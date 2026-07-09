巴威颱風來襲！11大雙北活動取消 延期整理，五月天改一天唱兩場、寶可夢中山取消。

編輯 鄭雅之 表示，巴威颱風強襲導致全台週末娛樂活動大洗牌，出門前務必緊盯最新異動免白跑。

這個週末全台灣的娛樂計畫簡直被大雨澆得大亂，隨著巴威颱風逐漸逼近，包含大家期待已久的五月天大巨蛋演唱會、中山站寶可夢慶典、以及松菸台北蚤之市等超級大型活動，瞬間通通面臨異動大洗牌。準備好要去現場狂熱追星或出門挖寶的粉絲們，出門前絕對要看清楚最新的公告，千萬別白跑一趟。



▲巴威颱風強勢來襲，氣象署發布最新颱風路徑預測圖，呼籲欲前往熱門演出活動的民眾做好防颱準備慎防豪雨。

▲氣象署颱風降雨趨勢圖顯示，週末受到強烈外圍環流影響，中部以北山區及宜花地區皆須嚴防大雨或豪雨侵襲。





搖滾天團五月天颱風改一天唱兩場

樂迷們這幾天心情就像坐雲霄飛車，音樂天團五月天為了大家的安全，忍痛把7月11日的演出改到7月12日中午，直接上演一天連唱兩場的超級鐵人秀。另外7月10日若是真的放了颱風假就會順延到7月13日演出，沒辦法到場的歌迷也可以辦理退票。至於小隊長盧廣仲的台北流行音樂中心演唱會，則直接挪到7月13日登場。



▲五月天25週年巡迴演唱會現場氣氛嗨翻，演出時間受颱風影響滾動式調整，破天荒在7月12日單日連唱兩場。(攝影：鄭雅之)





韓星拼盤與見面會遺憾喊卡

有些粉絲可能要先哭一場了，原訂在台北小巨蛋熱鬧開唱的韓國頂級拼盤演唱會，以及華山文創園區吸引無數目光的知名粉絲實體見面會，這次都因為考量到安全而無奈直接取消。台南女兒張秀卿的熱歌勁舞舞台，還有潮流女聲的台北開唱計畫，目前也都確定往後延期，詳細的補辦消息只能隨時緊盯官方網站了。



▲受到巴威颱風影響，原訂於台北小巨蛋演出的韓國拼盤演唱會以及華山文創園區的粉絲見面會皆確認取消，並全面開放歌迷辦理退票作業。

復古市集與寶可夢被迫改期

本來想去松山文創園區吹冷氣逛街的古物迷們要注意了，超高人氣的台北蚤之市為了顧及整體逛街品質與大家的腳步安全，決定直接把這場夏日派對改到冷冷的10月和12月再跟大家見面。同時在捷運中山站原本會擠滿訓練家的寶可夢全球慶典，其7月11日的線下贈品發送、實體攤位體驗與現場裝置造景通通宣布暫停，不過線上遊戲內活動目前一切照常，訓練家們線上遊玩時務必注意安全。



▲松菸台北蚤之市為古物收藏迷必逛熱點，復古老派攤位吸睛，因應颱風安全考量主辦無奈決定整體活動延期至年底。



▲寶可夢慶典炫彩發光超夢舞台亮相，週末線下贈品發送與實體活動因颱風取消，提醒玩家線上遊玩務必注意安全。(攝影：鄭雅之)

千陽號提前結束、九份點燈延後

新北市的打卡景點也紛紛進入防颱狀態，新北市美術館的光雕秀從9日起後續場次全數取消，街頭匯演則延到8月。原本能拍照拍個不停的九份紅燈籠祭，點燈儀式也直接延期到7月18日。最讓人不捨的是淡水金色水岸的12公尺高千陽號巨型特展，原訂週末才結束，現在提前在7月9日就要跟海賊迷說再見了。



▲航海王特展巨型魯夫氣球霸氣登場，吸引無數海賊迷引頸期盼，現因防颱宣告集章活動與網站在7月9日提早結束。(攝影：鄭雅之)

▲淡水金色水岸大型航海王特展驚喜現身巨型喬巴，超萌模樣成為熱門打卡點，因受颱風影響主辦宣布活動提前落幕。(攝影：鄭雅之)

五月天 2026 巡迴演唱會 巴威颱風延期公告

07/11（六）場次：延期至 07/12（日）中午 12:00 演出（持原票券依原座位入場，免換票）。

07/10（五）場次：若市府宣布停班停課，將延期至 07/13（一）舉行；若無停班停課則照常舉行。

退票服務：針對受颱風影響無法前往觀賞 07/10 及 07/11 場次的觀眾，開放單場次退票，詳細方式另行公告。





巴威颱風 演唱會延期資訊

盧廣仲 傷心早餐店演唱會（台北場）：原 07/10（五）延期至 07/13（一），地點為台北流行音樂中心。

張秀卿 辣妹駕到2演唱會（台南場）：原 07/11（六）確定延期。

Karencici 2026 Concert（台北場）：原 07/10（五）確定延期，補辦時間待公告。





巴威颱風 活動取消資訊

2026 KOREA HOT TAIPEI：原 07/11（六）台北小巨蛋場次，確定取消。

WILD WILD 2026 1ST FAN LIVE in Taipei：原 07/10（五）、07/11（六）華山Legacy TERA場次，確定取消。





市集與慶典 巴威颱風活動異動

台北蚤之市（松山文創園區）：原定本週末活動延期，調整後時間為 10/24－10/26（北向製菸工廠）及 12/11－12/13（4號及5號倉庫）。

Pokémon GO Fest 2026：全球（台北捷運中山站）：07/11（六）社群慶典及所有現場活動暫停。





新北市景點 巴威颱風活動異動

新北市美術館 海山夜行光雕展演：07/09起後續光雕場次全數取消；原 07/11、07/12 的街頭匯演與市集，延期至 08/01、08/02 舉辦。

九份紅燈籠祭：點燈儀式由原 07/10（五）延後至 07/18（六）舉辦。

2026淡江航海趣特展（淡水金色水岸）：原定 07/12（日）結束，提前至 07/09（四）正式結束，集章活動與網站亦同步於 07/09 提前關閉。





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