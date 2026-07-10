小七飲料0元！7-11飲料抽抽樂2杯0元 飲料折疊架加價購，加碼白桃風味咖啡必喝。

7-ELEVEN攜手臺鐵、台灣高鐵推出鐵路便當節，同步祭出飲料抽抽樂、不可思議咖啡新品等活動。編輯張人尹表示，暑假必收優惠與新品一次看。

小七飲料0元開喝！每年暑假必衝優惠「飲料抽抽樂」限定回歸，7/15起只要買指定飲料任2件最低可抽到0元優惠，還有加價99元送線條小狗飲料折疊架，讓粉絲們暑假喝飲料也超省。同時，「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」推出全新晴之國白桃風味咖啡，搭配杜拜巧克力大福、馬修嚴選綜合莓果肉優格等新品一起登場，挑戰全新超商新品話題。

▲7-ELEVEN暑假推出飲料抽抽樂，7月15日起指定飲料任2件最低可抽到0元優惠，暑假喝飲料更划算。

▲7-ELEVEN飲料抽抽樂指定飲料任2件即可抽最低0元優惠，APP、LINE也可同步參加活動。

飲料抽抽樂任2件最低0元起

▲7-ELEVEN購買指定飲料加價99元送線條小狗飲料折疊架，會員還可集點兌換限量好禮。

白桃咖啡甜點新品同步登場

▲7-ELEVEN不可思議咖啡推出晴之國白桃風味咖啡，限時推出大杯冰飲嚐鮮優惠價95元。

臺鐵高鐵聯名便當超商也能買

▲7-ELEVEN推出鐵路便當節，首度攜手臺鐵、台灣高鐵推出聯名便當，把鐵道美味帶進小七。



▲7-ELEVEN同步推出臺鐵梅干扣肉握便當、高鐵植感風蛋白餐及奮起湖秘製雙拼握便當。

7-ELEVEN飲料抽抽樂活動說明

7月15日起，7-ELEVEN推出暑假人氣活動「飲料抽抽樂」，指定20元以上常溫與冷藏飲料、思樂冰、CITY TEA及指定國際精品飲料，任2件即可抽最低0元起優惠，折扣包含49折、59折、69折等多種機會。活動期間於APP及LINE也能同步參加抽獎，還有機會獲得飲料折價券。此外，購買2件指定飲料加價99元還可獲得「線條小狗飲料折疊架」，共有4款可收藏，會員集點還能兌換限量飲品及黃金抽獎資格。除了優惠活動之外，7-ELEVEN旗下「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」也推出全新「晴之國白桃風味咖啡」，以人氣西西里檸檬咖啡配方延伸，加入熟成白桃果汁，打造帶有果香層次的夏日咖啡風味，7月8日至7月21日推出大杯冰飲嚐鮮優惠價95元。同步推薦新品還有近期話題十足的「杜拜巧克力大福」，以及「馬修嚴選綜合莓果肉優格」，無論下午茶或旅途中補充能量都很適合。這次7-11同步推出「鐵路便當節」活動，7-ELEVEN首度與臺鐵、台灣高鐵跨界合作推出聯名便當。「臺鐵醬燒雞鹹豬肉雙拼便當」以藍皮解憂號為設計靈感，搭配鹹豬肉、滷雞腿排等經典配菜。另一款「高鐵烤雞金瓜炊粉雙拼便當」則結合N700ST列車意象，以蒜香雞腿排搭配金瓜米粉打造雙主食餐盒。此外還有臺鐵梅干扣肉握便當、高鐵植感風蛋白餐，以及奮起湖秘製雙拼握便當等選擇，讓便當控到小七就能開吃。

活動時間：2026年7月15日(三)至2026年9月01日止(二)

活動辦法：

指定20元(含)以上常溫/冷藏飲料指定品項(含指定國際精品飲料、思樂冰、CITY TEA) 任2件抽最低0元起優惠（0元、49折、59折、69折、79折、89折）；7-ELEVEN APP/LINE同步玩，還有機會抽飲料20元折價券(限於指定時間內購買飲料滿100元可使用)，含實體門市一天最高5次中獎機會。

飲料抽抽樂加價購：

2026年7月15日至8月4日購買2件指定飲料加價99元送線條小狗飲料折疊架乙個，共有4款，款式依門市庫存為主，換完為止

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