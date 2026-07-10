旅展買一送一！台北夏季旅展雄獅推出滑雪郵輪雙主題、日韓免2萬跨年早鳥超值攻略。

下半年旅遊熱潮隨著連假與跨年檔期即將引爆，資深編輯李維唐表示，現代人出國越來越重視行程的稀缺性與儀式感，這次夏季旅展首創的滑雪與郵輪雙主題專區，正是切中深度玩家胃口的指標設計。

夏季最受矚目的旅遊盛事STE台北夏季旅展，即將在7月17日至7月20日於台北世貿一館隆重登場，隨著下半年各個節慶連假接踵而來，許多熱愛生活的玩家已經開始規劃專屬的休閒時光，雄獅旅遊這次特別因應現代人追求生活儀式感的風潮，在展場內首創滑雪與郵輪雙主題專區，現場甚至直接把滑雪纜車座椅搬到室內，營造出濃厚的冬季銀白世界氛圍，讓你在炎炎夏日搶先感受北國的浪漫與冰雪魅力，不論是想要卡位即將到來的秋季賞楓，還是想提早預訂跨年與春節的出國行程，現場都提供了極具吸引力的早鳥回饋，最高還能現省10000元，更有機會抽中萬元旅遊金，為自己的下一趟旅程輕鬆升級。

▲雄獅2025冬季滑雪參團人數年增3成，推薦TANGRAM斑尾滑雪5日，每人50900元起。圖／雄獅旅遊提供；窩客島編輯李維唐整理



台北夏季旅展必看滑雪專區！獨家小班制配專屬指導員

出國滑雪早已從少數極限運動愛好者的專利，轉變為現代家庭與大眾休閒生活的新風尚，冬季一到，帶著全家大小到日本泡溫泉、品嚐在地美食並體驗滑雪，是最棒的生活享受，雄獅旅遊看準大眾對複合式滑雪行程的需求，特別推薦TANGRAM斑尾滑雪5日行程，這裡擁有天然粉雪與優質的林間滑道，非常適合親子共同度假，雄獅更獨家規劃了精緻的小班制滑雪教學，為每位學員配備專屬的滑雪指導員以及獨立導覽耳機，確保學習過程安全又專業，每人售價50900元起，旅展期間最高可折7000元，只要在旅展現場加入雄獅滑雪官方帳號，就能獲得主題運動小貼紙，和現場的滑雪纜車打卡點拍照，還可以再享有滑雪商品折1000元的專屬優惠。



挪威郵輪翡翠號暢玩東南亞！現場下單送香港機加酒

如果渴望一場完全放鬆、不必打包行李奔波的度假體驗，那麼郵輪絕對是豐富生活品味的絕佳選擇，雄獅旅遊深耕全球飛航郵輪Fly Cruise市場，今年特別獨家規劃以高品質頂級服務著稱的挪威郵輪翡翠號，帶領旅客一口氣暢玩東南亞4個國家，享受悠閒的海上時光，只要在旅展期間下單這條獨家航線，就能獲得雙人單程香港機票加上住宿的貼心好禮，此外，展場內也針對其他郵輪商品推出專屬福利，只要在現場下單，就可以獲得迪士尼郵輪限定吊牌，消費金額滿足指定條件，還能把精美的迪士尼郵輪造型帽帶回家。

▲雄獅持續朝郵輪專家定位發展，獨家規劃東南亞挪威郵輪翡翠號14日航程，旅展期間下單即贈雙人單程香港機票與住宿。圖／雄獅旅遊提供；窩客島編輯李維唐整理

小資出國推薦首選！首爾免2萬與美西洛杉磯7日高CP值玩法

精打細算過生活也能玩得很有品質，展場現場祭出多款極具競爭力的精選超值行程，像是深受年輕族群喜愛的美西漫遊洛杉磯7日，帶你漫步好萊塢星光大道，旅展限定優惠40000元有找，想要體驗海上假期的朋友，則不能錯過郵輪榮耀號移航東京自由行5日，限定陽台艙免2萬就能輕鬆成行，充滿青春活力的首爾半自助小旅行5日同样免2萬就能出發，如果是全家出遊，推薦沖繩4日行程，保證入住那霸希爾頓飯店，每人23888元起，特選馬來西亞5日則安排入住四季豪華酒店，每人24999元起，親子同樂首選峴港雙樂園5日，不僅有可愛的卡通人偶貼心接機，還能在魅力峴港秀中坐享獨家卡通主題座位區，每人34900元起，若帶小孩同行且不佔床，還能再折10000元。

▲長線搶先開賣2027年跨年煙火與春節行程，早鳥預購最高折1萬元。圖／雄獅旅遊提供；窩客島編輯李維唐整理



日本秋天賞楓祕境！全新十勝岳高端旅宿與鐵道鳴日號管家隨行

秋天的腳步近了，日本的紅葉季向來是品味生活者最期待的風景，這次雄獅旅遊特別推出北海道全新高端旅宿緩慢瑞萃十勝岳別墅飯店，讓旅客能搭乘空中纜車，居高臨下欣賞滿山遍野的斑斕秋色，每人37900元起，若是偏好奢華住宿，也可選擇入住國際五星札幌洲際酒店，每人51900元起，現場下單直接現折10000元，針對喜愛鐵道旅遊的玩家，更獨家推出東北SATONO福島溫泉5日，走訪網路票選全日本最美賞楓鐵道只見線，特別的是，台灣美學觀光列車鳴日號的列車管家也將親赴日本隨車服務，將高規格的台式細緻款待融入日本鐵道之中，每人67900元起，韓國部分則有慶典釜山煙火節楓紅5日，為你保留了國際煙火節的專屬席次，讓你穿著優雅韓服漫步在璀璨花火與浪漫楓紅之間，每人35900元起。

▲雄獅深耕全球鐵道，推出市場獨家東北SATONO福島溫泉5日，走訪網路票選最美賞楓鐵道只見線，每人67900元起。圖／雄獅旅遊提供；窩客島編輯李維唐整理

2027跨年出國早鳥攻略！雪梨煙火船與時代廣場水晶球房搶先訂

用一場極具儀式感的跨年旅行來告別舊的一年，是犒賞自己最棒的方式，雄獅旅遊提早佈局2027年跨年與春節的黃金檔期，推出一系列極具稀缺性的深度奢華體驗，美國紐約跨年9日行程保證入住時代廣場的水晶球景觀房，早鳥報名最高現省10000元，而雪梨跨年9日則安排旅客搭乘海上煙火船，在無死角的極佳視野裡坐擁雪梨港灣的跨年煙火，早鳥預購現折5000元，如果想探尋自然奇景，經典尼泊爾跨年9日帶你在聖山魚尾峰迎接新年的第一道曙光，並參與熱鬧的跨年音樂派對，每人61900元起，而紐西蘭10日則能搭乘塔斯曼冰河船，以壯麗的冰河奇景開啟新的一年，每人138800元起，春節出遊同樣享有早鳥折5000元優惠，旗艦荷比法10日一次收藏歐洲經典，並貼心加贈全團免小費，旗艦義大利10日帶你遊遍三大古城並品嚐米其林推薦美食，雪梨7日更獨家安排海上牧場現撈現吃鮮美生蠔，享受廚師帽餐廳的西式饗宴，每人151800元起。

▲雪梨跨年搭乘海上煙火船，坐擁港灣煙火零死角。圖／雄獅旅遊提供；窩客島編輯李維唐整理



富士山一日遊買一送一！鳴日號台味復古辦桌豐富你的島內旅行

除了豐富的團體行程，自由行與在地體驗也同樣精彩，香港迪士尼路跑4日保證獲得珍貴的路跑名額，每人20999元起，獨家北海道火腿鬥士隊觀賽自由行5日每人38000元起，包含台灣日保證門票與賽前球員訓練觀賞席，全新推出的日本當地遊行程，包含富士山五合目一日遊、大阪勝尾寺一日遊等，全程皆有中文導遊與專屬客服，旅展現場下單直接享有買一送一，國旅部分同樣精采，金門古聚落辦桌3日可以體驗沉浸式酒窖導覽與古風換裝，每人11800元起，四人同行折3200元，頂級鐵道旅遊鳴日鐵道辦桌3日則推出充滿情懷的台味復古辦桌宴席，每人42900元起，搭乘美學檜木列車福森號入住阿里山英迪格酒店，每人20200元起，現場折1500元，此外，雄獅也集結百萬會員票選出親子友善飯店榜單，包含遠雄悅來大飯店等皆上榜，線上訂房全面98折，加入會員領取折扣碼，國際飯店最高還能再折1000元。





台北夏季旅展現場限定好康活動

會員好禮雙重抽：旅展現場加入雄獅會員並下載APP，即可現場領取註冊好禮，還能體驗好運輪盤活動，有機會抽中最高萬元旅遊金。

滑雪纜車打卡送：在展場內的滑雪纜車座椅打卡點合照，購買滑雪商品可現折1000元，加入雄獅滑雪官方IG帳號再免費贈送主題運動小貼紙。

郵輪現場加碼贈：旅展現場下單任意郵輪商品，即可獲得迪士尼郵輪限定吊牌，消費滿額再加碼贈送迪士尼郵輪造型帽。

日本當地遊買一送一：旅展現場下單購買全新推出的日本當地遊行程（如富士山五合目一日遊、大阪勝尾寺一日遊、立山黑部一日遊），直接享有買一送一超值回饋。

出國主題與熱門旅遊行程活動優惠

滑雪主題區特惠：推薦「TANGRAM斑尾滑雪5日」，主打天然粉雪與獨家小班制滑雪教學，配備專屬指導員及獨立導覽耳機，活動期間最高折7000元。

郵輪主題區特惠：獨家規劃「挪威郵輪翡翠號」暢玩東南亞四國，旅展期間只要下單成功，即免費贈送「雙人單程香港機票＋住宿」。

長線跨年與春節早鳥：搶先卡位2027年跨年煙火與春節假期行程（如美國紐約跨年9日保證入住時代廣場水晶球房、雪梨跨年9日搭乘海上煙火船），早鳥預購最高可現折10000元。

日韓賞楓加碼折：秋季迎日本紅葉季，下單「秋戀北海道花火彩燈洲際函函5日」入住國際五星札幌洲際酒店，旅展期間下單現折1000元。

中南美節慶限定折：秘魯太陽祭指定行程早鳥最高折12000元，墨西哥亡靈節行程現場報名再折5000元。

國旅企劃早鳥折扣：獨家企劃「金門古聚落辦桌3日」體驗酒窖沉浸式導覽與古風換裝，早鳥四人同行現折3200元；報名國旅「高屏野森潮鐵雙和逸3日」於7至8月出發，每人現折1000元。

STE台北夏季旅展雄獅旅遊雙主題專區展位活動

活動時間：2026年7月17日至7月20日

活動內容：雄獅旅遊於台北夏季旅展打造「滑雪」與「郵輪」雙主題專區，現場重現冬季銀白世界氛圍，並同步祭出秋季賞楓、全球跨年、高CP值短線自由行、以及買一送一等展場限定好康與早鳥萬元折扣。

此活動為雄獅旅遊參與STE台北夏季旅展（台北世貿一館）之現場展位活動，全台雄獅旅遊實體門市與線上官網同步開放行程查詢與訂購。

備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供









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