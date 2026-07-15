Threads爆紅神級抹醬！Arla鮮奶油乾酪成份簡單又有濃郁奶香，網推搭藍莓、蜂蜜都好吃。

最近在Threads上超紅的抹醬大明星就是它～～編輯王瀅瀅表示，身為一個起司控與奶油控，看完真的只想手刀購入！

最近在瀏覽Threads時，應該不少人被這款乳酪抹醬生火！網友分享每次只要在超市看到一定會補貨，也因為太好吃顧不得熱量每次都塗好塗滿。這罐讓大家集體淪陷的廚房神物，就是主打成分單一健康、無防腐劑與人工色素的Arla鮮奶油乾酪，不僅擁有不膩口的馥郁奶香，更擁有輕盈的減脂配方，尤其那清新獨特的入口口感，無論當早餐抹醬或用來製作下午茶點心，都讓吃過的人讚不絕口。



▲網路上討論度爆表的Arla鮮奶油乾酪，質地滑順且乳香濃郁，是許多人早餐抹麵包的指定首選。





100%天然！根本是乳酪界健康優等生

到底這罐乾酪有什麼厲害的魔力？其實它最大的優點就是成分非常簡單，只有4種天然原料，完全不含任何膠體，算是在Cream cheese中比較健康的一款。它的質地厚實飽滿，含進嘴裡是超級濃郁卻又很清爽的天然乳香，伴隨一點點微微的酸感與淡雅鹹味，完全不會讓人覺得油膩。如果真的很在意卡路里，它還有出另一款脂肪含量只有16%的輕盈系列，完整保留了原本濃郁的風味，讓人吃起來更沒有罪惡感。除了經典原味，另外還有推出香料口味，平常早晨隨手塗抹貝果或麵包就是一頓簡單健康的輕食，拿來做下午茶點心也很搭。



▲僅用4種天然原料製成的原味奶油乳酪，成分乾淨無添加，另有網友分享香料版本也好吃。





輕盈蓬鬆 vs. 濃郁醇厚，兩大熱門抹醬怎麼選

而提到Arla上另一款常被討論的Castello輕打發起司醬，兩者到底差在哪裡？雖然兩者都堅持純淨天然、開蓋即享，但口感上完全是不同的餐桌驚喜。官方在臉書解釋，Castello輕打發起司醬是利用氮氣打發，質地像雲朵一樣輕盈蓬鬆、入口即化，共有碎胡椒和香蒜兩種風味，非常適合日常輕鬆抹餅乾或配沙拉；目前台灣僅在好市多獨家販售中。而Arla則是走滑順、醇厚且綿密的厚實路線。而且Arla鮮奶油乾酪除了當抹醬，更是烘焙手作控的超級好夥伴，像是烤起司蛋糕、做塔派、調配濃郁醬料，或是夏天混搭優格做成果昔和奶蓋茶，少了他都不行。現在除了全聯，在新光三越、微風等各大百貨超市也都能輕鬆買到它。



▲Castello輕打發起司醬質地像雲朵一樣輕盈澎鬆，Arla鮮奶油乾酪則是走滑順綿密感。





肉桂、藍莓都超搭！網友神級吃法與防霉秘訣

面對這款回購率極高的乾酪，網友們也紛紛分享自己的愛用吃法。有人推薦把吐司烤到焦脆，抹上厚厚一層乳酪後，鋪上香蕉再灑上肉桂粉，據說好吃到可以連吃好幾天。另外也有重度螞蟻人分享「加煉乳更好吃」，或是搭配麥當勞鬆餅再淋上金黃色的蜂蜜，微鹹微甜的滋味在嘴裡化開，直接幸福感爆表。甚至還有內行老饕指出，它跟生鮭魚或是藍莓果醬也是絕配。

不過因為成分太天然了，大家也紛紛提醒「超好吃但很容易發霉，要趕快吃完」。對此熱心網友也大方分享保存妙招：可以用烘焙紙把乾酪挖成一小塊一小塊，接著捲成糖果狀直接放進冷凍，這樣就不用擔心吃不完會發霉囉！這種不過份厚重又充滿天然奶香的滋味，難怪會成為奶油控冰箱裡必備的救星。



▲不管是厚塗後加上藍莓果醬、煉乳，還是夾在蘇打餅乾裡都超美味。





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