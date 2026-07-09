巴威颱風來襲！11大雙北活動取消 延期整理，五月天改一天唱兩場、寶可夢中山取消。

編輯 鄭雅之 表示，巴威颱風強襲導致全台週末娛樂活動大洗牌，出門前務必緊盯最新異動免白跑。
這個週末全台灣的娛樂計畫簡直被大雨澆得大亂，隨著巴威颱風逐漸逼近，包含大家期待已久的五月天大巨蛋演唱會、中山站寶可夢慶典、以及松菸台北蚤之市等超級大型活動，瞬間通通面臨異動大洗牌。準備好要去現場狂熱追星或出門挖寶的粉絲們，出門前絕對要看清楚最新的公告，千萬別白跑一趟。
搖滾天團五月天颱風改一天唱兩場
樂迷們這幾天心情就像坐雲霄飛車，音樂天團五月天為了大家的安全，忍痛把7月11日的演出改到7月12日中午，直接上演一天連唱兩場的超級鐵人秀。另外7月10日若是真的放了颱風假就會順延到7月13日演出，沒辦法到場的歌迷也可以辦理退票。至於小隊長盧廣仲的台北流行音樂中心演唱會，則直接挪到7月13日登場。
韓星拼盤與見面會遺憾喊卡
有些粉絲可能要先哭一場了，原訂在台北小巨蛋熱鬧開唱的韓國頂級拼盤演唱會，以及華山文創園區吸引無數目光的知名粉絲實體見面會，這次都因為考量到安全而無奈直接取消。台南女兒張秀卿的熱歌勁舞舞台，還有潮流女聲的台北開唱計畫，目前也都確定往後延期，詳細的補辦消息只能隨時緊盯官方網站了。
復古市集與寶可夢被迫改期
本來想去松山文創園區吹冷氣逛街的古物迷們要注意了，超高人氣的台北蚤之市為了顧及整體逛街品質與大家的腳步安全，決定直接把這場夏日派對改到冷冷的10月和12月再跟大家見面。同時在捷運中山站原本會擠滿訓練家的寶可夢全球慶典，其7月11日的線下贈品發送、實體攤位體驗與現場裝置造景通通宣布暫停，不過線上遊戲內活動目前一切照常，訓練家們線上遊玩時務必注意安全。
千陽號提前結束、九份點燈延後
新北市的打卡景點也紛紛進入防颱狀態，新北市美術館的光雕秀從9日起後續場次全數取消，街頭匯演則延到8月。原本能拍照拍個不停的九份紅燈籠祭，點燈儀式也直接延期到7月18日。最讓人不捨的是淡水金色水岸的12公尺高千陽號巨型特展，原訂週末才結束，現在提前在7月9日就要跟海賊迷說再見了。
五月天 2026 巡迴演唱會 巴威颱風延期公告
- 07/11（六）場次：延期至 07/12（日）中午 12:00 演出（持原票券依原座位入場，免換票）。
- 07/10（五）場次：若市府宣布停班停課，將延期至 07/13（一）舉行；若無停班停課則照常舉行。
- 退票服務：針對受颱風影響無法前往觀賞 07/10 及 07/11 場次的觀眾，開放單場次退票，詳細方式另行公告。
巴威颱風 演唱會延期資訊
- 盧廣仲 傷心早餐店演唱會（台北場）：原 07/10（五）延期至 07/13（一），地點為台北流行音樂中心。
- 張秀卿 辣妹駕到2演唱會（台南場）：原 07/11（六）確定延期。
- Karencici 2026 Concert（台北場）：原 07/10（五）確定延期，補辦時間待公告。
巴威颱風 活動取消資訊
- 2026 KOREA HOT TAIPEI：原 07/11（六）台北小巨蛋場次，確定取消。
- WILD WILD 2026 1ST FAN LIVE in Taipei：原 07/10（五）、07/11（六）華山Legacy TERA場次，確定取消。
市集與慶典 巴威颱風活動異動
- 台北蚤之市（松山文創園區）：原定本週末活動延期，調整後時間為 10/24－10/26（北向製菸工廠）及 12/11－12/13（4號及5號倉庫）。
- Pokémon GO Fest 2026：全球（台北捷運中山站）：07/11（六）社群慶典及所有現場活動暫停。
新北市景點 巴威颱風活動異動
- 新北市美術館 海山夜行光雕展演：07/09起後續光雕場次全數取消；原 07/11、07/12 的街頭匯演與市集，延期至 08/01、08/02 舉辦。
- 九份紅燈籠祭：點燈儀式由原 07/10（五）延後至 07/18（六）舉辦。
- 2026淡江航海趣特展（淡水金色水岸）：原定 07/12（日）結束，提前至 07/09（四）正式結束，集章活動與網站亦同步於 07/09 提前關閉。
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