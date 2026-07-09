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買一送一！Krispy Kreme聯名LINE FRIENDS minini，甜甜圈周邊 買一送一必衝。

Krispy KremeLINE FRIENDS minini聯名甜甜圈
2026-07-09 20:00文字：編輯 張人尹 圖片提供:Krispy Kreme
編輯 張人尹

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Krispy Kreme攜手LINE FRIENDS minini推出Summer Escape Camp放空夏令營，帶來4款聯名甜甜圈與限定周邊。編輯張人尹表示，Krispy Kreme聯名活動再掀話題，甜點控與角色粉絲都值得收藏。

超萌甜甜圈買一送一！Krispy Kreme首度攜手LINE FRIENDS minini，在7/16起推出「Summer Escape Camp 放空夏令營」限定主題，把可愛角色結合品牌經典甜甜圈，打造期間限定4款聯名口味、2款分享盒以及多款收藏周邊。讓粉絲們暑假約吃下午茶，還能同步收藏LINE FRIENDS minini可愛小物。

▲Krispy Kreme攜手LINE FRIENDS minini推出Summer Escape Camp放空夏令營，帶來4款聯名甜甜圈與限定周邊活動。
▲Krispy Kreme攜手LINE FRIENDS minini推出Summer Escape Camp放空夏令營，帶來4款聯名甜甜圈與限定周邊活動。


聯名角色化身甜甜圈主角

這次聯名以LINE FRIENDS minini圓潤可愛的角色特色作為設計靈感，將conini、selini、lenini與bnini化身為4款限定甜甜圈，延續角色自在放鬆、享受當下的精神，也呼應Krispy Kreme一直以來分享甜蜜的品牌理念。無論是一個人享受下午茶、帶到辦公室和同事分享，或是假日聚會準備伴手禮，都能把這場放空夏令營一起帶進生活，讓甜點與角色魅力陪伴每一天。
▲Krispy Kreme以LINE FRIENDS minini角色特色打造限定甜甜圈，展現放鬆自在的夏日氛圍。
▲Krispy Kreme以LINE FRIENDS minini角色特色打造限定甜甜圈，展現放鬆自在的夏日氛圍。


四款限定甜甜圈一次收集

本次聯名共推出4款限定甜甜圈售價皆為67元，各自展現不同風味特色。草莓甜心conini以草莓糖霜搭配草莓奶油內餡，酸甜清爽。玉米拿鐵selini結合玉米卡士達，呈現香甜滑順口感。焦糖牛奶lenini以白巧克力、焦糖巧克力、棉花糖與牛奶糖打造豐富層次。柑橘可可bnini則融合黑巧克力、巧克力醬與橙皮丁，帶來苦甜中帶有柑橘果香的成熟風味。
▲Krispy Kreme一次推出草莓甜心、玉米拿鐵、焦糖牛奶與柑橘可可4款限定聯名甜甜圈。
▲Krispy Kreme一次推出草莓甜心、玉米拿鐵、焦糖牛奶與柑橘可可4款限定聯名甜甜圈。


限定周邊同步推出收藏樂趣

除了甜甜圈之外，Krispy Kreme也同步推出多款限定周邊。7月16日起購買指定聯名甜甜圈，可加價69元收藏貼紙包，購買分享盒還可獲得每週不同款式的造型扇。7月30日起再推出迷你提袋加價購，8月20日起則有盲盒公仔登場，無論是角色粉絲或收藏控，都能把可愛minini帶回家，替這次聯名活動增添更多收集樂趣。
▲Krispy Kreme推出貼紙包、造型扇、迷你提袋與盲盒公仔等限定周邊，收藏控不能錯過。
▲Krispy Kreme推出貼紙包、造型扇、迷你提袋與盲盒公仔等限定周邊，收藏控不能錯過。


分享盒優惠同步買一送一開跑

活動期間同步推出2款限定甜甜圈分享盒，6入優惠價320元，可任選3款47元甜甜圈搭配3款minini甜甜圈。12入優惠價520元，可任選9款47元甜甜圈搭配3款minini甜甜圈，適合聚會分享。此外，Krispy Kreme也祭出指定優惠活動，7月16日至9月9日期間，Original Glazed糖霜甜甜圈同步推出買一送一優惠，讓粉絲一次享受聯名新品與經典人氣口味。
▲Krispy Kreme推出6入與12入聯名分享盒優惠，適合聚會分享甜甜圈美味。
▲Krispy Kreme推出6入與12入聯名分享盒優惠，適合聚會分享甜甜圈美味。


Krispy Kreme聯名LINE FRIENDS minini限定活動

  • 貼紙包(1組，內含8張) 
    7/16 起購買任一 minini 甜甜圈，即可以 NT$69 加價購貼紙包 (價值 NT$99)，單筆消費發票限加購一組，恕不累計或分拆發票參加活動。
  • 造型扇(5款)
    7/16 起購買 minini 甜甜圈分享盒，贈造型扇一支 (價值 NT$99)。每週推出一款特別造型，每週四更換新款，8/20 起隨機贈送恕無法指定款式。數量有限贈完為止。
  • 迷你提袋(2款)
    7/30 起購買 minini 甜甜圈分享盒，即可以 NT$89 加價購迷你提袋 (價值 NT$199)，單筆消費發票限加購一件，恕不累計或分拆發票參加活動，款式採隨機出貨。
  • 盲盒公仔(2款)
    8/20 起購買 minini 甜甜圈分享盒，即可以 NT$159 加價購買盲盒公仔(價值 NT$280)，單筆消費發票限加購一件，恕不累計或分拆發票參加活動，款式採隨機出貨。
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