煮藝冷藏香魯牛腱：NT$739

勳鮭魚乳酪抹醬：NT$239

鮮一杯鐵觀音焙香歐蕾：NT$419

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