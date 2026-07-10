大稻埕煙火住宿推薦！住捷絲旅送美味獵人肉干禮盒，限量搶VIP賞煙火座席。

台北大稻埕夏日節即將浪漫登場，捷絲旅台北3館攜手美味獵人推出煙火住房專案。對此資深編輯李維唐表示，這次聯名將節慶煙火與台灣文創伴手禮深度結合，高鐵聯票更有感降價，是今年暑假自由行不容錯過的指標高CP值行程。

台北夏夜最受矚目的浪漫盛事大稻埕夏日節將於7月25日熱鬧展開，今年活動不僅規模盛大，更首度結合經典電影蜘蛛人打造全新的主題水岸光廊，為淡水河畔披上璀璨的科幻色彩，無人機燈光秀與耀眼煙火秀將在夜空中交織出震撼視覺。看準這波夏日旅遊熱潮，晶華國際酒店集團旗下的指標設計旅店捷絲旅，特別攜手台灣在地文創肉干品牌美味獵人，為走訪台北的旅人量身打造充滿在地風味的城市假期，雙人同行每晚最低只要2470元起。

▲今年的大稻埕夏日節首度結合蜘蛛人電影IP，打造主題水岸光廊，並將上演結合經典角色的無人機燈光秀與煙火秀。圖／台北市政府觀光傳播局提供；窩客島編輯李維唐整理



大稻埕夏日節煙火住宿專案獨家限量VIP席位

想要擁有絕佳的煙火觀賞視野，免去提早卡位的排隊之苦，捷絲旅這次推出的限定專案提供了極具吸引力的禮遇。凡是在7月25日以及8月15日這兩天指定日期入住捷絲旅西門館的旅客，飯店將加碼贈送珍貴的大稻埕夏日節VIP賞煙火座席雙人票。此外，為了照顧到無法在指定日入住的粉絲，即日起至7/12止，只要前往捷絲旅官方Facebook粉絲專頁參加互動活動，同樣有機會直接抽中8月5日場次的VIP雙人座席門票，讓旅人能以最近距離感受煙火在眼前炸裂的極致震撼。

▲捷絲旅台北西門館鄰近西門町商圈，適合安排潮流美食之旅。圖／捷絲旅提供；窩客島編輯李維唐整理

台北飯店聯名美味獵人肉干禮盒開箱

這次住宿專案的另一大亮點，在於客房內迎賓禮的細沛巧思。捷絲旅與美味獵人深度合作，將台灣傳統肉干轉化為充滿趣味與祝福的文化體驗。搭高鐵遊台北大稻埕夏日節專案附贈融合北歐盧恩符文的招桃花迎幸福禮包，為單身或祈求情感順遂的旅人帶來飽滿祝福。而夏夜捷伴專案則大手筆致贈Good Luck禮盒，裡面集合了招財、健康、貴人、勝利四大面向，每款獨特口味都附帶專屬的幸運籤卡與互動抽籤互動設計，無論是情侶甜蜜出遊、家族攜手旅行或是好友同歡，都能在絢爛煙火過後回到房間內，一邊品嚐道地台灣味，一邊玩味抽籤的驚喜，將滿滿的幸運能量打包回家。

▲捷絲旅夏夜捷伴住房專案，每房加贈美味獵人Good Luck禮盒，集結四大祝福，每款口味皆附有專屬幸運籤卡與互動抽籤設計。圖／捷絲旅提供；窩客島編輯李維唐整理



捷絲旅西門館中山館臺大尊賢館捷運交通周邊景點

捷絲旅在台北市區擁有的3個據點，各具備截然不同的在地風情與極佳的交通地利優勢。台北西門館就坐落在潮流匯聚的西門町商圈旁，最適合喜歡探訪流行服飾與街頭美食的年輕族群。全新開幕的台北中山館則隱身於充滿東洋復古情調的八條通商圈，空間設計靈感源自知名台劇《華燈初上》，營造出摩登迷人的微醺夜生活氛圍。至於綠意盎然的臺大尊賢館則緊鄰臺大校園與公館商圈，充斥著濃厚的人文學院氣息與平價公館美食。不論入住哪一館，旅客都能輕鬆透過西門站、中山站或公館站搭乘捷運，並在北門站下車後步行大約5分鐘直達大稻埕煙火主會場，完全不用擔心塞車問題。

▲臺大尊賢館則緊鄰臺大校園與公館商圈，提供兼具綠意與人文氣息的住宿體驗。圖／捷絲旅提供；窩客島編輯李維唐整理

台灣高鐵聯票優惠車票折扣與下午茶抽獎

針對從中南部北上的熱血追煙火旅客，高鐵聯票專案更是省荷包的絕佳選擇。活動期間凡是在每週三或每週四入住並加購高鐵車票，就能夠直接享有車票82折的超值優惠。更貼心的是，專案旅客在入住翌日還可以享受延遲退房至中午12點的尊榮待遇，讓人在瘋玩大稻埕夏夜後能睡飽補眠，更加從容優雅地規劃隔日行程。只要在出發前完成車票劃位並至官方活動頁面登錄，還有機會抽中限量的大稻埕人氣下午茶體驗組，若幸運搭乘指定離峰車次，甚至還有機會獲得高鐵半價乘車券，讓這趟台北夏日微旅行的CP值徹底推向頂峰。

▲捷絲旅台北西門館、台北中山館及臺大尊賢館今年攜手台灣文創肉干品牌美味獵人，推出搭高鐵遊台北大稻埕夏日節及夏夜捷伴兩款住房專案。圖／捷絲旅提供；窩客島編輯李維唐整理

▲全新開幕的台北中山館坐落八條通商圈，以華燈初上為設計靈感，打造復古摩登的城市夜生活氛圍。圖／捷絲旅提供；窩客島編輯李維唐整理





大稻埕夏日節聯名住房專案

活動時間：即日起開放預訂，大稻埕夏日節活動自2026年7月25日起正式展開



搭高鐵‧遊台北大稻埕夏日節高鐵聯票專案

雙人同行每晚最低2470元起，入住即贈美味獵人招桃花迎幸福禮包。

於7月25日及8月15日入住捷絲旅西門館，加碼送大稻埕夏日節VIP賞煙火座席雙人票。

活動期間每週三、四加購高鐵車票享82折，翌日享延遲退房至中午12點。

完成車票劃位並登錄活動，可抽大稻埕人氣下午茶體驗組，搭乘指定離峰車次有機會獲得高鐵半價乘車券。

夏夜捷伴住房專案

每房加贈美味獵人Good Luck禮盒，集結招財、健康、貴人及勝利四大祝福與專屬幸運籤卡互動設計。

粉絲專頁加碼抽獎：即日起至7月12日止，至捷絲旅官方Facebook粉絲專頁參與指定活動，有機會抽中8月5日大稻埕夏日節VIP賞煙火座席雙人票。





備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

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